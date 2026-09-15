Una finale europea a casa Juve nel 2028: in quale competizione verrà alzato il trofeo allo Stadium

Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Conference League 2028. L’ufficialità è arrivata nel corso del Comitato Esecutivo Uefa riunitosi oggi a Salonicco (Grecia), che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla Figc con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Lo Juventus Stadium ha già ospitato eventi internazionali Uefa: la finale di Europa League del 2014 tra Siviglia e Benfica, due gare delle Finals di Nations League 2021 (Belgio-Francia e la finale per il terzo posto tra Italia e Belgio) e la finale della Women's Champions League 2022 tra Lione e Barcellona. La Federazione conferma quindi i suoi grandi investimenti e il suo impegno nell'organizzazione di eventi calcistici internazionali: la finale di Conference League 2028 si aggiunge ad altre due competizioni che l’Italia è già certa di ospitare nei prossimi anni, la fase finale dell’Europeo Under 19 Femminile nel 2029 ed Euro 2032, quest’ultimo assieme alla Turchia.