Adzic brilla al Sassuolo, è già un rimpianto? Quanto ha guadagnato la Juve e quanto costa riprenderlo

Ma qual è la situazione di Adzic tra Sassuolo e Juventus? I bianconeri hanno ceduto il calciatore in prestito per una cifra di 500.000 euro , con gli emiliani che possono esercitare un diritto di riscatto fissato a 12 milioni . La Juve a sua volta vanta un diritto di contro-opzione da poter esercitare a fronte di un pagamento da 1.7 milioni di euro e, nel frattempo, avrebbe già rifiutato una proposta di acquisto a titolo definitivo dalla Germania. Una situazione in divenire, ma con i bianconeri attenti alla sua crescita che, almeno in questo avvio di stagione, appare promettente ed esponenziale. Un talento che la Juve aspetta fiorisca, un po' come Adin Licina che sta già incantando in Serie B con la Cremonese .

Gli elogi di Spalletti

A fare i complimenti ad Adzic ci ha pensato anche Spalletti nella conferenza post partita: "Lui ha moltissime qualità. Ha un bagaglio di tante cose positive perché ha resistenza, tecnica. È un calciatore che ha una sua creatività. La qualità importante è il piede che ha, poi però in tutto questo deve fare delle conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita. È entrato nel secondo tempo, ha bisogno di giocare con continuità, poi a un altro che non ha il suo piede se gli lasci la possibilità di essere solo in quella zona del campo diventa tutto più semplice. Adzic avrà delle possibilità importanti in futuro". Adzic fa sorridere la Juventus a metà, tra la gioia per i suoi progressi e il dolore per... il colpo del ko di ieri sera.