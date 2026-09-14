Zhegrova, la Juve scopre l’uomo che aveva perso: Spalletti lo ritrova, l’Europa no

REGGIO EMILIA - Se sarà un'altra vita, lo dirà solamente il tempo. Se sarà qualcosa di concreto, lo stabilirà solamente Spalletti. La Juve è tanto, troppo nei lampi di Zhegrova. Nel senso: gli somiglia. Perché discontinua, disattenta, poi però la pungoli sui nervi e viene fuori. In qualche modo. In ogni modo. Ora: guai a montare illusioni, non è tempesta con lampi e tuoni in lontananza. Però la sensazione viva, concreta, è che quantomeno Spalletti abbia ritrovato una soluzione. E che questa soluzione se la debba comunque coccolare, soprattutto dopo la decisione di tenerlo fuori dalla lista Europa League.
Edon è diventato l'ultimo assalto, l'ultima risposta ai problemi di questa squadra. L'ultimo dell'elenco, quando ancora c'è un po' di spazio per lui. Quello che deve dare, senza mai prendere o pretendere. Ed è la prima volta che gli capita, in carriera. Ed è la prima volta che ha deciso di non andare via e di combattere per un posto, forzando le sue qualità, scommettendo sul più grande punto interrogativo della sua carriera: quella continuità, di campo e atletica, che molto spesso gli è mancata.
Zhegrova, continuità e il punto interrogativo della carriera
Perché non è altro che questo, Zhegrova: meraviglie da campetto come da notti di Champions, down fisici e mentali come il gol divorato col Galatasaray, un tarlo da cui non si è ancora staccato. Chi gli stava intorno, in quei giorni, racconta quanto gli sia parso un fantasma fatto solo per rincorrerlo: l'ha tormentato, l'ha braccato, gli ha reso gli ultimi mesi quasi intollerabili, qualcosa perennemente da dimostrare. Era finita, la sua storia con la Juventus. In uscita come Adzic, e uguali intenzioni: giocare e deciderla, diventare grandi finalmente, fino a essere l'uomo del match contro la stessa Juve. «Devo ammettere che provo emozioni strane. Ho sbagliato due volte vicino alla porta, la terza non potevo. È una serata indimenticabile», ha sorriso Vasilije. Lui sì, altrove. Edon no, ancora a Torino.
Zhegrova resta alla Juve e punta a rilanciarsi
Sperando e ricucendo, in quelle settimane sospese, soprattutto dal mercato. Per qualche giorno, ha valutato seriamente di salutare e di ricominciare altrove, provando a sentirsi nuovamente un giocatore importante e abbassando le pretese calcistiche ed economiche. Nessuno avrebbe detto nulla, molti avrebbero fatto spallucce.
«C’è grande amarezza perché capisco la voglia di andare a vincere la partita, ma poi abbiamo perso un po’ l’equilibrio - l’analisi di Vicario -. In settimana ne abbiamo parlato tanto col mister. Siamo stati troppo spregiudicati: la Juventus non può subire gli ultimi due gol. Bisogna cercare di essere più calmi.».
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REGGIO EMILIA - Se sarà un'altra vita, lo dirà solamente il tempo. Se sarà qualcosa di concreto, lo stabilirà solamente Spalletti. La Juve è tanto, troppo nei lampi di Zhegrova. Nel senso: gli somiglia. Perché discontinua, disattenta, poi però la pungoli sui nervi e viene fuori. In qualche modo. In ogni modo. Ora: guai a montare illusioni, non è tempesta con lampi e tuoni in lontananza. Però la sensazione viva, concreta, è che quantomeno Spalletti abbia ritrovato una soluzione. E che questa soluzione se la debba comunque coccolare, soprattutto dopo la decisione di tenerlo fuori dalla lista Europa League.
Edon è diventato l'ultimo assalto, l'ultima risposta ai problemi di questa squadra. L'ultimo dell'elenco, quando ancora c'è un po' di spazio per lui. Quello che deve dare, senza mai prendere o pretendere. Ed è la prima volta che gli capita, in carriera. Ed è la prima volta che ha deciso di non andare via e di combattere per un posto, forzando le sue qualità, scommettendo sul più grande punto interrogativo della sua carriera: quella continuità, di campo e atletica, che molto spesso gli è mancata.