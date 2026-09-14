"Conte torna di corsa", "Cosa ha fatto Gatti a Spalletti?", "Scapoli e ammogliati": fuoco sulla Juve

I dubbi su Spalletti e il peso delle assenze

Sabatini parla delle voci su Conte: "Spalletti in discussione? Che ci sia sulla Juventus, e sul mondo del calcio in generale, il fantasma di Antonio Conte non diciamo niente di nuovo. Faccio fatica a capire Spalletti che dice gli è piaciuta la squadra. Non lo riconosco più. Spalletti è un allenatore che ha insegnato tanto a tutti ma ora non lo rivedo più. Dico anche un’altra cosa: settimana scorsa l’ha risolta Gatti, è italiano e quel che dici lo fa. Che gli ha fatto Gatti di male?". E Viviano aggiunge: "Io sono qui a difendere Spalletti e non mi interessa farlo. Al di là delle assenze, la squadra come livello e proposta dovrebbe essere più avanti però sfido ognuno di voi a togliere quattro o cinque titolari a ogni squadra e vediamo…".