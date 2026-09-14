La Juve d’Europa cambia così: riecco l’altro modulo, chi rientra e una coppia inedita

Alla fine è prevalsa la cautela. Tutta “colpa” di sensazioni non proprio ottimali, a margine dell’ultimo test a cui si è sottoposto Andrea Cambiaso ieri mattina prima della partenza per Reggio Emilia. Nessun allarmismo, s’intende. L’iter di recupero dell’azzurro - uscito malconcio dalla gara casalinga col Parma, dove aveva rimediato una distorsione alla caviglia destra - procede come da programmi. E infatti, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Cambiaso dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a partire dalla seduta di domani, per rimettere chilometri nelle gambe in vista dell’imminente esordio della Juve in Europa League contro il Nec.
Juve, gli infortunati
Discorso simile per Weston McKennie, che dovrebbe aver smaltito appieno l’affaticamento muscolare rimediato a margine della trasferta di Frosinone. Due rientri non di poco conto per Spalletti, specie per ciò che concerne le soluzioni tattiche a disposizione. Senza di loro, il tecnico si è trovato costretto a perpetrare il solito assetto (4-2-3-1) e ad accantonare la logica del “mettersi a specchio”.
Troppe poche, del resto, le alternative sulle corsie. Certo, la crepa rimane profonda se si considera che Lucio, anche con i rientri di Cambiaso e McKennie, dovrà ancora fare a meno dei vari lungodegenti. Da Thuram e Locatelli - che rimarranno ai box almeno fino alle prime settimane del 2027 - ai vari Yildiz, Boga, Ekhator e Cabal.
Spalletti, le rotazioni Juve
Se per il primo la speranza è di recuperarlo a margine della sosta per le Nazionali di novembre, c’è fiducia perché gli altri tre tornino a pieno regime entro la metà di ottobre. Ci sarà da stringere i denti un altro po’, insomma, con Spalletti che dovrebbe comunque mettere a punto - di settimana in settimana - un sistema di rotazioni fisso per compiti e responsabilità.
A cominciare proprio dalla gara di giovedì, con Kelly e Gatti che potrebbero dare il cambio alla coppia titolare (o quantomeno a Lucumi, uscito zoppicante ieri a margine del primo tempo), nell’ottica di un potenziale 3-4-2-1, con Kalulu nella posizione di braccetto destro. Probabile un turno di riposo pure per uno tra Koopmeiners e Douglas Luiz, ammesso che McKennie dia segnali incoraggianti fin dalla prima seduta in gruppo.
Woltemade titolare, ma Kolo...
Davanti, prende sempre più quota l’ipotesi dell’esordio di Woltemade dal primo. Non al posto di Kolo Muani, ma al fianco di uno tra Nico Gonzalez e Alajbegovic. La tentazione di provare il tedesco fin da subito con l’ex Psg è forte. Questione di complementarietà: Woltemade ha dimostrato di avere le caratteristiche per legare bene il gioco, catalizzare (e gestire) i raddoppi avversari e aprire spazi ai compagni sfruttando la fisicità nei duelli corpo a corpo. Con lui in campo, Kolo avrebbe più libertà di movimento su tutto il fronte offensivo. Prerogativa essenziale perché possa tornare a esprimersi al meglio, dopo le prime e deludenti prove stagionali.
Alla fine è prevalsa la cautela. Tutta “colpa” di sensazioni non proprio ottimali, a margine dell’ultimo test a cui si è sottoposto Andrea Cambiaso ieri mattina prima della partenza per Reggio Emilia. Nessun allarmismo, s’intende. L’iter di recupero dell’azzurro - uscito malconcio dalla gara casalinga col Parma, dove aveva rimediato una distorsione alla caviglia destra - procede come da programmi. E infatti, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Cambiaso dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a partire dalla seduta di domani, per rimettere chilometri nelle gambe in vista dell’imminente esordio della Juve in Europa League contro il Nec.
Juve, gli infortunati
Discorso simile per Weston McKennie, che dovrebbe aver smaltito appieno l’affaticamento muscolare rimediato a margine della trasferta di Frosinone. Due rientri non di poco conto per Spalletti, specie per ciò che concerne le soluzioni tattiche a disposizione. Senza di loro, il tecnico si è trovato costretto a perpetrare il solito assetto (4-2-3-1) e ad accantonare la logica del “mettersi a specchio”.
Troppe poche, del resto, le alternative sulle corsie. Certo, la crepa rimane profonda se si considera che Lucio, anche con i rientri di Cambiaso e McKennie, dovrà ancora fare a meno dei vari lungodegenti. Da Thuram e Locatelli - che rimarranno ai box almeno fino alle prime settimane del 2027 - ai vari Yildiz, Boga, Ekhator e Cabal.