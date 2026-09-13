Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Adzic, la clamorosa coincidenza dietro il gol decisivo contro la Juve

Il classe 2006 segna nella sfida del Mapei Stadium ai bianconeri: una rete nel destino per il montenegrino
2 min
AdzicSassuolo-Juve
Adzic, la clamorosa coincidenza dietro il gol decisivo contro la Juve © Redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ci sono date che, per qualcuno, smettono di essere semplici numeri sul calendario. Per Vasilije Adzic, il 13 settembre sembra avere qualcosa di diverso, quasi un appuntamento scritto dal destino. Prima con la maglia della Juventus, oggi con quella del Sassuolo: cambiano i colori, non cambia il finale. E ancora una volta, quando arriva questa data, il suo nome finisce al centro della scena.

Adzic e una data scritta nel destino

Un anno fa Adzic si prendeva i riflettori nel modo più rumoroso possibile, decidendo una sfida dal peso enorme. Nel derby d'Italia contro l'Inter, il trequartista firmava il gol del definitivo 4-3 per la Juventus, regalando ai bianconeri una vittoria da ricordare. Un'esultanza liberatoria, inevitabile, dopo aver deciso una partita speciale contro una delle rivali storiche del campionato. Dodici mesi più tardi, lo scenario cambia completamente, ma la storia torna a ripetersi. Al Mapei Stadium è ancora il montenegrino a trovare la giocata decisiva, questa volta per consegnare al Sassuolo il successo. Una rete pesante, arrivata indossando una maglia diversa da quella bianconera. E proprio per questo l'esultanza è stata più misurata, rispettosa verso il club che ne detiene ancora il cartellino, chiedendo anche scusa verso il settore ospiti. Il destino ha scelto ancora una volta il 13 settembre per riportare Adzic sotto i riflettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS