Alajbegovic, altro ko Juve! E Zhegrova non è in lista Uefa…

REGGIO EMILIA - Piove sul bagno in casa Juve : i bianconeri perdono 3-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo ma per Luciano Spalletti oltre al danno arriva anche la beffa: nel finale Kerim Alajbegovic ha infatti chiesto il cambio , lasciando il posto a Oboavwoduo all'87'. Il giovane bosniaco era stato schierato titolare e aveva rappresentato una delle principali novità della vigilia, ma ha dovuto interrompere anzitempo la sua partita. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su una nuova lesione e le prime ricostruzioni riconducono il problema anche alla possibilità di semplici crampi: serviranno quindi gli accertamenti per capire se si tratti di un vero stop o soltanto di un campanello d'allarme.

Juve, Alajbegovic chiede il cambio contro il Sassuolo

Il momento della sostituzione arriva dopo una partita nella quale Alajbegovic aveva avuto diverse occasioni per lasciare il segno. L'uscita dell'esterno bosniaco è un ulteriore elemento da monitorare per Spalletti, già alle prese con una lunghissima lista di indisponibili: Locatelli, Yildiz, Thuram, Boga, Cabal ed Ekhator sono tra i giocatori che hanno dovuto fare i conti con problemi fisici, mentre alla vigilia del Sassuolo hanno dovuto alzare bandiera bianca anche Cambiaso e McKennie. Per questo ogni nuovo problema rischia di avere un peso maggiore del normale. Alajbegovic era infatti una delle poche soluzioni disponibili sulla trequarti e, proprio per l'emergenza, aveva ricevuto la chance dal primo minuto.

Zhegrova fuori dalla lista Uefa

C'è poi il paradosso Edon Zhegrova: l'esterno kosovaro, autore dell'inutile doppietta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, non è stato inserito da Spalletti nella lista Uefa della Juve per l'Europa League, una scelta che lo esclude dalla prima fase della competizione europea. Il suo nome figura infatti tra gli esclusi insieme, tra gli altri, a Khéphren Thuram, Arkadiusz Milik e Daniele Rugani. Per tali ragioni, dunque, le novità circa le condizioni di Alajbegovic saranno determinanti in vista dell'esordio nella competizione europea previsto per giovedì alle 21 contro gli olandesi del NEC Nijmegen.

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