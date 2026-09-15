Chi è l'arbitro di Juventus-NEC: una sola partita diretta in Europa League

Juve pronta all'esordio in Europa League contro il NEC. I bianconeri di Luciano Spalletti puntano a reagire dopo il ko rimediato nel finale dell'ultima partita di Serie A contro il Sassuolo. Il tecnico studia la miglior formazione possibile, tra dubbi e turnover. Intanto è ufficiale la designazione arbitrale per il match che vedrà la Juventus contro gli olandesi: si tratta di una prima volta per i bianconeri.
Juve-NEC, scelto l'arbitro della sfida
L'arbitro della sfida tra Juventus e NEC Nijmegen, in programma giovedì alle 21 all'Allianz Stadium, è l'ucraino Oleksii Derevinskyi. Il giovane fischietto, classe 1989, non ha mai diretto né i bianconeri né i rossoneroverdi. Per lui, infatti, soltanto una direzione in Europa League (Nizza-Go Ahead Eagles lo scorso gennaio), sette in Conference League a cui si aggiungono due di qualificazione Champions (nessuna nella fase finale della competizione). Un direttore di gara giovane e che sta iniziando ad accumulare esperienze a livello europeo.
I precedenti con le italiane
Derevinskyi ha anche due precedenti con italiane, ma a livello giovanile. Il 20 maggio 2025 ha diretto la sfida del girone B dell'Europeo U17 tra l'Italia e la Repubblica Ceca: in quel caso gli azzurrini si imposero per 2-1 con i gol di Inacio e Arena, poi la rete di Srb ad accorciare le distanze e a fissare il risultato. L'altro match diretto è quello dell'Inter in Youth League, precisamente nei quarti di finale il 18 marzo 2026. Una gara divertente e ricca di gol, ma che ha visto i giovani nerazzurri perdere per 2-3, ad un passo dalle Final Four.
Shurman Var all'Allianz Stadium
Denys Shurman è il VAR designato. L'ucraino in qualità di Video Assistant Referee è stato designato in tutto in 36 sfide, di cui 12 europee tra club: tre di qualificazione di Conference League, due di qualificazione di Europa League, due di qualificazione di Champions League, tre di Conference League, una di Europa League e una di Champions League. Scontri in cui non ha mai giocato una squadra italiana.
Designazioni per le italiane in Europa League
In questa settimana europea italiane i campo: oltre a Juve-NEC di giovedì, anche il match tra Milan e Benfica domani sera. Queste le designazioni delle due sfide di Europa League.
MILAN-BENFICA
Arbitro: Jarred Gillett (Inghilterra)
Assistenti: Neil Davies (Inghilterra) e Nick Greenhalgh (Inghilterra)
Quarto uomo: Tony Harrington (Inghilterra)
VAR: Stuart Attwell (Inghilterra)
AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
JUVENTUS-NEC NIJMEGEN
Arbitro: Oleksii Derevinskyi (Ucraina)
Assistenti: Oleksii Myronov (Ucraina) e Dmytro Zaporozhenko (Ucraina)
Quarto uomo: Klym Zabroda (Ucraina)
VAR: Denys Shurman (Ucraina)
AVAR: Stuart Attwell (Inghilterra)
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Juve pronta all'esordio in Europa League contro il NEC. I bianconeri di Luciano Spalletti puntano a reagire dopo il ko rimediato nel finale dell'ultima partita di Serie A contro il Sassuolo. Il tecnico studia la miglior formazione possibile, tra dubbi e turnover. Intanto è ufficiale la designazione arbitrale per il match che vedrà la Juventus contro gli olandesi: si tratta di una prima volta per i bianconeri.
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L'arbitro della sfida tra Juventus e NEC Nijmegen, in programma giovedì alle 21 all'Allianz Stadium, è l'ucraino Oleksii Derevinskyi. Il giovane fischietto, classe 1989, non ha mai diretto né i bianconeri né i rossoneroverdi. Per lui, infatti, soltanto una direzione in Europa League (Nizza-Go Ahead Eagles lo scorso gennaio), sette in Conference League a cui si aggiungono due di qualificazione Champions (nessuna nella fase finale della competizione). Un direttore di gara giovane e che sta iniziando ad accumulare esperienze a livello europeo.