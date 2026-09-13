Adzic, la clamorosa coincidenza dietro il gol decisivo contro la Juve

Ci sono date che, per qualcuno, smettono di essere semplici numeri sul calendario. Per Vasilije Adzic , il 13 settembre sembra avere qualcosa di diverso, quasi un appuntamento scritto dal destino. Prima con la maglia della Juventus , oggi con quella del Sassuolo : cambiano i colori, non cambia il finale. E ancora una volta, quando arriva questa data, il suo nome finisce al centro della scena.

Adzic e una data scritta nel destino

Un anno fa Adzic si prendeva i riflettori nel modo più rumoroso possibile, decidendo una sfida dal peso enorme. Nel derby d'Italia contro l'Inter, il trequartista firmava il gol del definitivo 4-3 per la Juventus, regalando ai bianconeri una vittoria da ricordare. Un'esultanza liberatoria, inevitabile, dopo aver deciso una partita speciale contro una delle rivali storiche del campionato. Dodici mesi più tardi, lo scenario cambia completamente, ma la storia torna a ripetersi. Al Mapei Stadium è ancora il montenegrino a trovare la giocata decisiva, questa volta per consegnare al Sassuolo il successo. Una rete pesante, arrivata indossando una maglia diversa da quella bianconera. E proprio per questo l'esultanza è stata più misurata, rispettosa verso il club che ne detiene ancora il cartellino, chiedendo anche scusa verso il settore ospiti. Il destino ha scelto ancora una volta il 13 settembre per riportare Adzic sotto i riflettori.