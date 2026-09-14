Pagelle Juve: Kolo Muani indecente, scossa Zhegrova, difesa tra disastri e assurdità

Pagelle Sassuolo

Muric 6.5 Due volte prodigioso su Alajbegovic, una eccellente su Douglas Luiz. Non perfetta, però, l'uscita sul primo gol di Zhegrova.

Cinquegrano 7 Pregevole la prestazione: per come si propone sul fondo, per l'applicazione su Alajbegovic e pure per la personalità che mostra al primo anno di A.

Idzes 6.5 Innervosito da Alajbegovic, poi si prende piano piano la ribalta. Caleta-Car (36' st) ng.

Leysen 6 Facilitato da Kolo Muani, che cerca sempre la profondità senza mai essere imbeccato da compagni.

Doig 6 Eccellente nel modo in cui crea insidie dal lato di Kalulu, impresa ardua per tanti. Meno acuto quando deve prendere l'ultima decisione, spesso sbagliata quando finisce per calciare in porta.

Matic 7.5 A 38 anni può ancora insegnare qualcosa a tutti i centrocampisti in rosa alla Juve. Eleganza innata, freschezza da ventenne.

Lipani 6 Fioretto lasciato nello spogliatoio: mette sempre gamba, piede e testa su ogni pallone. Bakola (10' st) 7 Svernicia Bremer e regala a Bowie il gol del 2-1.

Thorstvedt 5.5 Nervosetto. A volte si ritrova a fare la seconda punta, ma passa più tempo a sbracciarsi che a entrare nel vivo delle azioni pericolose neroverdi. Adzic (25' st) 7 La decide l'ex: c'è già chi alla Continassa si è pentito di averlo salutato troppo presto.

Berardi 6 Non è ancora al top della condizione e si vede lontano un chilometro. Ogni palla che tocca, però, diventa istantaneamente un pericolo. Bowie (25' st) 7 Il gol è luce per un Sassuolo che si regala una notte da urlo.

Laurienté 6 Sporco e cattivo, soprattutto nel finale quando il Sassuolo si prende la scena.

Esposito 7 Fa ammonire Lucumi e porta spesso a spasso pure Bremer. Non sarà la prima punta ideale per eccellenza, ma quanto lavoro sporco e quanti palloni puliti. Il gol è un bacio accademico ad una prestazione totale. Dominguez (25' st) 6 Partecipa alla grande festa.

All. Aquilani 7 Guida una squadra di giovani che ragionano da veterani. Sembrava lui l'allenatore dell'unica, vera big sul campo del Mapei Stadium.