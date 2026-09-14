"Conte torna di corsa", "Cosa ha fatto Gatti a Spalletti?", "Scapoli e ammogliati": fuoco sulla Juve

Il dibattito sulla Juve, soprattutto dopo il ko contro il Sassuolo, continua a crescere e viene sottolineato e ampliato anche da chi, quello spogliatoio, lo ha vissuto da dentro come Massimo Mauro. L'ex bianconero, infatti, non le manda a dire nell'analisi post gara su Sportmediaset e tocca temi importanti per quanto concerne il discorso del dna Juve e non solo.
Mauro, i problemi Juve e Conte
Mauro analizza a Pressing su Sportmediaset così il ko della Juve e allarga il pensiero: "I numeri sono impietosi facendo un paragone con il passato e gli ultimi allenatori. Questa Juve sembrava scapoli e ammogliati… i giocatori, tolto Vicario, tutti stranieri, devono sapere, conoscere e aver visto qualcosa di questa società. Col Sassuolo la squadra non ci ha capito niente e alla fine è inspiegabile come hanno giocato.
I problemi della Juve sono seri. Se giocatori più importanti fanno quegli errori, e tu perdi la partita, è un problema serio. Conte? Accetterebbe la sfida di tornare alla Juve, ci mancherebbe. Antonio è stato all'Inter, è stato al Napoli, ma è juventino, è stato il capitano della Juve, ha vinto tutto. Se la Juve avesse bisogno di lui, lui correrebbe. Poi questa è la mia opinione ovviamente, magari non è così".
L'assenza di Locatelli e la personalità di Matic
L'ex Juve, Massimo Mauro poi parla di Matic e del centrocampo bianconero: "Alla Juve stiamo cercando un centrocampista di grande personalità. Locatelli sì, ma non è quel tipo di giocatore. La Juve avrebbe bisogno di Matic…". Sabatini aggiunge: "La Juve ha sbagliato il pressing sul primo gol". Viviano: "La squadra è in difficoltà nella proposta ma contano anche le assenze. Con il Sassuolo ho visto una squadra disunita". Trevisani dice la sua: "L’idea di vincere c’era, poi si sono riversati in avanti in otto senza criterio e l’hai persa. I tifosi contestano Locatelli… ecco ogni volta che non c’è lui in campo la Juve non ha equilibrio".
Kolo Muani e i problemi in attacco
Trevisani sui problemi offensivi della Juve: "Me la prenderei con la situazione Vlahovic. La Juve ha speso soldi per Kolo Muani e Woltemade per non darli a Dusan. È una cosa giusta? Per me no…Kolo Muani centravanti continuo a pensare che non sia la scelta valida. Può giocare con un centravanti ma fare il riferimento fa fatica". Mauro sottolinea: "Conceicao e Alajbegovic adesso, non fanno un assist nemmeno a morire per un attaccante. Non creano una palla giocabile per la punta. Arrivano sul fondo e non la mettono bene oppure rientrano e tirano. Diciamo le cose come stanno perché altrimenti è facile prendersela con Kolo Muani sempre. Hanno creato? Dribbling per loro, ma occasioni da gol zero. Posso dirlo pure che bella personalità di Alajbegovic poi vai a vedere i passaggi per il centravanti, zero". E Trevisani aggiunge: "Magari si muove male lui".
I dubbi su Spalletti e il peso delle assenze
Sabatini parla delle voci su Conte: "Spalletti in discussione? Che ci sia sulla Juventus, e sul mondo del calcio in generale, il fantasma di Antonio Conte non diciamo niente di nuovo. Faccio fatica a capire Spalletti che dice gli è piaciuta la squadra. Non lo riconosco più. Spalletti è un allenatore che ha insegnato tanto a tutti ma ora non lo rivedo più. Dico anche un’altra cosa: settimana scorsa l’ha risolta Gatti, è italiano e quel che dici lo fa. Che gli ha fatto Gatti di male?". E Viviano aggiunge: "Io sono qui a difendere Spalletti e non mi interessa farlo. Al di là delle assenze, la squadra come livello e proposta dovrebbe essere più avanti però sfido ognuno di voi a togliere quattro o cinque titolari a ogni squadra e vediamo…".
Mauro si inserisce: "Io non sono tanto d’accordo perché questa formazione può giocare e vincere contro il Sassuolo. Io farei un’altra cosa: li difendo in pubblico e poi li riprendo negli allenamenti. Kalulu fa un errore sul primo gol. Bremer è inspiegabile solo con una forma fisica scadente altrimenti non è lui. Douglas Luiz che difende da ultimo uomo. Deve metterli davanti alle responsabilità, i grandi allenatori lo hanno sempre fatto perché certi errori soprattutto alla Juve non sono possibili".
Il dibattito sulla Juve, soprattutto dopo il ko contro il Sassuolo, continua a crescere e viene sottolineato e ampliato anche da chi, quello spogliatoio, lo ha vissuto da dentro come Massimo Mauro. L'ex bianconero, infatti, non le manda a dire nell'analisi post gara su Sportmediaset e tocca temi importanti per quanto concerne il discorso del dna Juve e non solo.
Mauro, i problemi Juve e Conte
Mauro analizza a Pressing su Sportmediaset così il ko della Juve e allarga il pensiero: "I numeri sono impietosi facendo un paragone con il passato e gli ultimi allenatori. Questa Juve sembrava scapoli e ammogliati… i giocatori, tolto Vicario, tutti stranieri, devono sapere, conoscere e aver visto qualcosa di questa società. Col Sassuolo la squadra non ci ha capito niente e alla fine è inspiegabile come hanno giocato.
I problemi della Juve sono seri. Se giocatori più importanti fanno quegli errori, e tu perdi la partita, è un problema serio. Conte? Accetterebbe la sfida di tornare alla Juve, ci mancherebbe. Antonio è stato all'Inter, è stato al Napoli, ma è juventino, è stato il capitano della Juve, ha vinto tutto. Se la Juve avesse bisogno di lui, lui correrebbe. Poi questa è la mia opinione ovviamente, magari non è così".