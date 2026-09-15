Nico Gonzalez convocato dall’Argentina: quando e dove gioca prima di tornare dalla Juve

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell'Argentina per i prossimi impegni. Grande assente è Paulo Dybala. Sono sette i calciatori che militano in Serie A: tra questi anche Nico Gonzalez della Juventus. L'Albiceleste sarà impegnata in tre amichevoli: contro Bolivia (il 30 settembre a Cordoba), Burkina Faso e Benin (rispettivamente il 3 e il 6 ottobre a Buenos Aires). Nella prima lista di convocati figurano anche gli 'italiani' Lautaro Martinez dell'Inter, Nico Paz del Como e i romanisti Leonardo Balerdi, Matias Soulé e Santiago Castro. Nell'elenco, inoltre, c'è pure Leo Messi, che potrebbe giocare la sua partita d'addio alla nazionale contro il Benin il 6 ottobre a Buenos Aires. Il capitano della Seleccion campione del mondo nel 2022 e vice-campione nel 2026, nonostante il recente ritiro dalla nazionale, è stato inserito nella lista dei convocati ma non ha ancora confermato pubblicamente la partecipazione.