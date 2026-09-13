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Vicario dopo il ko Juve contro il Sassuolo: “Si è perso un po’ l'equilibrio, troppo spregiudicati"

Il portiere bianconero analizza la sconfitta coi neroverdi al Mapei: "Non possiamo nasconderci dietro agli alibi"
3 min
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Vicario dopo il ko Juve contro il Sassuolo: “Si è perso un po’ l'equilibrio, troppo spregiudicati"© Redazione
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La Juve subisce la beffa nel finale dopo un secondo tempo ricco di emozioni e ribaltamenti. Al Mapei Stadium, però, i bianconeri recuperano due volte con Zhegrova e alla fine rovinano tutto scoprendo il fianco al Sassuolo che punisce la squadra di Spalletti con la rete di Adzic. Al termine della partita è Vicario ad analizzare il ko con gli emiliani. 

Vicario: "Troppo spregiudicati"

Vicario analizza a Dazn il ko con il Sassuolo: "Sicuramente c'è grande amarezza. Capisco la voglia di andare a vincere la partita, perché la Juventus ha l'obbligo di provare a vincere, ma abbiamo perso l'equilibrio. Siamo stati troppo spregiudicati. I due gol che abbiamo subito, la Juventus non li più subire. La reazione dopo essere andati sotto è stata positiva, ma dobbiamo essere più equilibrati e più calmi, come fatto con Woltemade. Dobbiamo essere più tranquilli perché le occasioni escono fuori".

L'assenza di Locatelli

Sull'assenza di Locatelli, in campo e fuori: "Sicuramente il capitano è un giocatore fondamentale ma non possiamo nasconderci dietro agli alibi. Abbiamo una rosa forte e dobbiamo essere consapevoli di poter andare oltre tutto. Dispiace per Manu perché sarà un infortunio lungo, ma abbiamo giocatori di livello e non possiamo nasconderci dietro gli alibi. Indossiamo una maglia prestigiosa con una storia incredibile e dobbiamo portarla con orgoglio e metterci senso di responsabilità". Poi il portiere chiude: "Più rabbia o preoccupazione? Rabbia, perché il momento della partita era a nostro favore. Le qualità le abbiamo, dobbiamo avere la lucidità di capire che le partite finiscono all'ultimo secondo. Quando riusciamo a cambiare il vento e la direzione della gara mostriamo le nostre qualità e le occasioni le abbiamo create stasera, ci vuole solo più attenzione".

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