"Tra gli ex c’è solo un rimpianto", "Vicario l’unico che sa", "L'insostituibile Juve": sentenza Dazn

Nodo Kolo-Woltemade e i rimpianti

"La paura è che molti pensino solo a loro stessi. L’inserimento di Woltemade magari può dare coraggio e responsabilità" - ha spiegato Matri. Qui è intervenuto Behrami: "Non la vedo come soluzione, il pressing andrebbe codificato". Di nuovo Matri: "Presto tornerà McKennie che andrà messo sulla trequarti. Manca per ora uno che è insostituibile, la bilancia della squadra". Marinozzi invece ha le idee molto chiare sul fronte offensivo: "Bisogna vedere come sta la squadra ed è giusto che Spalletti pensi al lavoro di Kolo Muani e Woltemade e scelga uno dei due, nel frattempo che si conoscano e finché non diano risposte concrete". Behrami: "Per arrivare in Champions hai bisogno di 15-20 gol dagli attaccanti, qui ne vedo pochi". Marinozzi a tal proposito: "L’anno scorso il migliore è stato Yildiz con 10 gol".