Adzic brilla al Sassuolo, è già un rimpianto? Quanto ha guadagnato la Juve e quanto costa riprenderlo

Un inizio più che promettente, ma sotto i colpi di Vasilije Adzic è caduta... anche la 'sua' Juve. Il montenegrino sta vivendo un magic moment all'ombra del Mapei Stadium: i bianconeri lo hanno ceduto in prestito al Sassuolo con il preciso scopo di farlo giocare, maturare e crescere. Nel confronto diretto di ieri a Reggio Emilia Adzic ha colpito ancora, stavolta proprio la Juventus, con la rete del 3-2 in pieno recupero che ha portato la squadra di Luciano Spalletti al ko. Una crescita netta ed evidente, ma in tutto questo: qual è la sua situazione contrattuale?
Adzic, crescita costante
La sua crescita appare costante e regolare, con la Juve che osserva. Il giovane talento montenegrino sta vivendo al meglio la sua esperienza con il Sassuolo, continuando a lasciare il segno. Prima il gol siglato contro il Cesena in Coppa Italia: un netto 3-0 per i neroverdi con Adzic che segna la seconda rete, grazie ad un tempestivo inserimento in area e con un chirurgico piattone sinistro che si è perso sotto la traversa. La seconda rete arriva in Serie A, nella gara contro il Bologna: al Dall'Ara match finito 2-2 ma con il classe 2006 che aveva siglato il momentaneo 1-2 dei neroverdi, grazie ad un'azione insistita caparbia conclusa precisamente in area di rigore.
Gol da ex e l'incredibile coincidenza
E poi il gol da ex contro la Juventus. Un gol arrivato, ironia della sorte, esattamente un anno dopo quella splendida prima rete in maglia bianconera che portò alla vittoria nel Derby d'Italia per 4-3 contro l'Inter. Una coincidenza incredibile, che aumenta il senso della beffa per la squadra guidata da Spalletti. Nel post gara il montenegrino ha spiegato le sensazioni di aver segnato contro la Juve: "Emozioni strane, indimenticabili. Ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare, è una delle mie qualità più importanti. Lo scorso anno oggi ho segnato il mio primo gol con la Juventus per la vittoria nel derby contro l'Inter, ora ho segnato contro la mia Juve. Con loro ho giocato 2 anni, sono contento per la squadra e per la prestazione, che è stata straordinaria".
Non soltanto le marcature
Il rendimento del centrocampista classe 2006 non si misura soltanto attraverso i gol. In Emilia, infatti, Adzic sta finalmente trovando quella continuità di impiego che alla Juventus avrebbe avuto probabilmente più difficoltà ad avere. E le sue prestazioni stanno confermando il valore del giocatore: contro il Torino, ad esempio, era stato protagonista con uno splendido colpo di tacco che aveva mandato in porta Volpato per il gol del momentaneo vantaggio del Sassuolo (gara poi vinta 2-1 dai neroverdi). Aquilani gli sta affidando sempre più minuti, spazio e responsabilità, e il giovane montenegrino sta rispondendo nel migliore dei modi.
Le parole di Aquilani
Proprio Aquilani, dopo la partita con la Juventus, ha inevitabilmente parlato di lui: "Ho tanti giocatori bravi, che mi mettono in difficoltà. Rispetto a quando giocavo, è cambiato il modo di giocare, ora devono sentirsi tutti titolari. Sapevo che Vasilije se fosse entrato avrebbe fatto bene, con le squadre un po' più stanche. Sono stato fortunato. Anche chi parte dalla panchina oggi è un titolare". Intanto la Juve osserva il suo rendimento in Emilia con grande interesse. Lo fa da lontano e, nel caso di ieri sera... da vicino.
La situazione tra Sassuolo e Juve
Ma qual è la situazione di Adzic tra Sassuolo e Juventus? I bianconeri hanno ceduto il calciatore in prestito per una cifra di 500.000 euro, con gli emiliani che possono esercitare un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La Juve a sua volta vanta un diritto di contro-opzione da poter esercitare a fronte di un pagamento da 1.7 milioni di euro e, nel frattempo, avrebbe già rifiutato una proposta di acquisto a titolo definitivo dalla Germania. Una situazione in divenire, ma con i bianconeri attenti alla sua crescita che, almeno in questo avvio di stagione, appare promettente ed esponenziale. Un talento che la Juve aspetta fiorisca, un po' come Adin Licina che sta già incantando in Serie B con la Cremonese.
Gli elogi di Spalletti
A fare i complimenti ad Adzic ci ha pensato anche Spalletti nella conferenza post partita: "Lui ha moltissime qualità. Ha un bagaglio di tante cose positive perché ha resistenza, tecnica. È un calciatore che ha una sua creatività. La qualità importante è il piede che ha, poi però in tutto questo deve fare delle conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita. È entrato nel secondo tempo, ha bisogno di giocare con continuità, poi a un altro che non ha il suo piede se gli lasci la possibilità di essere solo in quella zona del campo diventa tutto più semplice. Adzic avrà delle possibilità importanti in futuro". Adzic fa sorridere la Juventus a metà, tra la gioia per i suoi progressi e il dolore per... il colpo del ko di ieri sera.
Un inizio più che promettente, ma sotto i colpi di Vasilije Adzic è caduta... anche la 'sua' Juve. Il montenegrino sta vivendo un magic moment all'ombra del Mapei Stadium: i bianconeri lo hanno ceduto in prestito al Sassuolo con il preciso scopo di farlo giocare, maturare e crescere. Nel confronto diretto di ieri a Reggio Emilia Adzic ha colpito ancora, stavolta proprio la Juventus, con la rete del 3-2 in pieno recupero che ha portato la squadra di Luciano Spalletti al ko. Una crescita netta ed evidente, ma in tutto questo: qual è la sua situazione contrattuale?
Adzic, crescita costante
La sua crescita appare costante e regolare, con la Juve che osserva. Il giovane talento montenegrino sta vivendo al meglio la sua esperienza con il Sassuolo, continuando a lasciare il segno. Prima il gol siglato contro il Cesena in Coppa Italia: un netto 3-0 per i neroverdi con Adzic che segna la seconda rete, grazie ad un tempestivo inserimento in area e con un chirurgico piattone sinistro che si è perso sotto la traversa. La seconda rete arriva in Serie A, nella gara contro il Bologna: al Dall'Ara match finito 2-2 ma con il classe 2006 che aveva siglato il momentaneo 1-2 dei neroverdi, grazie ad un'azione insistita caparbia conclusa precisamente in area di rigore.
Gol da ex e l'incredibile coincidenza
E poi il gol da ex contro la Juventus. Un gol arrivato, ironia della sorte, esattamente un anno dopo quella splendida prima rete in maglia bianconera che portò alla vittoria nel Derby d'Italia per 4-3 contro l'Inter. Una coincidenza incredibile, che aumenta il senso della beffa per la squadra guidata da Spalletti. Nel post gara il montenegrino ha spiegato le sensazioni di aver segnato contro la Juve: "Emozioni strane, indimenticabili. Ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare, è una delle mie qualità più importanti. Lo scorso anno oggi ho segnato il mio primo gol con la Juventus per la vittoria nel derby contro l'Inter, ora ho segnato contro la mia Juve. Con loro ho giocato 2 anni, sono contento per la squadra e per la prestazione, che è stata straordinaria".