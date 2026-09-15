Gatti sale, Bremer riposa, Sarr spera: la probabile formazione di Juventus-Nec

Due giorni di lavoro per rimettere ordine tra i pensieri, paventare nuove soluzioni tattiche e gestire chi, fin qui - complice la sfilza di infortuni a cui è andata in contro la squadra di Spalletti - non ha avuto modo di tirare il fiato. Da escludere, infatti, che per la gara d’esordio con il Nec in Europa League, il tecnico bianconero possa ridisegnare lo stesso 11 visto contro Milan e Sassuolo. Spazio, dunque, al turnover, per quanto contenuto nel numero di interpreti. Se non altro, i potenziali rientri di McKennie e Cambiaso - c’è fiducia perché possano lavorare in gruppo già questa mattina - permetteranno a Spalletti di tirar nuovamente fuori dal cassetto il 3-4-2-1 e mettersi a specchio (gli olandesi giocano con il medesimo assetto). Probabile, in questo senso, un turno di stop per Gleison Bremer, tra i profili più in difficoltà nella trasferta di Reggio Emilia. Al suo posto, Spalletti dovrebbe tornare a riproporre Gatti tra i titolari, con Kalulu e Lucumi a completare il terzetto difensivo.