“Imprendibile, imprevedibile”: Zhegrova ribalta la Juve, ma Spalletti gli manda un altro messaggio

Un sorriso a metà

Anche per questo, diffidare dalle prime emozioni, dalle facili illusioni: non è che Zhegrova sia destinato a diventare un totem, non è niente e poi diventa tutto. È un’opzione, quello sì. Ed è una liberazione, specialmente per l’esterno. Che per due volte aveva ripreso il Sassuolo - mentre la panchina ha ripreso lui per non aver portato subito il pallone a centrocampo - e che si è ritrovato eroe dimezzato, felice per sé, ma di quella felicità che conta poco se impossibile da condividere. Ecco, è stato esattamente così. Pure per questo, il messaggio pubblicato sui social poco dopo la doppietta è un sorriso a metà: «Un peccato che i miei gol non si siano trasformati in una vittoria, ma continuiamo a spingere per avere di più. Stavo aspettando questo momento per segnare con questo club». Questo club che aveva praticamente perso, che poi ha ritrovato, che alla fine ha scelto di non lasciare. Nonostante quei giorni in cui la sua testa ha vagato più delle gambe, nonostante la chiarezza di Spalletti sul suo impiego. Sembrava non potesse esserci via d’uscita, sì. E poi è arrivata. A questo punto, impossibile dare limiti a quello che può diventare Edon Zhegrova. Molto più semplice liberarlo da tutto il resto: dalla necessità di dimostrare, dall’obbligo di incidere, e dalla condanna a decidere negli ultimi istanti, quasi sempre in situazioni estreme, quelle in cui - per Lucio - può permettersi proprio quelle leggerezze che non gli hanno mai permesso il cambio di passo, tanto in carriera quanto nelle gerarchie. Quanto valgono, però, i due gol al Sassuolo? Guai a illudersi, guai però anche a non crederci.