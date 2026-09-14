Licina è già un caso internazionale, oltre la Juve: tre maglie aspettano una risposta

Ecco allora che per Licina si fanno strada altre possibilità: le sue origini montenegrine lo rendono papabile di convocazione da parte della Nazionale di un altro talento di proprietà Juve in prestito , nel suo caso al Sassuolo, Adzic. Ma la notizia è che c’è un forte interesse della Bosnia, proprio la Nazionale che ha eliminato l’Italia dalla corsa al posto nell’ultimo Mondiale. Ci sono stati dei sondaggi nei mesi scorsi, prima della partecipazione alla manifestazione iridata, ma l’intensità dell’interessamento bosniaco è ulteriormente aumentata con l’inizio della stagione, grazie anche e soprattutto all’impatto di Licina con la Cremonese.

Adin è nato in Germania, come detto, e la sua famiglia proviene dal Montenegro, ma ha radici bosniache: la Nazionale della Bosnia sogna la coppia di super talentuosi esterni offensivi con Kerim Alajbegovic, altro fantasista juventino che è nato in Germania ma ha scelto di rappresentare la Bosnia (nel caso di Alajbegovic fin dalle Under). E sempre la Bosnia ha convinto con il suo progetto un altro giovane di belle speranze con doppio passaporto, Bajraktarevic del Psv Eindhoven, che aveva fatto il percorso delle Under con gli Stati Uniti, ma poi ha scelto la Nazionale maggiore balcanica. Insomma, se il progetto convincerà Licina, la Bosnia potrebbe dribblare Germania e Montenegro e assicurarsi un altro grande talento offensivo.

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