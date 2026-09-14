Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Zhegrova, la Juve scopre l’uomo che aveva perso: Spalletti lo ritrova, l’Europa no

L’ingresso dirompente del kosovaro si traduce in un nulla di fatto: due gol da dimenticare. E ora quel paradosso…
Cristiano Corbo
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

REGGIO EMILIA - Se sarà un'altra vita, lo dirà solamente il tempo. Se sarà qualcosa di concreto, lo stabilirà solamente Spalletti. La Juve è tanto, troppo nei lampi di Zhegrova. Nel senso: gli somiglia. Perché discontinua, disattenta, poi però la pungoli sui nervi e viene fuori. In qualche modo. In ogni modo. Ora: guai a montare illusioni, non è tempesta con lampi e tuoni in lontananza. Però la sensazione viva, concreta, è che quantomeno Spalletti abbia ritrovato una soluzione. E che questa soluzione se la debba comunque coccolare, soprattutto dopo la decisione di tenerlo fuori dalla lista Europa League.

 

 

Edon è diventato l'ultimo assalto, l'ultima risposta ai problemi di questa squadra. L'ultimo dell'elenco, quando ancora c'è un po' di spazio per lui. Quello che deve dare, senza mai prendere o pretendere. Ed è la prima volta che gli capita, in carriera. Ed è la prima volta che ha deciso di non andare via e di combattere per un posto, forzando le sue qualità, scommettendo sul più grande punto interrogativo della sua carriera: quella continuità, di campo e atletica, che molto spesso gli è mancata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Zhegrova, continuità e il punto interrogativo della carriera

Perché non è altro che questo, Zhegrova: meraviglie da campetto come da notti di Champions, down fisici e mentali come il gol divorato col Galatasaray, un tarlo da cui non si è ancora staccato. Chi gli stava intorno, in quei giorni, racconta quanto gli sia parso un fantasma fatto solo per rincorrerlo: l'ha tormentato, l'ha braccato, gli ha reso gli ultimi mesi quasi intollerabili, qualcosa perennemente da dimostrare. Era finita, la sua storia con la Juventus. In uscita come Adzic, e uguali intenzioni: giocare e deciderla, diventare grandi finalmente, fino a essere l'uomo del match contro la stessa Juve. «Devo ammettere che provo emozioni strane. Ho sbagliato due volte vicino alla porta, la terza non potevo. È una serata indimenticabile», ha sorriso Vasilije. Lui sì, altrove. Edon no, ancora a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Zhegrova resta alla Juve e punta a rilanciarsi

Sperando e ricucendo, in quelle settimane sospese, soprattutto dal mercato. Per qualche giorno, ha valutato seriamente di salutare e di ricominciare altrove, provando a sentirsi nuovamente un giocatore importante e abbassando le pretese calcistiche ed economiche. Nessuno avrebbe detto nulla, molti avrebbero fatto spallucce.

 

 

«C’è grande amarezza perché capisco la voglia di andare a vincere la partita, ma poi abbiamo perso un po’ l’equilibrio - l’analisi di Vicario -. In settimana ne abbiamo parlato tanto col mister. Siamo stati troppo spregiudicati: la Juventus non può subire gli ultimi due gol. Bisogna cercare di essere più calmi.».

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

REGGIO EMILIA - Se sarà un'altra vita, lo dirà solamente il tempo. Se sarà qualcosa di concreto, lo stabilirà solamente Spalletti. La Juve è tanto, troppo nei lampi di Zhegrova. Nel senso: gli somiglia. Perché discontinua, disattenta, poi però la pungoli sui nervi e viene fuori. In qualche modo. In ogni modo. Ora: guai a montare illusioni, non è tempesta con lampi e tuoni in lontananza. Però la sensazione viva, concreta, è che quantomeno Spalletti abbia ritrovato una soluzione. E che questa soluzione se la debba comunque coccolare, soprattutto dopo la decisione di tenerlo fuori dalla lista Europa League.

 

 

Edon è diventato l'ultimo assalto, l'ultima risposta ai problemi di questa squadra. L'ultimo dell'elenco, quando ancora c'è un po' di spazio per lui. Quello che deve dare, senza mai prendere o pretendere. Ed è la prima volta che gli capita, in carriera. Ed è la prima volta che ha deciso di non andare via e di combattere per un posto, forzando le sue qualità, scommettendo sul più grande punto interrogativo della sua carriera: quella continuità, di campo e atletica, che molto spesso gli è mancata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Zhegrova, la Juve scopre l’uomo che aveva perso: Spalletti lo ritrova, l’Europa no
2
Zhegrova, continuità e il punto interrogativo della carriera
3
Zhegrova resta alla Juve e punta a rilanciarsi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS