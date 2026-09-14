Licina è già un caso internazionale, oltre la Juve: tre maglie aspettano una risposta

TORINO - Non si possono risolvere tutte le partite, specialmente a 19 anni: Adin Licina si sta rendendo conto di quanto sia tosta la Serie B italiana, anche nei contrasti. Nonostante ciò la Cremonese è comunque venuta fuori con una gran rimonta a Cesena per il 2-2 finale e se il talento di proprietà juventina non è stato decisivo stavolta, beh, poco importa: Licina ha comunque mostrato lampi di qualità pura, come in uno stop complicato sulla linea laterale il cui breve video è diventato in men che non si dica virale sui social.
Il ragazzo che la Juventus aveva preso dal Bayern Monaco sta facendo parlare di sé in Italia, non soltanto i tifosi bianconeri tra chi lo rimpiange già per l’immediato e chi invece sostiene che una stagione a farsi le ossa sia la scelta corretta, da parte dello stesso giocatore e del club. Ma anche all’estero se ne parla e il tema è destinato a diventare particolarmente di attualità nelle prossime settimane per via delle tante possibilità di cui Licina stesso dispone riguardo la scelta della Nazionale maggiore da rappresentare.
Licina e la scelta della Nazionale tra Germania, Montenegro e Bosnia
Adin è nato in Germania, come il suo collega e amico Kenan Yildiz che ha scelto poi di rappresentare la Turchia, il Paese di origine della sua famiglia. Licina, dunque, ha seguito tutta la trafila della Nazionale Under tedesche: è stato sempre convocato nelle varie categorie, dall’Under 15 fino all’Under 17 passando per l’Under 16, fino poi a partecipare all’Europeo Under 19 con la maglia della Germania, anche se non è stato utilizzato con la continuità attesa.
Ora si è davanti a un bivio: la Nazionale maggiore tedesca apre un nuovo ciclo con un super ct come Klopp. Progetto interessante, certo, ma nel quale Licina rischierebbe di restare ai margini per il sovraffollamento nel suo ruolo, quello di esterno offensivo mancino che parte da destra per accentrarsi e trovare la conclusione: il giocatore di proprietà juventina è un talento, però la concorrenza nella Germania sarebbe parecchia.
Bosnia, Montenegro o Germania: il futuro internazionale di Licina
Ecco allora che per Licina si fanno strada altre possibilità: le sue origini montenegrine lo rendono papabile di convocazione da parte della Nazionale di un altro talento di proprietà Juve in prestito, nel suo caso al Sassuolo, Adzic. Ma la notizia è che c’è un forte interesse della Bosnia, proprio la Nazionale che ha eliminato l’Italia dalla corsa al posto nell’ultimo Mondiale. Ci sono stati dei sondaggi nei mesi scorsi, prima della partecipazione alla manifestazione iridata, ma l’intensità dell’interessamento bosniaco è ulteriormente aumentata con l’inizio della stagione, grazie anche e soprattutto all’impatto di Licina con la Cremonese.
Adin è nato in Germania, come detto, e la sua famiglia proviene dal Montenegro, ma ha radici bosniache: la Nazionale della Bosnia sogna la coppia di super talentuosi esterni offensivi con Kerim Alajbegovic, altro fantasista juventino che è nato in Germania ma ha scelto di rappresentare la Bosnia (nel caso di Alajbegovic fin dalle Under). E sempre la Bosnia ha convinto con il suo progetto un altro giovane di belle speranze con doppio passaporto, Bajraktarevic del Psv Eindhoven, che aveva fatto il percorso delle Under con gli Stati Uniti, ma poi ha scelto la Nazionale maggiore balcanica. Insomma, se il progetto convincerà Licina, la Bosnia potrebbe dribblare Germania e Montenegro e assicurarsi un altro grande talento offensivo.
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TORINO - Non si possono risolvere tutte le partite, specialmente a 19 anni: Adin Licina si sta rendendo conto di quanto sia tosta la Serie B italiana, anche nei contrasti. Nonostante ciò la Cremonese è comunque venuta fuori con una gran rimonta a Cesena per il 2-2 finale e se il talento di proprietà juventina non è stato decisivo stavolta, beh, poco importa: Licina ha comunque mostrato lampi di qualità pura, come in uno stop complicato sulla linea laterale il cui breve video è diventato in men che non si dica virale sui social.
Il ragazzo che la Juventus aveva preso dal Bayern Monaco sta facendo parlare di sé in Italia, non soltanto i tifosi bianconeri tra chi lo rimpiange già per l’immediato e chi invece sostiene che una stagione a farsi le ossa sia la scelta corretta, da parte dello stesso giocatore e del club. Ma anche all’estero se ne parla e il tema è destinato a diventare particolarmente di attualità nelle prossime settimane per via delle tante possibilità di cui Licina stesso dispone riguardo la scelta della Nazionale maggiore da rappresentare.