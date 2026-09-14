Vicario ammette: "Spalletti lo ha ripetuto tutta la settimana. Juve, ora ci si mette la faccia"

La Juve subisce la beffa nel finale dopo un secondo tempo ricco di emozioni e ribaltamenti. Al Mapei Stadium, però, i bianconeri recuperano due volte con Zhegrova e alla fine rovinano tutto scoprendo il fianco al Sassuolo che punisce la squadra di Spalletti con la rete di Adzic. Al termine della partita è Vicario ad analizzare il ko con gli emiliani.
Vicario: "Troppo spregiudicati"
Vicario analizza a Dazn il ko con il Sassuolo: "Sicuramente c'è grande amarezza. Capisco la voglia di andare a vincere la partita, perché la Juventus ha l'obbligo di provare a vincere, ma abbiamo perso l'equilibrio. Siamo stati troppo spregiudicati. I due gol che abbiamo subito, la Juventus non li più subire. La reazione dopo essere andati sotto è stata positiva, ma dobbiamo essere più equilibrati e più calmi, come fatto con Woltemade. Dobbiamo essere più tranquilli perché le occasioni escono fuori".
L'assenza di Locatelli
Sull'assenza di Locatelli, in campo e fuori: "Sicuramente il capitano è un giocatore fondamentale ma non possiamo nasconderci dietro agli alibi. Abbiamo una rosa forte e dobbiamo essere consapevoli di poter andare oltre tutto. Dispiace per Manu perché sarà un infortunio lungo, ma abbiamo giocatori di livello e non possiamo nasconderci dietro gli alibi. Indossiamo una maglia prestigiosa con una storia incredibile e dobbiamo portarla con orgoglio e metterci senso di responsabilità". Poi il portiere chiude: "Più rabbia o preoccupazione? Rabbia, perché il momento della partita era a nostro favore. Le qualità le abbiamo, dobbiamo avere la lucidità di capire che le partite finiscono all'ultimo secondo. Quando riusciamo a cambiare il vento e la direzione della gara mostriamo le nostre qualità e le occasioni le abbiamo create stasera, ci vuole solo più attenzione".
Vicario: "Abbiamo peccato di equilibrio"
Anche a Sky il portiere bianconero sottolinea: "Mi dispiace, perché è difficile e non mi piace venire qua a dare spiegazioni quando si perdono le partite. Abbiamo peccato un po’ di equilibrio. C’era tanta voglia: bello da vedere, perché volevamo vincere questa partita, però bisogna avere un po’ più di calma. Noi in campo abbiamo la personalità e i giocatori per arrivare a capire i momenti della partita. Abbiamo fatto più fatica in quel versante. Troppa, troppa foga, di andare a chiuderla subito. Poi la partita dura 95 minuti. Siamo stati puniti in due ripartenze che il mister ci aveva detto per tutta la settimana di mantenere: questo equilibrio, queste preventive, questa possibilità di soffocare il Sassuolo una volta che ripartiva. Questo è il rammarico che, di squadra, dobbiamo subito mettere dentro e voltare pagina, perché giovedì abbiamo subito un altro impegno. Nella nostra stagione sarà così almeno fino a dicembre".
Il momento Juve e le difficoltà
Sul momento Juve: "Psicologicamente il giudizio del calcio arriva ogni tre giorni. È una serata in cui il risultato per la Juventus non è arrivato e bisogna farlo arrivare giovedì. Sicuramente giocare giovedì ci aiuta e abbiamo voglia di mettere in campo le nostre qualità. Dobbiamo arrivare a giovedì analizzando quello che non si è fatto bene col Sassuolo e quello che si è fatto bene, perché ci sono tante cose che sono state fatte bene. Però resta il fatto che la Juventus, dal mio punto di vista, non può perdere l’equilibrio, come ci eravamo detti per tutta la settimana". A chiudere sulle difficoltà: "Si sa che si viene a Sassuolo e che hanno giocatori di grande qualità, da Berardi a Laurienté. Si sa quali sono le difficoltà, noi ne siamo coscienti e consapevoli. Non è perché si perde una partita allora è tutto da buttare. Si è persa in un modo in cui, probabilmente, con più accortezza si poteva fare un altro risultato. Dobbiamo avere questa presa di coscienza. Abbiamo preso dei gol un po’ sporchi, un po’ non da noi. Un po’ troppo leggeri per questa voglia di andare a vincerla subito. Si volta pagina, ci si mette la faccia e si riparte, perché giovedì abbiamo un altro grande impegno".
Vicario: "Gara storta per il risultato"
L'estremo difensore si presenta anche in conferenza: "La Juve ha voluto vincerla, penso sia palese per l'atteggiamento che abbiamo assunto, per la voglia e la foga che abbiamo avuto e per i gol fatti. Ci portiamo dietro questa gara storta per il risultato, ma il mister aveva insistito parecchio in settimana per avere questo equilibrio difensivo preventivo e ce l'hanno fatta pagare. Dobbiamo avere più coscienza e la consapevolezza di avere più equilibrio e più calma per fare i risultati, perché le qualità le abbiamo. Ci siamo sbilanciati troppo, questo è un argomento che va attenzionato, e si è persa questa componente qua e se non stiamo attenti poi nelle ripartenze rischiamo di pagarla cara. A noi non piace spiegare, ci piace giocare a pallone, ma per fare i fatti bisogna avere un'idea collettiva che ci aiuti e non siamo riusciti a sfruttarla. Ora si volta pagina, da giovedì bisogna mettere in campo tante cose e non vogliamo venire qui a spiegare le sconfitte".
I leader Juve
Vicario prosegue: "Leader? Io penso che ognuno a modo suo lo debba essere. Io vengo qui perché sono uno dei più vecchi dello spogliatoio e penso sia corretto farlo per tutti i tifosi ma non mi piace venire a dare troppe spiegazioni sulle sconfitte. Poi è giusto che ve le dia su certe letture, ma è brutto venire a spiegare. Alibi non dobbiamo averne, c'è da fare le cose bene, come ne abbiamo fatte tante, ma ci sono situazioni che avevamo studiato in settimana e sono venute meno. Abbiamo le qualità, umane e non solo, per affrontare certi momenti". Sull'arrembaggio finale e le polemiche post Milan: "Noi non possiamo farci influenzare dalle cose che non possiamo controllare. Dobbiamo pensare alle nostre cose, a quello che ci dice l'allenatore e quello che succede dentro le nostre mura. Abbiamo la presa di coscienza che negli ultimi dieci minuti c'è stata la voglia e la foga di rimetterla in piedi. Abbiamo avuto grande spirito e grande voglia ma siamo stati un po' leggeri su certe dinamiche".
L'avventura alla Juve
A chiudere l'estremo difensore spiega le sue emozioni di questa nuova avvantura alla Juve: "Sono soddisfatto, non posso avere gratificazione migliore. Da giocatore della Juve però sento senso di responsabilità e devo trasferirlo, nelle maniere corrette, perché la maglia della Juve la devi sentire addosso ed è giusto metterci la faccia quando le cose non vanno bene. La Juve deve ambire sempre a fare il miglior risultato, questa volta non è venuto e ora si punta dritti alla partita di giovedì che è molto importante".
La Juve subisce la beffa nel finale dopo un secondo tempo ricco di emozioni e ribaltamenti. Al Mapei Stadium, però, i bianconeri recuperano due volte con Zhegrova e alla fine rovinano tutto scoprendo il fianco al Sassuolo che punisce la squadra di Spalletti con la rete di Adzic. Al termine della partita è Vicario ad analizzare il ko con gli emiliani.
Vicario: "Troppo spregiudicati"
Vicario analizza a Dazn il ko con il Sassuolo: "Sicuramente c'è grande amarezza. Capisco la voglia di andare a vincere la partita, perché la Juventus ha l'obbligo di provare a vincere, ma abbiamo perso l'equilibrio. Siamo stati troppo spregiudicati. I due gol che abbiamo subito, la Juventus non li più subire. La reazione dopo essere andati sotto è stata positiva, ma dobbiamo essere più equilibrati e più calmi, come fatto con Woltemade. Dobbiamo essere più tranquilli perché le occasioni escono fuori".
L'assenza di Locatelli
Sull'assenza di Locatelli, in campo e fuori: "Sicuramente il capitano è un giocatore fondamentale ma non possiamo nasconderci dietro agli alibi. Abbiamo una rosa forte e dobbiamo essere consapevoli di poter andare oltre tutto. Dispiace per Manu perché sarà un infortunio lungo, ma abbiamo giocatori di livello e non possiamo nasconderci dietro gli alibi. Indossiamo una maglia prestigiosa con una storia incredibile e dobbiamo portarla con orgoglio e metterci senso di responsabilità". Poi il portiere chiude: "Più rabbia o preoccupazione? Rabbia, perché il momento della partita era a nostro favore. Le qualità le abbiamo, dobbiamo avere la lucidità di capire che le partite finiscono all'ultimo secondo. Quando riusciamo a cambiare il vento e la direzione della gara mostriamo le nostre qualità e le occasioni le abbiamo create stasera, ci vuole solo più attenzione".