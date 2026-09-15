“Imprendibile, imprevedibile”: Zhegrova ribalta la Juve, ma Spalletti gli manda un altro messaggio

TORINO - Quando è stato comunicato a Edon Zhegrova l’assenza dalla lista Uefa, il kosovaro non solo ne ha preso atto, ma aveva anche preso una decisione: per un po’ di ore, finanche per qualche giorno, si è immaginato altrove. Era la prima volta in assoluto, e poco dopo è diventata l’ultima. Quando si è convinto a partire, poi, dopo un’estate in cui è stato spinto in ogni modo al di là della Continassa, per Zhegrova era infatti già troppo tardi. Nel senso: non c’erano più quelle offerte stuzzicanti sul tavolo, non c’era nemmeno l’Arabia Saudita, che pure l’aveva fatto tribolare sul gong delle trattative prima che l’Al Ittihad si sfilasse definitivamente.
Le doti di Zhegrova
Non c’era nemmeno l’opzione redenzione: per quanto lo stesso giocatore ci provasse, Spalletti proprio non riusciva a vederlo dentro la sua Juventus. La preferenza per Nico Gonzalez, l’impossibilità di separarsi da Conceiçao in quel contesto tattico, la discontinuità mostrata in passato: ogni elemento ha fatto sì che Lucio andasse fortemente sulle certezze, lasciando dietro Edon. Pur con dispiacere. No, non è stato digerito immediatamente: ha innescato pure nervosismo, com’era giusto che fosse. Compreso dal tecnico, che pian piano l’ha reintegrato, fin quando puntarci è diventato inevitabile. Pure per gli infortuni. Ma in particolare per la qualità che ha dimostrato: non solo col Sassuolo, però soprattutto col Sassuolo. «Ha questa qualità qui, che diventa imprendibile, imprevedibile quando crea questi uno contro uno nello stretto, poi magari una palla la tiene troppo e non serve Kalulu che va in porta come è successo all’inizio, quando ha saltato i due uomini: ma ha saltato i due uomini e viene esaltata questo», ha raccontato Spalletti. Come a dire: non sono mica invisibili, quelle doti. Poi però per completare un giocatore ci va tutto il resto, come la disponibilità, come la continuità, come la capacità di incidere e di farlo al di là delle situazioni disperate.
Un sorriso a metà
Anche per questo, diffidare dalle prime emozioni, dalle facili illusioni: non è che Zhegrova sia destinato a diventare un totem, non è niente e poi diventa tutto. È un’opzione, quello sì. Ed è una liberazione, specialmente per l’esterno. Che per due volte aveva ripreso il Sassuolo - mentre la panchina ha ripreso lui per non aver portato subito il pallone a centrocampo - e che si è ritrovato eroe dimezzato, felice per sé, ma di quella felicità che conta poco se impossibile da condividere. Ecco, è stato esattamente così. Pure per questo, il messaggio pubblicato sui social poco dopo la doppietta è un sorriso a metà: «Un peccato che i miei gol non si siano trasformati in una vittoria, ma continuiamo a spingere per avere di più. Stavo aspettando questo momento per segnare con questo club». Questo club che aveva praticamente perso, che poi ha ritrovato, che alla fine ha scelto di non lasciare. Nonostante quei giorni in cui la sua testa ha vagato più delle gambe, nonostante la chiarezza di Spalletti sul suo impiego. Sembrava non potesse esserci via d’uscita, sì. E poi è arrivata. A questo punto, impossibile dare limiti a quello che può diventare Edon Zhegrova. Molto più semplice liberarlo da tutto il resto: dalla necessità di dimostrare, dall’obbligo di incidere, e dalla condanna a decidere negli ultimi istanti, quasi sempre in situazioni estreme, quelle in cui - per Lucio - può permettersi proprio quelle leggerezze che non gli hanno mai permesso il cambio di passo, tanto in carriera quanto nelle gerarchie. Quanto valgono, però, i due gol al Sassuolo? Guai a illudersi, guai però anche a non crederci.
TORINO - Quando è stato comunicato a Edon Zhegrova l’assenza dalla lista Uefa, il kosovaro non solo ne ha preso atto, ma aveva anche preso una decisione: per un po’ di ore, finanche per qualche giorno, si è immaginato altrove. Era la prima volta in assoluto, e poco dopo è diventata l’ultima. Quando si è convinto a partire, poi, dopo un’estate in cui è stato spinto in ogni modo al di là della Continassa, per Zhegrova era infatti già troppo tardi. Nel senso: non c’erano più quelle offerte stuzzicanti sul tavolo, non c’era nemmeno l’Arabia Saudita, che pure l’aveva fatto tribolare sul gong delle trattative prima che l’Al Ittihad si sfilasse definitivamente.
Le doti di Zhegrova
Non c’era nemmeno l’opzione redenzione: per quanto lo stesso giocatore ci provasse, Spalletti proprio non riusciva a vederlo dentro la sua Juventus. La preferenza per Nico Gonzalez, l’impossibilità di separarsi da Conceiçao in quel contesto tattico, la discontinuità mostrata in passato: ogni elemento ha fatto sì che Lucio andasse fortemente sulle certezze, lasciando dietro Edon. Pur con dispiacere. No, non è stato digerito immediatamente: ha innescato pure nervosismo, com’era giusto che fosse. Compreso dal tecnico, che pian piano l’ha reintegrato, fin quando puntarci è diventato inevitabile. Pure per gli infortuni. Ma in particolare per la qualità che ha dimostrato: non solo col Sassuolo, però soprattutto col Sassuolo. «Ha questa qualità qui, che diventa imprendibile, imprevedibile quando crea questi uno contro uno nello stretto, poi magari una palla la tiene troppo e non serve Kalulu che va in porta come è successo all’inizio, quando ha saltato i due uomini: ma ha saltato i due uomini e viene esaltata questo», ha raccontato Spalletti. Come a dire: non sono mica invisibili, quelle doti. Poi però per completare un giocatore ci va tutto il resto, come la disponibilità, come la continuità, come la capacità di incidere e di farlo al di là delle situazioni disperate.