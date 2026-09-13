"Non piangere...", Spalletti difende la Juve in diretta tv e poi ammette: "Perché abbiamo perso"

L'umore Juve e la qualità di Adzic

Sul risultato e l'umore: "Io sono arrabbiato sempre quando perdo. Sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta però questo fatto di perdere un po' di misure e di ragione è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, la voglia di andare a cercare il risultato a tutti i costi, anche facendosi del male, mi è piaciuta. Quella mentalità è più difficile da creare, mantenere la squadra in equilibrio è più facile, si dice a quei quattro o cinque di restare sempre sotto la linea e non subisci ripartenze. Noi qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultra-offensiva ma perché è stato bravo a giocare il portieresubisci ripartenze. Se Waltemade la passa prima a Kolo arriva in porta, se Nick di testa sul secondo palo la colpisce bene quella è una palla importante. Poi siamo arrivati a tirare diverse volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti". Su Adzic: "Lui ha moltissime qualità. Ha un bagaglio di tante cose positive perché ha resistenza, tecnica. È un calciatore che ha una sua creatività. La qualità importante è il piede che ha, poi però in tutto questo deve fare delle conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita. È entrato nel secondo tempo, ha bisogno di giocare con continuità, poi a un altro che non ha il suo piede se gli lasci la possibilità di essere solo in quella zona del campo diventa tutto più semplice. Adzic avrà delle possibilità importanti in futuro".