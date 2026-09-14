Carnevali striglia la Juve: "Boccone amaro. Conte? Rispondo così". Poi la verità su Vlahovic

L'Europa League e la distanza scudetto

Sull'Europa League: "Per noi l'Europa League è una competizione importante e dobbiamo cercare il massimo risultato. C'è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l'Europa League, pur non essendo una competizione facile, soprattutto sotto l'aspetto degli impegni contro squadre che possono essere semplici ma non è così, può essere e diventare per noi un'opportunità". E il nuovo metro degli arbitri: "Sicuramente è molto positivo. Spero che questo tipo atteggiamento si possa portare avanti nel corso di tutto il campionato. L'arbitro Sacchi ha fatto un'ottima gara assieme agli altri componenti. Sono contento del metodo di lavoro che sta portando avanti il signor Orsato. Il calcio è più bello, più veloce e con meno perdite di tempo. Anche la questione dei cinque secondi credo che aiuti lo spettacolo. L'obiettivo è quello di lasciare andare più il gioco, non c'è da esagerare ma se questo aiuta la spettacolarità del campionato è positivo. Meno rigori? Bene perché tante volte vengono fischiati falli di mano ridicoli ed è giusto non vengano fischiati. Da parte nostra, di tutti i club, c'è da aiutare gli arbitri perché tutti possiamo commettere errori. Il campionato è più divertente e competitivo. Questo può aiutare e il lavoro che si sta portando avanti è ottimo".