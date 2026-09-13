Non era mai successo nella storia della Juve ma con il Sassuolo è accaduto: l'incredibile statistica

Qualunque sia l’esito della sfida contro il Sassuolo, per la Juventus sarà comunque una serata destinata a entrare nella storia. I bianconeri, infatti, hanno stabilito una statistica inedita per il club. Per la prima volta, l’undici iniziale non presenta alcun calciatore italiano tra quelli di movimento. Un dato particolare, evidenziato dalle statistiche di Opta, che fotografa una formazione sempre più internazionale. L’unica eccezione è rappresentata da Vicario, ma il ruolo di portiere lo esclude dal conteggio.