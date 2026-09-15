Spalletti smonta la Juve, retroscena dalla Continassa e tentazione Nico Gonzalez: si cambia così

Cresce Pape Sarr

Per Spalletti sarà come tornare indietro di quasi un anno: ha ereditato una rosa allestita (comunque male) per Igor Tudor e dopo due sessioni di mercato riscopre le stesse lacune, accentuate dagli infortuni. Dietro, però, serve più protezione: possono garantirla Kalulu, Bremer e Lucumi in retroguardia, così come Celik, Cambiaso e anche il tuttofare McKennie sulle corsie. In mezzo la vera novità in ascesa è Pape Sarr: a Spalletti piace e le risposte ottenute nello spezzone finale col Sassuolo, al netto dello scollamento evidente tra i reparti, sono confortanti. Sicuramente più di quelle del solito, impalpabile Koopmeiners. Il senegalese è l’uomo che può sistemare tanti problemi di sostanza in mezzo, agevolando il lavoro di un Douglas Luiz col cardiofrequenzimetro impazzito dopo 70 minuti di dispendio infinito di energie. Sarr è il nuovo che avanza: perché non esistono altre soluzioni percorribili, ma anche perché le sue caratteristiche ben si sposano con quelle del brasiliano. Difesa più equilibrata, centrocampo più strutturato. Sono i due punti cardinali di Spalletti per dimenticare Reggio Emilia rapidamente, il traghetto verso una sosta per le nazionali utile per recuperare al meglio uomini come McKennie e Cambiaso, ma anche per riordinare pensieri e prospettive per il futuro.