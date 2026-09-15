La verità su Spalletti-Conte, chi debutta in Europa League e Zhegrova: l’analisi Juve di Tuttosport

C’è ancora il rumore della sconfitta di Reggio Emilia, ma non c’è tempo per lasciarsi travolgere dal pessimismo. La Juventus riparte dal ko contro il Sassuolo con qualche interrogativo in più e una serie di certezze da ritrovare, soprattutto sul piano dell’equilibrio e della continuità. Nel corso dell’appuntamento di Tuttosport sul canale YouTube con JU3, il dibattito si è concentrato proprio sulle difficoltà mostrate dalla squadra, sulle possibili soluzioni per il centrocampo, sul caso Zhegrova fuori dalla lista Europa League e sulle prospettive nella corsa alla Champions League. Il filo conduttore, però, è uno: niente processi sommari. Una partita negativa può accendere qualche campanello d’allarme, ma non può cancellare quanto caostruito nei mesi precedenti. E soprattutto non può trasformarsi, dopo appena una sconfitta, in un referendum sulla panchina di Spalletti. Anche se aleggia l'ombra di Conte.
Dopo Sassuolo resta il nodo dell'equilibrio
Il secondo tempo di Reggio Emilia ha lasciato inevitabilmente qualche ombra. La Juventus ha concesso troppo, si è esposta ai contropiedi e ha mostrato un disequilibrio che non può diventare una costante. L’errore, dunque, sarebbe quello di trasformare il ko in una sentenza definitiva, ma altrettanto sbagliato sarebbe archiviarlo senza riflettere. La sensazione emersa nel confronto al tavolo di Tuttosport è che la squadra debba ritrovare soprattutto il proprio equilibrio. Per farlo, molto potrebbe dipendere dal rientro di Weston McKennie. L’americano, tornato ad allenarsi con il gruppo, rappresenta una pedina che può cambiare la fisionomia della squadra e che potrebbe essere schierata dal primo minuto contro il Nec.
Con il suo ritorno si apre anche una riflessione tattica. Il centrocampo a tre rimane una possibilità, ma non sembra essere necessariamente la soluzione immediata, soprattutto per la scarsità di alternative a disposizione. Il ritorno al 3-4-2-1 resta un'altra opzione concreta, con McKennie eventualmente utilizzabile anche in posizione più larga.
Sarr, possibile soluzione per il futuro
Tra gli elementi da osservare con particolare attenzione c’è anche Sarr. Il suo impiego contro il Nec potrebbe rappresentare un primo test per capire quanto possa incidere nel progetto bianconero. Le alternative sono poche e, proprio per questo, Sarr può diventare progressivamente una risorsa importante, anche in prospettiva futura. La partita contro gli olandese potrebbe quindi essere l’occasione per valutarne condizione, minutaggio e caratteristiche. La Juventus, però, dovrà soprattutto dimostrare che quanto visto nel secondo tempo contro il Sassuolo sia stato un episodio. Perdere equilibrio, concedere ripartenze e lasciare troppo spazio agli avversari è un atteggiamento che una squadra con ambizioni importanti non può permettersi con continuità.
Zhegrova fuori lista: una scelta figlia del mercato
Un altro tema affrontato è quello relativo all’esclusione di Zhegrova dalla lista Europa League: una scelta che ha infiammato i tifosi dopo la doppietta contro il Sassuolo. Una decisione che ha fatto discutere, ma che secondo l’analisi di Tuttosport va inserita soprattutto all’interno delle dinamiche del mercato estivo. La Juventus era convinta di poter cedere il giocatore all’Al Ittihad e non aveva previsto che gli infortuni avrebbero complicato il quadro. La trattativa con il club saudita non si è concretizzata e, alla fine, l’esclusione dalla lista è diventata una conseguenza delle scelte effettuate sul mercato. La trequarti, del resto, era già particolarmente affollata. Qualche rinuncia era quindi inevitabile.
La mancanza dell'istinto killer
Se c’è un difetto che accompagna la Juventus da più tempo, è quello della difficoltà nel concretizzare quanto prodotto. La squadra continua a creare occasioni, ma troppo spesso non riesce a trasformare la mole di gioco in gol e punti. Rispetto alla scorsa stagione, oggi la Juventus sembra vivere maggiormente di fiammate, accelerazioni e iniziative individuali. Eppure le opportunità non mancano: la squadra riesce comunque a costruirne diverse in ogni partita. Contro il Sassuolo, per esempio, Muric è stato protagonista di interventi importanti prima dell’errore commesso, mentre nelle precedenti i legni colpiti da Conceicao hanno negato alla Juventus la possibilità di indirizzare diversamente i match. Il problema, quindi, non è soltanto la capacità di creare, ma quella di dare continuità alla manovra e soprattutto di essere cinici quando arriva il momento decisivo.
Anche alcune azioni costruite sulla fascia hanno evidenziato lo stesso limite. Alajbegovic è riuscito più volte ad arrivare sul fondo e a mettere palloni invitanti in area, ma spesso è mancato il giocatore pronto a raccogliere e finalizzare. È una storia che ricorda, almeno in parte, alcune difficoltà già viste nella passata stagione. Ma parlare di un ritorno alla Juventus di Tudor sarebbe, secondo l’analisi emersa, un errore. La squadra ha cambiato diversi interpreti e alcuni giocatori sono arrivati in momenti differenti della preparazione. Serve quindi tempo per ritrovare un’identità precisa.
Spalletti, nessun allarme sulla panchina
Il punto forse più netto del dibattito riguarda Spalletti. La sconfitta contro il Sassuolo non viene considerata sufficiente per mettere minimamente in discussione la posizione dell’allenatore. Anzi, l'idea è esattamente opposta: la Juventus deve avere la forza di dare continuità al proprio progetto. Il mister gode della fiducia della società, della proprietà e dello spogliatoio e, soprattutto, una singola sconfitta non può cancellare il lavoro fatto. La riflessione vale anche più in generale. Ogni anno, alla prima difficoltà, tornano inevitabilmente a circolare nomi e possibili sostituti. Ma se ogni stagione si ricomincia da capo, diventa impossibile costruire una vera continuità tecnica.
E stando al tavolo di commento, il sogno Antonio Conte nasce molto dal contesto. Se l’attuale allenatore del Napoli fosse ancora alla guida dei partenopei, probabilmente il dibattito sarebbe diverso. Per quanto riguarda la Juventus, un eventuale cambio in corsa dovrebbe essere legato a una situazione ben più grave di quella attuale. E anche l’ipotesi Conte, al momento, resta soprattutto teorica. Ci sarebbero da considerare i rapporti societari, le garanzie rappresentate da figure come Carnevali e Massara e, soprattutto, la situazione economica del club. Non basta fare un nome importante per rendere automaticamente praticabile un’operazione.
La corsa Champions: Juventus obbligata a crederci
Il tema più delicato resta quello della qualificazione alla Champions League. Qui le letture durante la diretta sono state differenti, ma entrambe partono da una considerazione: il campionato è ancora nelle sue fasi iniziali e gli equilibri sono tutt’altro che definitivi. La Juventus secondo Lorenzo Aprile possiede una rosa che sulla carta non può permettersi di chiudere fuori dalle prime quattro. Il mercato, pur condizionato dalle difficoltà economiche e dalle necessità di bilancio, ha comunque consegnato a Spalletti una squadra competitiva. Per questo motivo, fallire l’accesso alla Champions rappresenterebbe un risultato estremamente negativo.
Ma c’è stata anche una lettura più prudente da parte di Paolo Pirisi. Le squadre che possono giocarsi i primi quattro posti sono numerose e non esiste, al momento, una gerarchia così netta da poter garantire alla Juventus un piazzamento. Roma e Como hanno mostrato segnali importanti, senza considerare l'Inter.
L'interrogativo Kolo Muani
E poi c’è il Napoli, che divide decisamente le opinioni. Se da una parte viene riconosciuto il valore dei suoi giocatori e una mentalità vincente costruita nel tempo, dall’altra la squadra di Allegri non convince tutti per qualità e proposta di gioco. Il Milan, invece, resta un’incognita ancora tutta da decifrare. La sensazione generale è che il vero campionato debba ancora cominciare. La sosta potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per capire quali squadre abbiano trovato una fisionomia e quali, invece, debbano ancora sistemare diversi meccanismi.
Tra gli interrogativi c’è anche Kolo Muani. Il rendimento dell’attaccante francese non convince ancora, ma l’idea è quella di non arrivare a conclusioni definitive. La speranza è che si tratti soprattutto di una questione psicologica e di inserimento. Quando si sbloccherà, la Juventus potrebbe ritrovarsi con un centravanti capace di rappresentare una soluzione importante per il reparto offensivo. Il dualismo con Woltemade potrebbe quindi diventare uno degli elementi da seguire con maggiore attenzione nelle prossime partite.
Il Nec come partita-laboratorio
Ed è proprio la sfida contro il Nec a presentarsi come un possibile banco di prova. Dopo una prestazione deludente come quella contro il Sassuolo, cambiare qualcosa appare quasi necessario, non soltanto per ottenere una reazione immediata, ma anche per valutare alcuni giocatori. In difesa potrebbe esserci spazio per Gatti, che merita una nuova opportunità, con Bremer eventualmente destinato a un turno di riposo. Sarr rappresenta un altro candidato importante per trovare minuti e dimostrare il proprio valore. In attacco e sulla trequarti, invece, potrebbe esserci qualche rotazione: uno tra Alajbegovic, Nico Gonzalez e Conceicao potrebbe iniziare dalla panchina.
Rimane poi da sciogliere il ballottaggio tra Kolo Muani e Woltemade. Più che una semplice partita europea, quella contro il Nec può quindi trasformarsi in un laboratorio. Una gara utile a Spalletti per cambiare qualcosa, ma anche per capire meglio quanto valgano le alternative a disposizione. La certezza, almeno per ora, resta una: Spalletti non è in discussione. E per giudicare davvero questa Juventus serviranno più partite, più continuità e soprattutto la capacità di trasformare le tante occasioni create in gol e punti.
C’è ancora il rumore della sconfitta di Reggio Emilia, ma non c’è tempo per lasciarsi travolgere dal pessimismo. La Juventus riparte dal ko contro il Sassuolo con qualche interrogativo in più e una serie di certezze da ritrovare, soprattutto sul piano dell’equilibrio e della continuità. Nel corso dell’appuntamento di Tuttosport sul canale YouTube con JU3, il dibattito si è concentrato proprio sulle difficoltà mostrate dalla squadra, sulle possibili soluzioni per il centrocampo, sul caso Zhegrova fuori dalla lista Europa League e sulle prospettive nella corsa alla Champions League. Il filo conduttore, però, è uno: niente processi sommari. Una partita negativa può accendere qualche campanello d’allarme, ma non può cancellare quanto caostruito nei mesi precedenti. E soprattutto non può trasformarsi, dopo appena una sconfitta, in un referendum sulla panchina di Spalletti. Anche se aleggia l'ombra di Conte.
Dopo Sassuolo resta il nodo dell'equilibrio
Il secondo tempo di Reggio Emilia ha lasciato inevitabilmente qualche ombra. La Juventus ha concesso troppo, si è esposta ai contropiedi e ha mostrato un disequilibrio che non può diventare una costante. L’errore, dunque, sarebbe quello di trasformare il ko in una sentenza definitiva, ma altrettanto sbagliato sarebbe archiviarlo senza riflettere. La sensazione emersa nel confronto al tavolo di Tuttosport è che la squadra debba ritrovare soprattutto il proprio equilibrio. Per farlo, molto potrebbe dipendere dal rientro di Weston McKennie. L’americano, tornato ad allenarsi con il gruppo, rappresenta una pedina che può cambiare la fisionomia della squadra e che potrebbe essere schierata dal primo minuto contro il Nec.
Con il suo ritorno si apre anche una riflessione tattica. Il centrocampo a tre rimane una possibilità, ma non sembra essere necessariamente la soluzione immediata, soprattutto per la scarsità di alternative a disposizione. Il ritorno al 3-4-2-1 resta un'altra opzione concreta, con McKennie eventualmente utilizzabile anche in posizione più larga.