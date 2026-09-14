"Io ala destra e poi… Juve, la testa solo su quello": Barzagli dalle origini al futuro

Dopo il trionfo mondiale, Barzagli prosegue il proprio percorso con il trasferimento al Wolfsburg, in Germania. Poi il ritorno in Italia e, nel 2011, l'approdo alla Juventus. È l'inizio di un'epoca irripetibile, quella della BBC insieme a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini e dei successi in serie del club bianconero: " Mi sono goduto tantissimo gli anni di carriera in bianconero, in cui ho trovato fiducia in me stesso con quella mentalità e continuità che non avevo prima . Sono stati anni intensi, con la testa solo su quello: sono andato sempre al massimo, è una vita che mentalmente ti pressa tanto ".

Terminata la carriera da calciatore, Barzagli ha scelto di non allontanarsi dal campo. Il suo nuovo capitolo è iniziato con l'Under 21, al fianco di Baldini, in un percorso che gli permette di scoprire da vicino il lavoro dello staff tecnico e, soprattutto, di capire se quella dell'allenatore possa diventare la sua strada: "Il rapporto con il mister mi ha stupito e continua a stupirmi. Non ci conoscevamo e all'inizio è stata una sorpresa, nessuno si aspettava questa collaborazione. È un padre per questi ragazzi, è uno che ha vissuto una vita piena di tutto, che parla e che ha da spendere sempre una buona parola cercando di farli crescere. È un allenatore molto moderno e molto bravo. Personalmente, sto facendo questo percorso per capire se fare l'allenatore sia la mia strada del futuro e mi serviva un approccio con un allenatore di esperienza che mi facesse vedere il lavoro e come si sta all'interno di uno staff. È un'avventura interessante, con persone capaci e con un Club Italia fatto di professionisti, e stiamo provando a fare la nostra parte per il calcio".