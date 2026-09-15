McKennie-Cambiaso di nuovo in gruppo: allenamento Juve, cosa filtra verso il NEC e quando parla Spalletti

Finalmente arrivano buone notizie dall'infermeria della Juventus: dopo il recupero di Pape Sarr, subentrato nel finale contro il Sassuolo, nel corso dell'allenamento odierno sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Andrea Cambiaso e Weston McKennie. I due giocatori stavano facendo lavoro differenziato da diversi giorni a seguito di alcuni problemi muscolari, ma oggi si sono riuniti al resto della squadra.

McKennie e Cambiaso: cosa filtra verso il NEC La lista degli infortunati in casa Juventus resta comunque lunga, con giocatori importantissimi come Yildiz e Locatelli ancora infortunati, ma i recuperi di Cambiaso e McKennie sono fondamentali. I due non sono ancora al 100% della forma ma Luciano Spalletti potrà quindi contare su di loro in vista della sfida di Europa League contro il NEC Nijmegen, in programma giovedì 17 settembre alle 21:00. Per l'allenatore bianconeri si tratta di due ottime notizie. Il terzino italiano può rivelarsi un'arma utile sulla sinistra, anche per far rifiatare Celik. L'americano, invece, grazie alla sua capacità di inserimento può essere molto d'aiuto in fase offensiva.