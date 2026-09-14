Zhegrova, la Juve scopre l’uomo che aveva perso: Spalletti lo ritrova, l’Europa no

Zhegrova, continuità e il punto interrogativo della carriera

Perché non è altro che questo, Zhegrova: meraviglie da campetto come da notti di Champions, down fisici e mentali come il gol divorato col Galatasaray, un tarlo da cui non si è ancora staccato. Chi gli stava intorno, in quei giorni, racconta quanto gli sia parso un fantasma fatto solo per rincorrerlo: l'ha tormentato, l'ha braccato, gli ha reso gli ultimi mesi quasi intollerabili, qualcosa perennemente da dimostrare. Era finita, la sua storia con la Juventus. In uscita come Adzic, e uguali intenzioni: giocare e deciderla, diventare grandi finalmente, fino a essere l'uomo del match contro la stessa Juve. «Devo ammettere che provo emozioni strane. Ho sbagliato due volte vicino alla porta, la terza non potevo. È una serata indimenticabile», ha sorriso Vasilije. Lui sì, altrove. Edon no, ancora a Torino.