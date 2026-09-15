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Nico Gonzalez convocato dall’Argentina: quando e dove gioca prima di tornare dalla Juve

Il calciatore bianconero è stato chiamato da Scaloni per i prossimi impegni dell'Albiceleste. Ci sarà anche la partita d'addio di Messi alla nazionale
3 min
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Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell'Argentina per i prossimi impegni. Grande assente è Paulo Dybala. Sono sette i calciatori che militano in Serie A: tra questi anche Nico Gonzalez della Juventus. L'Albiceleste sarà impegnata in tre amichevoli: contro Bolivia (il 30 settembre a Cordoba), Burkina Faso e Benin (rispettivamente il 3 e il 6 ottobre a Buenos Aires). Nella prima lista di convocati figurano anche gli 'italiani' Lautaro Martinez dell'Inter, Nico Paz del Como e i romanisti Leonardo Balerdi, Matias Soulé e Santiago Castro. Nell'elenco, inoltre, c'è pure Leo Messi, che potrebbe giocare la sua partita d'addio alla nazionale contro il Benin il 6 ottobre a Buenos Aires. Il capitano della Seleccion campione del mondo nel 2022 e vice-campione nel 2026, nonostante il recente ritiro dalla nazionale, è stato inserito nella lista dei convocati ma non ha ancora confermato pubblicamente la partecipazione.

Argentina, l'elenco dei convocati

PORTIERI: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli.

DIFENSORI: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega.

 

 

CENTROCAMPISTI: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono.

ATTACCANTI: Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

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