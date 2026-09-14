La Juve d’Europa cambia così: riecco l’altro modulo, chi rientra e una coppia inedita

Woltemade titolare, ma Kolo...

Davanti, prende sempre più quota l’ipotesi dell’esordio di Woltemade dal primo. Non al posto di Kolo Muani, ma al fianco di uno tra Nico Gonzalez e Alajbegovic. La tentazione di provare il tedesco fin da subito con l’ex Psg è forte. Questione di complementarietà: Woltemade ha dimostrato di avere le caratteristiche per legare bene il gioco, catalizzare (e gestire) i raddoppi avversari e aprire spazi ai compagni sfruttando la fisicità nei duelli corpo a corpo. Con lui in campo, Kolo avrebbe più libertà di movimento su tutto il fronte offensivo. Prerogativa essenziale perché possa tornare a esprimersi al meglio, dopo le prime e deludenti prove stagionali.