"Tra gli ex c’è solo un rimpianto", "Vicario l’unico che sa", "L'insostituibile Juve": sentenza Dazn

La sconfitta contro il Sassuolo ha riaperto interrogativi e vecchi dubbi in casa Juventus. Una squadra apparsa meno solida e convincente rispetto all’inizio della stagione, incapace di imporre il proprio gioco e soprattutto di gestire i momenti decisivi della partita. Al centro dell’analisi c’è anche l'assenza di Locatelli, la cui capacità di dare equilibrio e ordine al centrocampo sembra essere mancata più del previsto. Nel post partita di DAZN, gli ex calciatori e gli opinionisti hanno evidenziato le fragilità emerse contro i neroverdi: dalla fase difensiva alle difficoltà nelle transizioni, passando per la poca incisività negli ultimi venti metri e per una leadership che, nei minuti finali, è sembrata venire meno. Al contrario di Vicario, uno dei pochi che ha capito il significato Juve, stando alle parole del tavolo di commento. Un campanello d’allarme importante per la Vecchia Signora, chiamata ora a ritrovare certezze e personalità in vista della corsa Champions.
I problemi della Juve e l'assenza di Locatelli
"Juve meno convincente di inizio stagione? Sì, non ha mai avuto il controllo. Il Sassuolo lasciava il possesso, ma per portarla dove volevano loro. Poi la Juve ha avuto poca inventiva negli ultimi 20 metri e ha mostrato incapacità nel controllare le transizioni. Mi preoccupa la gestione nei minuti finali: una squadra senza leader, se c’è qualcuno che comanda si accorge della situazione, invece hanno lasciato un due contro tre. L’assenza di Locatelli può essere una causa, ma parliamo della Juve" - ha spiegato Behrami a Dazn nel post partita.
Poi Matri: "Male la fase difensiva, che è stato il punto di forza di inizio stagione. Qui si è sentita l’assenza di Locatelli, il suo equilibrio, c’è stato troppo spazio tra i reparti". Anche Marinozzi ha detto la sua: "La Juve ha dimostrato difficoltà nel piano gara. Nelle altre partite non è girato l’episodio, è mancata la finalizzazione, il portiere che non para. Mentre ora la squadra non è riuscita a imporre il proprio gioco".
Vicario unico leader
Behrami ha apprezzato molto le dichiarazioni di Vicario dopo il ko contro il Sassuolo: "Spesso quando si parla del fattore italiani è anche perché conoscono la storia della Juve. Sanno cosa significa questo club e che queste partite hanno ripercussioni importanti. E la Juve ne ha poche di persone così. Lo sfogo di Gatti contro il Milan ad esempio è stato per il suo ego, mentre Vicario mi dà la sensazione che è l’unico che sappia cosa significa perdere le partite in questo modo".
Tesi approvata anche da Marinozzi: "Senza Locatelli nessun altro oltre Vicario può parlarci così, dimostrando quanto stia soffrendo. Quando non puoi vincere devi portare a casa un pareggio, che conta per la lotta Champions". Dettagli che possono fare la differenza nel corso della stagione. E a tal proposito l'importanza di avere una rosa sul pezzo fa la differenza. E al tavolo di Dazn ne hanno continuato a parlare, analizzando anche la possibile coppia Kolo Muani-Woltemade.
Nodo Kolo-Woltemade e i rimpianti
"La paura è che molti pensino solo a loro stessi. L’inserimento di Woltemade magari può dare coraggio e responsabilità" - ha spiegato Matri. Qui è intervenuto Behrami: "Non la vedo come soluzione, il pressing andrebbe codificato". Di nuovo Matri: "Presto tornerà McKennie che andrà messo sulla trequarti. Manca per ora uno che è insostituibile, la bilancia della squadra". Marinozzi invece ha le idee molto chiare sul fronte offensivo: "Bisogna vedere come sta la squadra ed è giusto che Spalletti pensi al lavoro di Kolo Muani e Woltemade e scelga uno dei due, nel frattempo che si conoscano e finché non diano risposte concrete". Behrami: "Per arrivare in Champions hai bisogno di 15-20 gol dagli attaccanti, qui ne vedo pochi". Marinozzi a tal proposito: "L’anno scorso il migliore è stato Yildiz con 10 gol".
Matri ha poi parlato anche di David, che ha segnato il suo primo gol con l'Atletico Madrid: "David rimpianto? No, così come Openda. Degli ex solo Vlahovic può esserlo per caratteristiche e anche perché ha sempre avuto i numeri. Nelle partite storte un gol può risolvere una partita".
La sconfitta contro il Sassuolo ha riaperto interrogativi e vecchi dubbi in casa Juventus. Una squadra apparsa meno solida e convincente rispetto all’inizio della stagione, incapace di imporre il proprio gioco e soprattutto di gestire i momenti decisivi della partita. Al centro dell’analisi c’è anche l'assenza di Locatelli, la cui capacità di dare equilibrio e ordine al centrocampo sembra essere mancata più del previsto. Nel post partita di DAZN, gli ex calciatori e gli opinionisti hanno evidenziato le fragilità emerse contro i neroverdi: dalla fase difensiva alle difficoltà nelle transizioni, passando per la poca incisività negli ultimi venti metri e per una leadership che, nei minuti finali, è sembrata venire meno. Al contrario di Vicario, uno dei pochi che ha capito il significato Juve, stando alle parole del tavolo di commento. Un campanello d’allarme importante per la Vecchia Signora, chiamata ora a ritrovare certezze e personalità in vista della corsa Champions.
I problemi della Juve e l'assenza di Locatelli
"Juve meno convincente di inizio stagione? Sì, non ha mai avuto il controllo. Il Sassuolo lasciava il possesso, ma per portarla dove volevano loro. Poi la Juve ha avuto poca inventiva negli ultimi 20 metri e ha mostrato incapacità nel controllare le transizioni. Mi preoccupa la gestione nei minuti finali: una squadra senza leader, se c’è qualcuno che comanda si accorge della situazione, invece hanno lasciato un due contro tre. L’assenza di Locatelli può essere una causa, ma parliamo della Juve" - ha spiegato Behrami a Dazn nel post partita.
Poi Matri: "Male la fase difensiva, che è stato il punto di forza di inizio stagione. Qui si è sentita l’assenza di Locatelli, il suo equilibrio, c’è stato troppo spazio tra i reparti". Anche Marinozzi ha detto la sua: "La Juve ha dimostrato difficoltà nel piano gara. Nelle altre partite non è girato l’episodio, è mancata la finalizzazione, il portiere che non para. Mentre ora la squadra non è riuscita a imporre il proprio gioco".