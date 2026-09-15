McKennie-Cambiaso di nuovo in gruppo: allenamento Juve, cosa filtra verso il NEC e quando parla Spalletti

Finalmente arrivano buone notizie dall'infermeria della Juventus: dopo il recupero di Pape Sarr, subentrato nel finale contro il Sassuolo, nel corso dell'allenamento odierno sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Andrea Cambiaso e Weston McKennie. I due giocatori stavano facendo lavoro differenziato da diversi giorni a seguito di alcuni problemi muscolari, ma oggi si sono riuniti al resto della squadra.
McKennie e Cambiaso: cosa filtra verso il NEC
La lista degli infortunati in casa Juventus resta comunque lunga, con giocatori importantissimi come Yildiz e Locatelli ancora infortunati, ma i recuperi di Cambiaso e McKennie sono fondamentali. I due non sono ancora al 100% della forma ma Luciano Spalletti potrà quindi contare su di loro in vista della sfida di Europa League contro il NEC Nijmegen, in programma giovedì 17 settembre alle 21:00. Per l'allenatore bianconeri si tratta di due ottime notizie. Il terzino italiano può rivelarsi un'arma utile sulla sinistra, anche per far rifiatare Celik. L'americano, invece, grazie alla sua capacità di inserimento può essere molto d'aiuto in fase offensiva.
Il programma della vigilia: ecco quando parlerà Spalletti
Domani, mercoledì 16 settembre, alla vigilia della partita, la Juventus si allenerà alla Continassa alle 10:30 e i primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle 15:00, poi, Spalletti interverrà in conferenza stampa insieme a un giocatore. Alle 18:00 sarà invece il turno della conferenza di Dick Schreuder, allenatore del NEC, mentre alle 19:00 la squadra olandese si allenerà allo Stadium, sempre con i primi 15 minuti aperti ai media.
- 10:30 allenamento Juve alla Continassa
- 15:00 conferenza Spalletti e un giocatore
- 18:00 conferenza Dick Schreuder
- 19:00 allenamento NEC
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