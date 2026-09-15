La promessa infranta, l’ex di Torino post baratro, dickie-taka "Kamikaze": Juve, che squadra è il Nec

A Nimega il calcio corre veloce, quasi quanto il fiume Waal che attraversa la città e ne accompagna la storia. Poco meno di 200mila abitanti, a un passo dal confine tedesco, in una terra di frontiera dove l'identità olandese si mescola inevitabilmente con quella dei vicini. È qui, in questa città antica e vivace della Gheldria, che il NEC ha costruito la propria casa e una squadra capace di far rumore ben oltre i confini locali. Lo scorso campionato è arrivata la qualificazione in Champions, solo sfiorata però, a causa dell'eliminazione contro il Bodo/Glimt. Il NEC però non è da sottovalutare in Europa League: non ama nascondersi, vuole giocare, aggredire e attaccare. Una vocazione offensiva. E adesso la prossima sfida sarò la Juventus, a Torino. Di fronte ai bianconeri non ci sarà una squadra intenzionata a fare da comparsa e Spalletti si ritroverà di fronte anche vecchie conoscenze legate alla Serie A e dei vecchi e brutti ricordi per i tifosi della Vecchia Signora.
Il "Dickie-taka" di Schreuder: spettacolo, pressing e rischi da "kamikaze"
A guidare il NEC c'è Dick Schreuder, cognome che nel calcio europeo evoca immediatamente quello del fratello Alfred, ex allenatore dell'Ajax e già nello staff di Nagelsmann con la Germania, prima dell'arrivo di Klopp. Dick ha costruito la propria parabola lontano dai riflettori, arrivando in Olanda dopo l'esonero dal Castellón, in Serie B spagnola, e trasformando il NEC in una delle realtà più spettacolari del calcio olandese. Sotto la sua guida è arrivato il miglior piazzamento nella storia del club, ma soprattutto un'identità tattica talmente riconoscibile da meritarsi un soprannome con un gioco di parole sul suo nome: il "Dickie-taka".
Un calcio offensivo, aggressivo, quasi sfacciato, costruito sulla pressione altissima e sulla ricerca ossessiva del pallone appena perso. Un gioco però anche pericoloso, infatti il portiere Crettaz, lo ha definito "Kamikaze". Tutto questo può causare una mancanza di equilibrio e la Juve potrebbe sfruttare eventuali voragini, proprio come ha fatto il Bodo/Glimt ai playoff di Champions.
I convocati del NEC: tutte le scelte
Il tecnico ha anche ufficializzato con largo anticipo la lista dei convocati per la partita contro i bianconeri di Spalletti:
- Portieri: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.
- Difensori: Philippe Sandler, Perr Schuurs, Bram Nuytinck, Tobias Storm, Ahmetcan Kaplan, Deveron Fonville, Almugera Kabar, Gabriel Brás
- Centrocampisti: Darko Nejašmić, Tjaronn Chery, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Jamiro Monteiro
- Attaccanti: Emre Mor, Dušan Tadic, Kaj Sierhuis, Bryan Linssen, Kevin Kers, Ayodele Thomas, Clement Bischoff
E da questa lista emergono delle storie e degli intecci molto importanti...
L'ex Toro Schuurs e il brutto ricordo Tadic
La Juventus ritroverà sulla propria strada tre giocatori con un passato che, per ragioni diverse, profuma già d'Italia. Il primo è Schuurs, difensore olandese che in Serie A ha lasciato un segno con la maglia del Torino e che la Juventus l'ha conosciuta da vicino, respirando sulla propria pelle il fascino e la pressione delle sfide contro i bianconeri. Per lui, dunque, l'incrocio con la Vecchia Signora non sarà certo un appuntamento come gli altri: una parte del suo passato italiano tornerà inevitabilmente a galla. E qualche settimana fa ha ritrovato anche il gol sul campo dello Zwolle, a tre anni di distanza dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Una vera e propria rinascita dopo un periodo duro in cui ha avuto difficoltà a rientrare in campo. E l'emozione della famiglia in tribuna è un'ulteriore conferma.
Poi c'è Tadic, che invece alla Juventus è legato a una delle più celebri e dolorose notti europee degli ultimi anni. Era il 16 aprile 2019 quando il serbo, allora leader dell'Ajax, mise piede all'Allianz Stadium per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La Juventus di Cristiano Ronaldo partiva dall'1-1 di Amsterdam e sembrava avere il vento dalla propria parte dopo il vantaggio del portoghese, ma gli olandesi ribaltarono la partita, conquistando una qualificazione memorabile dopo aver già eliminato il Real Madrid. Tadic fu uno dei protagonisti di quella squadra spregiudicata e spettacolare capace di far saltare il banco a Torino e di eliminare la Vecchia Signora dalla competizione, al primo anno di CR7 in bianconero. Ma c'è anche un altro nome legato alla Serie A...
La meteora Emre Mor e l'Inter sfiorata
Quella di Emre Mor è forse la storia più malinconica: talento turco di enorme promessa, ma mai riuscito a trasformare pienamente le qualità mostrate da giovanissimo in una carriera all'altezza delle aspettative. Nel 2017 l'Inter lo aveva individuato come uno dei possibili colpi per il futuro: l'accordo con il giocatore sembrava ormai raggiunto, ma la trattativa con il Borussia Dortmund si complicò tra modalità di pagamento e commissioni, fino a saltare definitivamente. Sullo sfondo anche il rapporto tormentato con il procuratore Muzzi Özcan: secondo quanto raccontato successivamente, Mor avrebbe parlato con Mircea Lucescu, che lo avrebbe convinto a interrompere il rapporto con l'agente, un passaggio che contribuì ulteriormente a far naufragare l'operazione. E ora sarà la Juventus a ritrovarselo davanti, così come Schuurs e Tadic. Tolto l'attaccante serbo, giocatore di maggior talento della squadra, l'ex Torino e l'ala turca, devono ancora entrare nei meccanismi. Ma sono pedine che possono trasformarsi in Regine e Spalletti deve stare attento allo scacchiere degli olandesi per evitare sorprese. Ma ora vediamo un po' i numeri...
I numeri della sfida
Quello di giovedì sarà un appuntamento inedito nella storia europea di Juventus e NEC: le due squadre non si sono mai affrontate prima in alcuna competizione. I bianconeri arrivano all'incrocio con un bilancio recente piuttosto equilibrato contro le formazioni olandesi: nelle ultime sei sfide disputate nelle principali competizioni europee sono arrivate due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Per il NEC, invece, quella contro la Vecchia Signora sarà soltanto la seconda sfida europea della propria storia contro un'italiana. L'unico precedente risale al 18 dicembre 2008, quando gli olandesi riuscirono a imporsi per 2-0 in casa contro l'Udinese in Coppa UEFA. La stagione 2026/27 segna inoltre la quarta partecipazione del NEC a una delle principali competizioni continentali: il club aveva già preso parte alla Coppa delle Coppe nel 1983/84, spingendosi fino agli ottavi di finale, e alla Coppa UEFA nel 2003/04 e nel 2008/09. La Juventus, dal canto suo, potrà contare sul fattore Allianz Stadium: i bianconeri hanno vinto le ultime tre gare casalinghe disputate in Europa e puntano a prolungare la striscia, centrando almeno quattro successi interni consecutivi per la prima volta dal filotto di sei vittorie ottenuto tra novembre 2020 e dicembre 2021.
Tra il "Dickie-taka", vecchie conoscenze della Serie A e un allenatore tutt'altro che rinunciatario, Spalletti dovrà leggere la partita con attenzione, perché dietro il volto spavaldo degli olandesi si nasconde una squadra capace di far male, ma anche di concedere spazi. E allora la sfida sarà tutta lì: resistere alla tempesta, aspettare che il NEC scopra il fianco e colpire al momento giusto. La Juve ha bisogno di una scossa e per farlo dovrà far rientrare gli olandesi poco felici alla riva del fiume Waal.
A Nimega il calcio corre veloce, quasi quanto il fiume Waal che attraversa la città e ne accompagna la storia. Poco meno di 200mila abitanti, a un passo dal confine tedesco, in una terra di frontiera dove l'identità olandese si mescola inevitabilmente con quella dei vicini. È qui, in questa città antica e vivace della Gheldria, che il NEC ha costruito la propria casa e una squadra capace di far rumore ben oltre i confini locali. Lo scorso campionato è arrivata la qualificazione in Champions, solo sfiorata però, a causa dell'eliminazione contro il Bodo/Glimt. Il NEC però non è da sottovalutare in Europa League: non ama nascondersi, vuole giocare, aggredire e attaccare. Una vocazione offensiva. E adesso la prossima sfida sarò la Juventus, a Torino. Di fronte ai bianconeri non ci sarà una squadra intenzionata a fare da comparsa e Spalletti si ritroverà di fronte anche vecchie conoscenze legate alla Serie A e dei vecchi e brutti ricordi per i tifosi della Vecchia Signora.
Il "Dickie-taka" di Schreuder: spettacolo, pressing e rischi da "kamikaze"
A guidare il NEC c'è Dick Schreuder, cognome che nel calcio europeo evoca immediatamente quello del fratello Alfred, ex allenatore dell'Ajax e già nello staff di Nagelsmann con la Germania, prima dell'arrivo di Klopp. Dick ha costruito la propria parabola lontano dai riflettori, arrivando in Olanda dopo l'esonero dal Castellón, in Serie B spagnola, e trasformando il NEC in una delle realtà più spettacolari del calcio olandese. Sotto la sua guida è arrivato il miglior piazzamento nella storia del club, ma soprattutto un'identità tattica talmente riconoscibile da meritarsi un soprannome con un gioco di parole sul suo nome: il "Dickie-taka".
Un calcio offensivo, aggressivo, quasi sfacciato, costruito sulla pressione altissima e sulla ricerca ossessiva del pallone appena perso. Un gioco però anche pericoloso, infatti il portiere Crettaz, lo ha definito "Kamikaze". Tutto questo può causare una mancanza di equilibrio e la Juve potrebbe sfruttare eventuali voragini, proprio come ha fatto il Bodo/Glimt ai playoff di Champions.