Gatti sale, Bremer riposa, Sarr spera: la probabile formazione di Juventus-Nec

Due giorni di lavoro per rimettere ordine tra i pensieri, paventare nuove soluzioni tattiche e gestire chi, fin qui - complice la sfilza di infortuni a cui è andata in contro la squadra di Spalletti - non ha avuto modo di tirare il fiato. Da escludere, infatti, che per la gara d’esordio con il Nec in Europa League, il tecnico bianconero possa ridisegnare lo stesso 11 visto contro Milan e Sassuolo. Spazio, dunque, al turnover, per quanto contenuto nel numero di interpreti. Se non altro, i potenziali rientri di McKennie e Cambiaso - c’è fiducia perché possano lavorare in gruppo già questa mattina - permetteranno a Spalletti di tirar nuovamente fuori dal cassetto il 3-4-2-1 e mettersi a specchio (gli olandesi giocano con il medesimo assetto). Probabile, in questo senso, un turno di stop per Gleison Bremer, tra i profili più in difficoltà nella trasferta di Reggio Emilia. Al suo posto, Spalletti dovrebbe tornare a riproporre Gatti tra i titolari, con Kalulu e Lucumi a completare il terzetto difensivo.
Juve, le scelte a centrocampo contro il Nec
A centrocampo, molto dipenderà dalle condizioni di McKennie: se l’americano sarà arruolabile dal primo minuto, Lucio potrebbe proporlo sulla corsia di sinistra, sulla falsa riga di quanto fatto la scorsa stagione nel match di ritorno col Galatasaray, per permettere a Celik di tornare ad agire nella sua zona di comfort. In mediana, il tecnico valuta se rinunciare a uno tra Koopmeiners e Douglas Luiz - presumibilmente quest’ultimo, rimasto in campo a Reggio Emilia fino alla fine - in favore di Sarr, dopo il breve spezzone concessogli domenica. Nel caso del senegalese - che ha appena smaltito un affaticamento muscolare - dipenderà tutto dalle risposte che darà da qui alla rifinitura.
Juve, dubbi sulla trequarti e coppia Kolo-Woltemade
Tanti i dubbi pure sulla trequarti, dove Spalletti starebbe pensando all’ipotesi di schierare dal primo minuto la coppia Kolo-Woltemade e assottigliare il minutaggio di uno tra Nico Gonzalez e Alajbegovic.
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