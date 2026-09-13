"Non piangere...", Spalletti difende la Juve in diretta tv e poi ammette: "Perché abbiamo perso"

La Juventus incassa la prima sconfitta della stagione, cadendo 3-2 sul campo del Sassuolo. I neroverdi conquistano i tre punti grazie alle reti di Esposito, Bowie e dell’ex Adzic, a segno esattamente un anno dopo il gol del 4-2 realizzato contro l’Inter. Non basta ai bianconeri la doppietta di Zhegrova nella ripresa: i due gol dell’attaccante riaccendono le speranze della squadra di Spalletti, senza però riuscire a completare la rimonta. E proprio l'allenatore analizza la sfida al termine.
Spalletti: "Brucia eccessivamente questa sconfitta"
Spalletti a Dazn analizza il ko coi neroverdi: "Brucia eccessivamente perché avremmo potuto anche vincere, avevamo meritato di averla ribaltata. Abbiamo perso degli equilibri, andando ad attaccare in otto, però nella situazione prima avremmo potuto segnare noi il gol del 3-2. I giocatori hanno provato a vincerla e sono stato io a stimolare i giocatori".
E continua: "Forse hanno eseguito troppo alla lettera, andando in troppi in area di rigore per ribaltare la partita. Secondo me si erano anche scavati la posizione per poterla ribaltare totalmente. Poi chiaro che se perdi palla così, andando in troppi sopra la linea della parte, c'è sicuramente una colpa nostra. Nasce tutto dalla voglia di andare a chiuderla".
Squadra disunita e la difficoltà di Kolo Muani
L'allenatore prosegue: "Squadra un po' disunita? Sul gol di Esposito non siamo stati aggressivi nell'andare a riprendere la palla. Abbiamo lasciato degli spazi dove abbiamo delle responsabilità e delle colpe, dobbiamo migliorare". E sulle difficoltà di Kolo Muani: "Dobbiamo giocare di più su di lui, facendogli tenere palla e ribaltando la pressione degli avversari. Lo abbiamo fatto poche volte. In alcuni casi però deve essere più cattivo, è vero".
L'importanza di Zhegrova e gli elogi ad Aquilani
Su Zhegrova: "Diventa imprendibile e imprevedibile quando crea questi uno contro uno nello stretto. Poi magari perde un pallone facile e non ha la qualità di rincorrere sulla fascia. Ma se fai una partita offensiva è un giocatore incredibile". A chiudere un pensiero su Aquilani: "Aveva qualità quando giocava e ora si riescono a riconoscere nella squadra. Loro sono stati avvantaggiati dalle nostre perdite di equilibrio".
Conferenza Spalletti: "Mi porto dietro la reazione del secondo tempo"
Spalletti poi analizza la sfida anche in conferenza: "Mi porto dietro la reazione e la voglia di vincere la partita, pur avendo perso diverse volte l'equilibrio. Per certi versi eravamo riusciti a ribaltare la partita, poi non siamo stati bravi a portare fino in fondo quello che avevamo costruito". Su cosa non ha funzionato nel primo tempo: "Non siamo riusciti a trovare gli spazi. Queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori delle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Kolo Muani perché quando loro avevano creato l'uomo contro uomo bisognava giocare sulla prima punta e ribaltargli il senso delle intenzioni. Mi è sembrato che siamo arrivati diverse volte vicino al palo con Conceiçao per mettere dentro queste palle, abbiamo tirato due volte dal limite dell'area dove si poteva calciare dove ci pareva, e io ho visto che si erano creati i presupposti per vincere anche nel 1° tempo, non facendo moltissimo perché sbagli l'ultimo passaggio, il cross va lungo, non trovi l'uomo in area. A me fa più piacere il 2° tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo".
Spalletti: "Abbiamo perso l'equilibrio"
Sull'immaturità nella ripresa di certe situazioni: "Vanno mantenuti degli equilibri e delle possibilità di gestire quello che poi avviene. Noi andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso l'equilibrio nell'altra, ma ci eravamo scavati la possibilità di andare a vincere la gara. Ora mi chiedono tutti come si fa a prendere un tre contro due in quella maniera. È vero, non si può rimanere così, ma laggiù siamo otto contro sette, se la gestiamo bene riusciamo a finire l'azione. Noi la facciamo circolare e poi si vede, mentre andiamo a forzare con la conduzione della palla entrando in una situazione angusta. Poi si perde palla ed è tutto più difficile, ma almeno in parità numerica bisognava rimanere ma sono stato io a chiederlo".
Sulla reazione quando la squadra è spalle al muro: "Non è vero, nella ripresa la squadra la gara ha provato a farla sempre, poi bisogna essere più determinati e cattivi negli atteggiamenti. La palla non puoi gestirla con il vantaggio, quando tutti la vedono la giocata poi diventa tardi, bisogna anticipare di più, ma ci abbiamo provato anche non riuscendoci sin dall'inizio".
L'umore Juve e la qualità di Adzic
Sul risultato e l'umore: "Io sono arrabbiato sempre quando perdo. Sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta però questo fatto di perdere un po' di misure e di ragione è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, la voglia di andare a cercare il risultato a tutti i costi, anche facendosi del male, mi è piaciuta. Quella mentalità è più difficile da creare, mantenere la squadra in equilibrio è più facile, si dice a quei quattro o cinque di restare sempre sotto la linea e non subisci ripartenze. Noi qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultra-offensiva ma perché è stato bravo a giocare il portieresubisci ripartenze. Se Waltemade la passa prima a Kolo arriva in porta, se Nick di testa sul secondo palo la colpisce bene quella è una palla importante. Poi siamo arrivati a tirare diverse volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti". Su Adzic: "Lui ha moltissime qualità. Ha un bagaglio di tante cose positive perché ha resistenza, tecnica. È un calciatore che ha una sua creatività. La qualità importante è il piede che ha, poi però in tutto questo deve fare delle conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita. È entrato nel secondo tempo, ha bisogno di giocare con continuità, poi a un altro che non ha il suo piede se gli lasci la possibilità di essere solo in quella zona del campo diventa tutto più semplice. Adzic avrà delle possibilità importanti in futuro".
Spalletti a Sky e il siparietto col giornalista: "Non piangere"
Le parole a Sky iniziano con un siparietto particolare tra Spalletti e il giornalista che inizia a formulare la domanda prima di essere interrotto dal tecnico che difende la Juve: "Non piangere, non piangere...". Poi l'allenatore risponde: "I due gol nel finale? Sono arrivati perché abbiamo perso equilibrio, ma c'è stata voglia di andare a ribaltare questa partita. Secondo me la squadra aveva meritato, perché in quei due gol presi ci sono delle situazioni che si sono create e se non le porti in profondità e lasci questi vuoti tutto diventa difficile. È chiaro che la Juventus non può lasciare il campo così aperto, ma ci eravamo creati la possibilità di vincere la partita. Potevamo dire di non perderla, ma sarebbe stata la cosa più facile. Questo io l'apprezzo. Non si può rimanere due contro tre a centrocampo, ma in attacco eravamo otto contro sette. Potevamo girare palla e magari tirare in porta, invece che perderla. Abbiamo perso una partita sanguinosa perché ci costa molto a livello di entusiasmo e di classifica. Io però chiedevo questo, magari loro hanno esagerato ma hanno provato a metterla in pratica".
Il carro di Kolo Muani
Sulla libertaà di pensiero dei giocatori nelle difficoltà: "Hanno tentato di fare quello che gli ho chiesto. Alla fine del primo tempo non mi bastava ciò che stavamo facendo, anche se di occasioni se ne sono create. Poi ripeto, serve equilibrio e testa lucida, che ragiona sempre, e lì bisognava essere più bravi. Noi eravamo tutti su per andare a saltare, mancavano 30 secondi. Poi se la punizione non la batti dentro, muovi il pallone e lo perdi... Tutti si aspettavano quel pallone dentro. Poi non abbiamo perso equilibrio solo lì, anche in occasione del primo gol per esempio". A chiudere su Kolo Muani: "Bisogna dargli più palloni addosso, ne abbiamo dati troppo pochi. Se non trovi sbocchi a volte devi giocare sulla prima punta, che tiene palla al limite dell'area. Noi a quel punto si gioca sugli appoggi e per gli avversari diventa difficile. Dobbiamo dargli più palloni, dobbiamo stimolarlo di più e io starò lì fino in fondo".
La Juventus incassa la prima sconfitta della stagione, cadendo 3-2 sul campo del Sassuolo. I neroverdi conquistano i tre punti grazie alle reti di Esposito, Bowie e dell’ex Adzic, a segno esattamente un anno dopo il gol del 4-2 realizzato contro l’Inter. Non basta ai bianconeri la doppietta di Zhegrova nella ripresa: i due gol dell’attaccante riaccendono le speranze della squadra di Spalletti, senza però riuscire a completare la rimonta. E proprio l'allenatore analizza la sfida al termine.
Spalletti: "Brucia eccessivamente questa sconfitta"
Spalletti a Dazn analizza il ko coi neroverdi: "Brucia eccessivamente perché avremmo potuto anche vincere, avevamo meritato di averla ribaltata. Abbiamo perso degli equilibri, andando ad attaccare in otto, però nella situazione prima avremmo potuto segnare noi il gol del 3-2. I giocatori hanno provato a vincerla e sono stato io a stimolare i giocatori".
E continua: "Forse hanno eseguito troppo alla lettera, andando in troppi in area di rigore per ribaltare la partita. Secondo me si erano anche scavati la posizione per poterla ribaltare totalmente. Poi chiaro che se perdi palla così, andando in troppi sopra la linea della parte, c'è sicuramente una colpa nostra. Nasce tutto dalla voglia di andare a chiuderla".