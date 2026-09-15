Spalletti smonta la Juve, retroscena dalla Continassa e tentazione Nico Gonzalez: si cambia così

TORINO - Non sono volate sedie. Nessuno ha urlato e non è stato necessario che i dirigenti, regolarmente presenti alla Continassa, prendessero posizione dopo la nottataccia di Reggio Emilia. Religioso silenzio alla Continassa. Un silenzio però pieno di delusione e di amarezza. Ma la partita contro il Sassuolo, in modo particolare la gestione degli ultimi minuti, per ora viene derubricata sotto la voce degli episodi grotteschi. È la natura episodica, appunto, del 3-2 e in generale dei tantissimi errori grossolani commessi anche da singoli solitamente senza macchia (la prestazione di Kalulu, per esempio, è lo specchio di un disastro globale inaspettato) a non far scattare ancora la spia dell’allarme in casa Juve. Detto questo, però, nella testa di Luciano Spalletti cova l’idea di mettere mano alla squadra. Di rivedere alcune convinzioni estive che, complici gli infortuni e un mercato di rincorsa in diverse zone del campo, sono state messe in discussione.
Qualcosa di nuovo in cantiere
Col Sassuolo le carenze sono emerse tutte. Insieme, simultaneamente. Di sicuro, al netto della protezione d’ufficio di Lucio al fischio finale («più facile allenare la mentalità di una squadra che vuole difendere il pareggio, mi tengo invece il carattere di chi si è fatto male da solo pur di vincere», così a caldo alle tv e anche pochi istanti dopo in conferenza stampa), la Juve del Mapei Stadium non è sostenibile. I tre trequartisti, senza la presenza del fondamentale Weston McKennie, rappresentano un lusso che i bianconeri non si possono permettere. È il caviale, per una squadra che prima di tutto deve pensare a procurarsi un pasto caldo ogni giorno. Spalletti, tra le cose che gli frullano per la testa, ragiona su un cambio di modulo. Su una difesa a tre sicuramente più equilibrata nella gestione delle forze offensive e delle mancanze del centrocampo, di gran lunga il reparto più debole dell’intera rosa. Pure di più di un attacco che sta vivendo di fiammate dei subentrati: Nico Gonzalez col Parma, Gatti col Milan e Zhegrova col Sassuolo i tre indizi che fanno una prova schiacciante. Già da oggi, nella preparazione alla sfida col Nec, qualcosa di nuovo è in cantiere.
Cresce Pape Sarr
Per Spalletti sarà come tornare indietro di quasi un anno: ha ereditato una rosa allestita (comunque male) per Igor Tudor e dopo due sessioni di mercato riscopre le stesse lacune, accentuate dagli infortuni. Dietro, però, serve più protezione: possono garantirla Kalulu, Bremer e Lucumi in retroguardia, così come Celik, Cambiaso e anche il tuttofare McKennie sulle corsie. In mezzo la vera novità in ascesa è Pape Sarr: a Spalletti piace e le risposte ottenute nello spezzone finale col Sassuolo, al netto dello scollamento evidente tra i reparti, sono confortanti. Sicuramente più di quelle del solito, impalpabile Koopmeiners. Il senegalese è l’uomo che può sistemare tanti problemi di sostanza in mezzo, agevolando il lavoro di un Douglas Luiz col cardiofrequenzimetro impazzito dopo 70 minuti di dispendio infinito di energie. Sarr è il nuovo che avanza: perché non esistono altre soluzioni percorribili, ma anche perché le sue caratteristiche ben si sposano con quelle del brasiliano. Difesa più equilibrata, centrocampo più strutturato. Sono i due punti cardinali di Spalletti per dimenticare Reggio Emilia rapidamente, il traghetto verso una sosta per le nazionali utile per recuperare al meglio uomini come McKennie e Cambiaso, ma anche per riordinare pensieri e prospettive per il futuro.
Attacco e spogliatoio
Sistemati i 70 metri alle spalle di Kolo Muani e/o Woltemade, la Juve troverà con meno affanno una soluzione per innescare la punta centrale e per potersi concedere due trequartisti insieme. Anche lo spogliatoio, poi, è alla ricerca di nuovi volti. Ne stanno emergendo due: Guglielmo Vicario e Nico Gonzalez. Parlano tanto, si confrontano con nuova e vecchia guardia e cercano di riempire un vuoto di potere creato da infortuni lunghi che hanno colpito uomini chiave come Yildiz, Thuram e Locatelli. Spalletti sa che la Juve non può essere quella di Reggio Emilia: non ha mai visto una contemporaneità di errori dei singoli così marcata. Il Sassuolo, almeno fino al riesame del Nec, resta un rompicapo. Non cambia, però, il focus di queste ore: il tecnico ha imboccato la strada della sostenibilità, l’unica percorribile per diventare squadra in fretta.
Il ruolo di Nico Gonzalez
Luciano Spalletti è convinto di aver perso la partita di Reggio Emilia nel primo tempo. Sì, in misura decisamente maggiore rispetto alla ripresa, condizionata in parte da errori clamorosi dei singoli. Sin dal principio della sfida col Sassuolo ha chiesto una cosa: imbucare Nico Gonzalez. Mettere nelle condizioni l’argentino di entrare in area e fare male, come ci è riuscito con la traversa colta dopo pochissimi minuti. Un momento topico della partita, che avrebbe potuto indirizzare diversamente la sfida coi neroverdi. La Juve si è incartata già in quel frangente. Sono mancati i tagli per Nico Gonzalez, la cui pericolosità è stata resa vana col passare dei minuti. Fino alla sostituzione del secondo tempo, con una manovra offensiva gestita più di pancia che di testa. Coi nervi, nel bene e nel male, a farla da padrone. Per Spalletti l’occasione persa per sistemare la sfida sui binari bianconeri è stata questa. Poi il Sassuolo, molto meglio organizzato, ha preso coraggio e consapevolezza. Colpendo ad ogni ripartenza: imperdonabili i contropiedi regalati ad Aquilani, che coi cambi ha colpito una Juve in debito d’ossigeno.
Il cambio modulo
Il tema Nico Gonzalez, più di qualsiasi altro giocatore del reparto offensivo, rimarrà molto dibattuto alla Continassa. Spalletti è molto soddisfatto dell’apporto dell’ex Atletico Madrid, ma il rientro di McKennie unito al possibile sacrificio del trequartista puro in nome di un equilibrio da ritrovare può metterlo in competizione con Alajbegovic per il ruolo da esterno sinistro. O per prendersi la titolarità accanto a Chico Conceiçao in caso di passaggio al 3-4-2-1, opzione che Lucio sta già valutando per correggere una Juve che sbanda con troppa facilità. Non è da escludere, però, che Nico Gonzalez possa essere valutato pure da punta centrale. Da nove atipico, soprattutto se Kolo Muani dovesse continuare a non fornire risposte sufficientemente esaustive. Spalletti a Reggio Emilia col francese è stato tenero, ma non fino in fondo: «Dobbiamo giocare di più con Randal: bisogna giocare sulla prima punta per fargli tenere la palla e andargli a sostegno. Ma lui deve essere più aggressivo». Va bene lo scudo, ma a tutto c’è un limite. Lucio cerca un sistema per far fruttare le potenzialità di un attaccante che nell’economia del gioco offensivo è ancora un corpo estraneo. Sebbene, a livello di puro istinto, abbia almeno fatto intravedere qualcosa in termini di presenza in area: nella doppietta di Zhegrova, infatti, la partecipazione di Kolo Muani alle due azioni c’è. E non è trascurabile. Lo spegnimento della luce in possesso palla, nell’azione che genera il 3-2 di Adzic, è però un aspetto sul quale l’ex Psg deve necessariamente lavorare. Non poco. L’equilibrio da trovare tra i reparti è anche funzionale allo sviluppo del francese: già dal Nec, però, la Juve avrà bisogno di segnali nettamente più convincenti. Spalletti, in ogni caso, non cambia idea: «Sono su quel carro, salgo sul carro di Kolo Muani, ci rimango e ci rimarrò fino a fine campionato. E a fine campionato, vedremo questo carro dove sarà arrivato». È un mantra che ripeterà.
TORINO - Non sono volate sedie. Nessuno ha urlato e non è stato necessario che i dirigenti, regolarmente presenti alla Continassa, prendessero posizione dopo la nottataccia di Reggio Emilia. Religioso silenzio alla Continassa. Un silenzio però pieno di delusione e di amarezza. Ma la partita contro il Sassuolo, in modo particolare la gestione degli ultimi minuti, per ora viene derubricata sotto la voce degli episodi grotteschi. È la natura episodica, appunto, del 3-2 e in generale dei tantissimi errori grossolani commessi anche da singoli solitamente senza macchia (la prestazione di Kalulu, per esempio, è lo specchio di un disastro globale inaspettato) a non far scattare ancora la spia dell’allarme in casa Juve. Detto questo, però, nella testa di Luciano Spalletti cova l’idea di mettere mano alla squadra. Di rivedere alcune convinzioni estive che, complici gli infortuni e un mercato di rincorsa in diverse zone del campo, sono state messe in discussione.
Qualcosa di nuovo in cantiere
Col Sassuolo le carenze sono emerse tutte. Insieme, simultaneamente. Di sicuro, al netto della protezione d’ufficio di Lucio al fischio finale («più facile allenare la mentalità di una squadra che vuole difendere il pareggio, mi tengo invece il carattere di chi si è fatto male da solo pur di vincere», così a caldo alle tv e anche pochi istanti dopo in conferenza stampa), la Juve del Mapei Stadium non è sostenibile. I tre trequartisti, senza la presenza del fondamentale Weston McKennie, rappresentano un lusso che i bianconeri non si possono permettere. È il caviale, per una squadra che prima di tutto deve pensare a procurarsi un pasto caldo ogni giorno. Spalletti, tra le cose che gli frullano per la testa, ragiona su un cambio di modulo. Su una difesa a tre sicuramente più equilibrata nella gestione delle forze offensive e delle mancanze del centrocampo, di gran lunga il reparto più debole dell’intera rosa. Pure di più di un attacco che sta vivendo di fiammate dei subentrati: Nico Gonzalez col Parma, Gatti col Milan e Zhegrova col Sassuolo i tre indizi che fanno una prova schiacciante. Già da oggi, nella preparazione alla sfida col Nec, qualcosa di nuovo è in cantiere.