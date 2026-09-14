Vicario ammette: "Spalletti lo ha ripetuto tutta la settimana. Juve, ora ci si mette la faccia"

Anche a Sky il portiere bianconero sottolinea: "Mi dispiace, perché è difficile e non mi piace venire qua a dare spiegazioni quando si perdono le partite. Abbiamo peccato un po’ di equilibrio . C’era tanta voglia: bello da vedere, perché volevamo vincere questa partita, però bisogna avere un po’ più di calma. Noi in campo abbiamo la personalità e i giocatori per arrivare a capire i momenti della partita . Abbiamo fatto più fatica in quel versante. Troppa, troppa foga, di andare a chiuderla subito. Poi la partita dura 95 minuti. Siamo stati puniti in due ripartenze che il mister ci aveva detto per tutta la settimana di mantenere: questo equilibrio, queste preventive, questa possibilità di soffocare il Sassuolo una volta che ripartiva. Questo è il rammarico che, di squadra, dobbiamo subito mettere dentro e voltare pagina, perché giovedì abbiamo subito un altro impegno. Nella nostra stagione sarà così almeno fino a dicembre".

Il momento Juve e le difficoltà

Sul momento Juve: "Psicologicamente il giudizio del calcio arriva ogni tre giorni. È una serata in cui il risultato per la Juventus non è arrivato e bisogna farlo arrivare giovedì. Sicuramente giocare giovedì ci aiuta e abbiamo voglia di mettere in campo le nostre qualità. Dobbiamo arrivare a giovedì analizzando quello che non si è fatto bene col Sassuolo e quello che si è fatto bene, perché ci sono tante cose che sono state fatte bene. Però resta il fatto che la Juventus, dal mio punto di vista, non può perdere l’equilibrio, come ci eravamo detti per tutta la settimana". A chiudere sulle difficoltà: "Si sa che si viene a Sassuolo e che hanno giocatori di grande qualità, da Berardi a Laurienté. Si sa quali sono le difficoltà, noi ne siamo coscienti e consapevoli. Non è perché si perde una partita allora è tutto da buttare. Si è persa in un modo in cui, probabilmente, con più accortezza si poteva fare un altro risultato. Dobbiamo avere questa presa di coscienza. Abbiamo preso dei gol un po’ sporchi, un po’ non da noi. Un po’ troppo leggeri per questa voglia di andare a vincerla subito. Si volta pagina, ci si mette la faccia e si riparte, perché giovedì abbiamo un altro grande impegno".