Chi è l'arbitro di Juventus-NEC: una sola partita diretta in Europa League

I precedenti con le italiane

Derevinskyi ha anche due precedenti con italiane, ma a livello giovanile. Il 20 maggio 2025 ha diretto la sfida del girone B dell'Europeo U17 tra l'Italia e la Repubblica Ceca: in quel caso gli azzurrini si imposero per 2-1 con i gol di Inacio e Arena, poi la rete di Srb ad accorciare le distanze e a fissare il risultato. L'altro match diretto è quello dell'Inter in Youth League, precisamente nei quarti di finale il 18 marzo 2026. Una gara divertente e ricca di gol, ma che ha visto i giovani nerazzurri perdere per 2-3, ad un passo dalle Final Four.