Non era mai successo nella storia della Juve ma con il Sassuolo è accaduto: l'incredibile statistica

Qualunque sia l’esito della sfida contro il Sassuolo, per la Juventus sarà comunque una serata destinata a entrare nella storia. I bianconeri, infatti, hanno stabilito una statistica inedita per il club. Per la prima volta, l’undici iniziale non presenta alcun calciatore italiano tra quelli di movimento. Un dato particolare, evidenziato dalle statistiche di Opta, che fotografa una formazione sempre più internazionale. L’unica eccezione è rappresentata da Vicario, ma il ruolo di portiere lo esclude dal conteggio.
L’assenza di Locatelli cambia tutto
A determinare questo scenario è soprattutto l’assenza di Locatelli, costretto a lasciare spazio a Koopmeiners. Spalletti ha così optato per una formazione priva di giocatori italiani nei dieci elementi di movimento. Una scelta che consegna alla gara contro il Sassuolo un ulteriore motivo di interesse. La Juventus scrive quindi una piccola pagina di storia statistica, indipendentemente dal risultato finale. Un primato destinato a restare negli archivi e a raccontare una serata davvero particolare.