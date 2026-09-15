La promessa infranta, l’ex di Torino post baratro, dickie-taka "Kamikaze": Juve, che squadra è il Nec

A Nimega il calcio corre veloce, quasi quanto il fiume Waal che attraversa la città e ne accompagna la storia. Poco meno di 200mila abitanti, a un passo dal confine tedesco, in una terra di frontiera dove l'identità olandese si mescola inevitabilmente con quella dei vicini. È qui, in questa città antica e vivace della Gheldria, che il NEC ha costruito la propria casa e una squadra capace di far rumore ben oltre i confini locali. Lo scorso campionato è arrivata la qualificazione in Champions, solo sfiorata però, a causa dell'eliminazione contro il Bodo/Glimt. Il NEC però non è da sottovalutare in Europa League: non ama nascondersi, vuole giocare, aggredire e attaccare. Una vocazione offensiva. E adesso la prossima sfida sarò la Juventus, a Torino. Di fronte ai bianconeri non ci sarà una squadra intenzionata a fare da comparsa e Spalletti si ritroverà di fronte anche vecchie conoscenze legate alla Serie A e dei vecchi e brutti ricordi per i tifosi della Vecchia Signora.