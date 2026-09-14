"La non Juve", "In che lingua?", "L’assenza più pesante" e i dati shock su Kolo: l’analisi Sky

Tanti gol ed emozioni ma un ko amaro da digerire per la Juve. I bianconeri cadono in trasferta sul campo del Sassuolo e, dopo aver recuperato due volte lo svantaggio, subiscono la rete di Adzic. Una sorta di beffa visto che il classe 2006 è di proprietà della Vecchia Signora e in prestito. Una sconfitta che frena la corsa in classifica, uno stop brusco che blocca la continuità avuta nelle prime giornate e ora mette più di qualche interrogativo, soprattutto in vista della prima uscita in Europa League. A Sky Club si è analizzato proprio questo aspetto oltre a quanto successo durante la sfida.
L'analisi di Sassuolo-Juve
Marocchi spiega le sue sensazioni dopo il ko dei bianconeri al Mapei: "Il problema della Juve è ovunque perché questa è una squadra, che anche se avesse vinto 3-2 alla fine poteva vincere l'una o l'altra, non sarebbe cambiato il mio giudizio. Una squadra peggiorata rispetto alla prima uscita contro il Frosinone e sembra proprio che non sia squadra. Tu hai come allenatore Spalletti, gli riconosciamo da anni di fare delle squadre, la Juve è un evidente non squadra per adesso".
Marchegiani: "Abbiamo visto uno svolgimento della partita in cui si è visto tutto e il contrario. Nel primo tempo la Juve è stata troppo ordinata nel modo di attaccare perché queste due linee del Sassuolo la facevano solo per vie esterne e non trovava il giocatore in mezzo alle linee. Ordinata ma sterile. Alla fine c'era la sensazione di poterla vincere, le squadre si erano allungate e spaccate e ha subito due contropiedi clamorosi. Devi avere anche una percezione che in una partita così può andare bene un pareggio".
Le difficoltà di Kolo Muani
De Grandis spiega: "La cosa migliore fatta da Kolo Muani è la sponda per il gol di Zhegrova. Ma non è il suo lavoro quello. Si vede pochissimo in area di rigore, non la riempie. Poi non va a saltare di testa e credo sia lo stesso problema della Juve della passata stagione. Settimana scorsa Spalletti aveva risolto mettendo Gatti centravanti, questo è un po' la firma in calce". Anche Marchegiani spiega: "Se tutti gli allenatori lo hanno messo a giocare esterno c'è un motivo...".
Bergomi: "Manca la finalizzazione e quelle situazioni che un attaccante annusa. Se non ce l'hai diventa difficile. Devi anche metterlo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. Non è l'attaccante a cui dare il pallone addosso, non è Lukaku". L'argomento Kolo Muani si chiude con dei dati, ovvero quello dei duelli nelle prime quattro giornate: 10 duelli persi a partita (9 contro Milan e Frosinone), pochi quelli vinti (2 o 3, l'eccezione col Parma con 6).
Le criticità della Juve
Marocchi: "Andiamo con la speranza che abbia ragione Spalletti, facciamo che gli servano otto partite per andare in forma... Al momento perde i duelli, sbaglia il controllo di palla ed è quello che non lascia ben sperare la Juve". Bergomi dice la sua: "Le criticità che si sono evidenziate della Juventus: centralmente in attacco, in mezzo al campo la prestazione di Koopmeiners è ancora insufficiente...".
Anche Marocchi sull'olandese: "Cosa gli è successo? Me lo sto ancora chiedendo. Si fa fatica a capire un cambiamento del genere. Ha fatto tutti i ruoli alla Juve ormai ed è sempre incosistente. Puoi giocare male ma la partita non la puoi sbagliare. Locatelli qualche volta viene criticato ma non sbaglia l'atteggiamento. Non possiamo pensare che manca lui e alla Juve non c'è più uno che ragiona. Io mi aspettavo l'affidabilità di Bremer ma anche lui è finito a giocare così. Nessuno ha trovato le contromisure, non può essere sempre l'allenatore a dirtele".
La Juve senza italiani nei giocatori di movimento
Marocchi: "Le idee di Spalletti faticano perché manca un nucleo centrale a trasmetterle? Quello è evidente, è così in tutte le squadre. A parte l'Inter con molti italiani, tutti gli altri sono ai margini o spesso in panchina... Siamo a dei livelli di nove su undici. Purtroppo l'eccezione è vedere quattro o cinque giocatori italiani in campo. La trasmissione del linguaggio dell'allenatore in campo in che lingua è? Pensi di aver preparato tutto durante la settimana? Impossibile. Tu prepari qualcosa poi ti trovi il Sassuolo con delle contromisure, lì sta poi ai giocatori in campo parlare. Quando hai solo stranieri, mille lingue in campo, ti ci vuole troppo tempo...".
"Koop non è mai riuscito..."
Marchegiani dice la sua: "Ho difficoltà a spingermi oltre rispetto a quanto visto col Sassuolo. La Juve è partita con la stessa idea rispetto alla gara col Milan. Un centrocampista ad abbassarsi, è toccato a Douglas Luiz, ma con un Koopmeiners che non è mai riuscito a trovare la posizione in verticale che è uno dei modi per venire fuori. Sono mancati nell'impostazione i due difensori centrali. Se tu non vieni fuori pulito, attaccare una squadra organizzata nel campionato italiano diventa difficile perché lo spazio non te lo dà nessuno. Il Sassuolo ha sempre raddoppiato sugli esterni e con la palla fa delle cose belle".
Gli errori e la mancanza di disciplina
Ancora De Grandis analizza alcuni errori: "Quando ti cominciano ad andare male le cose si sgretolano anche le certezze. Bremer può anche non piacere ma è uno da rendimento consolidato e costante, fa un errore che non è da lui. Arriva con i tempi sbagliati e in ritardo su una palla e non è da lui. C'è qualcosa che in questo momento continua a non funzionare. Alla fine è mancata un po' di disciplina. Non c'era nessun criterio". Marchegiani sottolinea: "C'è da valutare pure le assenza, soprattutto quella di Locatelli. Un giocatore come lui in queste situazioni avrebbe dato qualcosa in più. Non sbaglia mai posizione e aiuta".
I miglioramenti Juve
Bergomi: "Qualcosa può migliorare soprattutto dovesse recuperare qualcuno degli infortunati. Penso a McKennie che è un giocatore importante e sa riempire l'area di rigore. Apprezzo il coraggio di volera andare a vincere, poi serve anche lucidità e pensiero". Marocchi: "Da quando McKennie è il migliore della Juventus si classifica, se esagera, quarta. La colpa non è la sua ma degli altri". Marchegiani spiega: "Può migliorare nella velocità e nell'espressione tecnica perché ha giocatori di qualità più alte rispetto a quanto si sta vedendo. Rispetto alla gara col Sassuolo deve migliorare nell'andare a recuperare la palla più alta, anche rischiando qualcosa. Attaccare col chiuso fa fatica...". Ancora Marocchi: "Se i giocatori li prendo singolarmente sono ottimista, come squadra un po' meno. Se mi dovesse telefonare Spalletti gli direi di semplificare... Devi avere la speranza".
Woltemade, l'equivoco
Marocchi analizza l'attaccante tedesco: "Ha bisogno di fare dei gol. Se guardiamo queste quattro partite la Juve ha creato... guardo come costruisce, ma comunque la Juve crea tante occasioni da gol, gli uomini che possono fare gol devono saltare fuori. Uno può anche arrivare più tardi perché non tutti si nasce nel fare gol...Quest'anno la Juve ha tante alternative e ora Spalletti deve trovare quelli che arrivano a fare 60 gol se vuoi arrivare in cima, altrimenti lotterai per altre posizioni". De Grandis: "Alajbegovic e Conceicao qualcosa hanno fatto sugli esterni, Zhegrova ha fatto due gol... Se non riempi l'area di rigore i due laterali faticano a creare". Anche Bergomi spiega: "La soluzione delle due punte non piace a Spalletti, può essere una soluzione per recuperare le partite".
Tanti gol ed emozioni ma un ko amaro da digerire per la Juve. I bianconeri cadono in trasferta sul campo del Sassuolo e, dopo aver recuperato due volte lo svantaggio, subiscono la rete di Adzic. Una sorta di beffa visto che il classe 2006 è di proprietà della Vecchia Signora e in prestito. Una sconfitta che frena la corsa in classifica, uno stop brusco che blocca la continuità avuta nelle prime giornate e ora mette più di qualche interrogativo, soprattutto in vista della prima uscita in Europa League. A Sky Club si è analizzato proprio questo aspetto oltre a quanto successo durante la sfida.
L'analisi di Sassuolo-Juve
Marocchi spiega le sue sensazioni dopo il ko dei bianconeri al Mapei: "Il problema della Juve è ovunque perché questa è una squadra, che anche se avesse vinto 3-2 alla fine poteva vincere l'una o l'altra, non sarebbe cambiato il mio giudizio. Una squadra peggiorata rispetto alla prima uscita contro il Frosinone e sembra proprio che non sia squadra. Tu hai come allenatore Spalletti, gli riconosciamo da anni di fare delle squadre, la Juve è un evidente non squadra per adesso".
Marchegiani: "Abbiamo visto uno svolgimento della partita in cui si è visto tutto e il contrario. Nel primo tempo la Juve è stata troppo ordinata nel modo di attaccare perché queste due linee del Sassuolo la facevano solo per vie esterne e non trovava il giocatore in mezzo alle linee. Ordinata ma sterile. Alla fine c'era la sensazione di poterla vincere, le squadre si erano allungate e spaccate e ha subito due contropiedi clamorosi. Devi avere anche una percezione che in una partita così può andare bene un pareggio".