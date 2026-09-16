McKennie, la notizia Juve più bella: Spalletti volta pagina. E la lista Uefa può cambiare…

McKennie, esperienza internazionale al servizio della Juve

Il sorriso di McKennie in allenamento è prezioso per Spalletti, perché l’americano è uno degli elementi con maggiore esperienza internazionale all’interno della rosa bianconera e quello con il maggior numero di presenze in Champions League alla pari con Celik: 43 in carriera, presenze condite pure da 11 gol. Numeri che, se trasportati in Europa League, diventano preziosi per una Juve alla ricerca di leadership e personalità: di certo non mancano al texano che ormai nel club bianconero è uno dei veterani. Però a Spalletti serve anche e soprattutto come arma tattica per provare a cambiare forma e sostanza, sia a partita in corso sia dall’inizio: solo oggi il tecnico bianconero scioglierà i dubbi sulla possibilità di lanciare McKennie titolare già in Europa League oppure se prevarrà la prudenza, anche guardando all’importanza della partita di campionato con l’Atalanta di domenica sera.