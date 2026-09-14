Carnevali striglia la Juve: "Boccone amaro. Conte? Rispondo così". Poi la verità su Vlahovic

La sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato profonda amarezza in casa Juventus. Per come è maturata, con il gol di Adzic all'ultimo secondo, e perché c'era la convinzione di poterla anche andare a vincere dopo il secondo pareggio di Zhegrova. "Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo equilbrio" è l'analisi di Carnevali che, oltre alle emozioni di tornare al Mapei da avversario, spiega anche quali sono gli obiettivi reali dei bianconeri in questa stagione.
L'emozione di tornare a Sassuolo
Carnevali a Radio Anch'io Sport analizza il ritorno al Mapei, questa volta da avversario: "Tornare a Sassuolo è qualcosa di speciale. Sono stato lì 13 anni e la squadra negli anni è cresciuta. Il ritorno è stato abbastanza emozionante perché si è rivisto tanti amici e collaboratori, oltre alla proprietà che è quella che mi ha aiutato nel mio percorso di crescita".
E continua: "I ricordi sono andati al patron Squinzi, alla moglie e ora ai figli che sono persone straordinarie. Ho potuto constatare che il Sassuolo è una grande squadra e con un allenatore che ha dimostrato le sue ottime qualità".
Carnevali: "Di positivo c'è lo spirito della squadra"
L'amministratore delegato della Juve guarda poi al risultato: "Se guardiamo il risultato, è sicuramente negativo. Abbiamo commesso vari errori che la Juventus non può fare, pur creando occasioni. Fa parte del percorso di crescita di questa squadra e società. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, ma in questo modo perdendo così equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo. Diamo il merito anche agli avversari. Di positivo trovo lo spirito di voler cercare a tutti costi il risultato positivo. Spero che questa sconfitta sia di insegnamento, le colpe non sono solo della difesa ma di tutti noi".
L'Europa League e la distanza scudetto
Sull'Europa League: "Per noi l'Europa League è una competizione importante e dobbiamo cercare il massimo risultato. C'è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l'Europa League, pur non essendo una competizione facile, soprattutto sotto l'aspetto degli impegni contro squadre che possono essere semplici ma non è così, può essere e diventare per noi un'opportunità". E il nuovo metro degli arbitri: "Sicuramente è molto positivo. Spero che questo tipo atteggiamento si possa portare avanti nel corso di tutto il campionato. L'arbitro Sacchi ha fatto un'ottima gara assieme agli altri componenti. Sono contento del metodo di lavoro che sta portando avanti il signor Orsato. Il calcio è più bello, più veloce e con meno perdite di tempo. Anche la questione dei cinque secondi credo che aiuti lo spettacolo. L'obiettivo è quello di lasciare andare più il gioco, non c'è da esagerare ma se questo aiuta la spettacolarità del campionato è positivo. Meno rigori? Bene perché tante volte vengono fischiati falli di mano ridicoli ed è giusto non vengano fischiati. Da parte nostra, di tutti i club, c'è da aiutare gli arbitri perché tutti possiamo commettere errori. Il campionato è più divertente e competitivo. Questo può aiutare e il lavoro che si sta portando avanti è ottimo".
Vlahovic e l'importanza di Spalletti
Carnevali poi spiega la situazione legata all'addio di Vlahovic: "Non ho mai parlato col ragazzo, appena sono arrivato gli era stata fatta una proposta economica molto importante che non è stata accettata. Non sono una persona che corre dietro ai ragazzi, Vlahovic è stato rispettoso verso la Juve ma dopo che non ha accettato, è finita lì. Io sono convinto sia una buona squadra. Infortunati? Sì ne abbiamo tanti e di giocatori importanti. Fa parte dello sport, nel calcio ci si può fare male ma è anche per quello che abbiamo una rosa ampia, con giovani di prospettiva e dobbiamo pensare a crescere".
E a chi invoca il nome di Conte per la panchina risponde: "Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari ma poi troveremo anche soddisfazione da parte nostra. Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all'apice e altri in cui si è in difficoltà e da queste bisogna uscirne. Il nostro obiettivo? L'obiettivo di una squadra come la Juve è quello di vincere, allo stesso tempo devi capire a che punto e dove vuoi andare. Le chiacchiere contano poco e nulla, io conosco solo il metodo del lavoro. Noi dobbiamo lavorare".
Le valutazioni sul mercato e il pensiero di Carnevali
Carnevali spiega: "Le valutazioni vanno sempre fatte però bisogna anche sapere il lavoro che stiamo facendo. Sono alla Juve da tre mesi e sin qui abbiamo cercato di capire quelle che possono essere le opportunità e le possibilità, sto cercando di studiare perché la Juve è una società differente vista dall'interno rispetto a fuori. Abbiamo creato un gruppo di lavoro importante con mister Spalletti. Vedendolo allenare sul campo è un allenatore tra i più bravi in circolazione. Siamo fortunati ad averlo con noi. Poi anche con Massara e Ottolini è un gruppo nuovo, ci vuole tempo. Per quanto riguarda i giocatori in uscita o meno, abbiamo cercato di capire i calciatori a disposizione e cercato di fare dei ragionamenti, legati alle componenti economiche e non solo. Ci vuole tanto tempo, dobbiamo lavorare senza pensare a quanto è stato fatto oggi o nel passato ma solo al domani. Il risultato negativo deve essere già alle spalle, oggi c'è l'allenamento e dobbiamo pensare alla partita di giovedì e quella contro l'Atalanta. Sappiamo che in campionato dovremo lottare, ma deve essere anche lo spirito per essere un grande club come è la Juventus".
La sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato profonda amarezza in casa Juventus. Per come è maturata, con il gol di Adzic all'ultimo secondo, e perché c'era la convinzione di poterla anche andare a vincere dopo il secondo pareggio di Zhegrova. "Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo equilbrio" è l'analisi di Carnevali che, oltre alle emozioni di tornare al Mapei da avversario, spiega anche quali sono gli obiettivi reali dei bianconeri in questa stagione.
L'emozione di tornare a Sassuolo
Carnevali a Radio Anch'io Sport analizza il ritorno al Mapei, questa volta da avversario: "Tornare a Sassuolo è qualcosa di speciale. Sono stato lì 13 anni e la squadra negli anni è cresciuta. Il ritorno è stato abbastanza emozionante perché si è rivisto tanti amici e collaboratori, oltre alla proprietà che è quella che mi ha aiutato nel mio percorso di crescita".
E continua: "I ricordi sono andati al patron Squinzi, alla moglie e ora ai figli che sono persone straordinarie. Ho potuto constatare che il Sassuolo è una grande squadra e con un allenatore che ha dimostrato le sue ottime qualità".