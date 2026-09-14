"La non Juve", "In che lingua?", "L’assenza più pesante" e i dati shock su Kolo: l’analisi Sky

Tanti gol ed emozioni ma un ko amaro da digerire per la Juve. I bianconeri cadono in trasferta sul campo del Sassuolo e, dopo aver recuperato due volte lo svantaggio, subiscono la rete di Adzic. Una sorta di beffa visto che il classe 2006 è di proprietà della Vecchia Signora e in prestito. Una sconfitta che frena la corsa in classifica, uno stop brusco che blocca la continuità avuta nelle prime giornate e ora mette più di qualche interrogativo, soprattutto in vista della prima uscita in Europa League. A Sky Club si è analizzato proprio questo aspetto oltre a quanto successo durante la sfida.

L'analisi di Sassuolo-Juve Marocchi spiega le sue sensazioni dopo il ko dei bianconeri al Mapei: "Il problema della Juve è ovunque perché questa è una squadra, che anche se avesse vinto 3-2 alla fine poteva vincere l'una o l'altra, non sarebbe cambiato il mio giudizio. Una squadra peggiorata rispetto alla prima uscita contro il Frosinone e sembra proprio che non sia squadra. Tu hai come allenatore Spalletti, gli riconosciamo da anni di fare delle squadre, la Juve è un evidente non squadra per adesso".

Marchegiani: "Abbiamo visto uno svolgimento della partita in cui si è visto tutto e il contrario. Nel primo tempo la Juve è stata troppo ordinata nel modo di attaccare perché queste due linee del Sassuolo la facevano solo per vie esterne e non trovava il giocatore in mezzo alle linee. Ordinata ma sterile. Alla fine c'era la sensazione di poterla vincere, le squadre si erano allungate e spaccate e ha subito due contropiedi clamorosi. Devi avere anche una percezione che in una partita così può andare bene un pareggio".