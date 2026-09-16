Una miniera per la Juve! Quanto vale l’Europa League: i milioni già sicuri e tutti gli scenari

Buon inizio, Juve. E che sia buono davvero. Perché l’Europa League non sarà da sottovalutare, perché non ci sarà nemmeno tanto spazio per testare, sperimentare, capire. La rosa, oggi, è troppo corta. E troppo spessa è l’aria alla Continassa dopo il ko subito contro il Sassuolo. Perciò, facile immaginarsi una squadra in linea con le precedenti, solo con un po’ di pressione in più, quella giusta per evitare cali di tensione. Del resto, ci sono anche milioni preziosi in palio: pur restando ben distanti dalle cifre in ballo per la Champions League, l’altra Europa ha un montepremi complessivo da 565 milioni di euro, da dividere in base a risultati, passaggi, situazioni.