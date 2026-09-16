McKennie, la notizia Juve più bella: Spalletti volta pagina. E la lista Uefa può cambiare…

TORINO - La miglior notizia della settimana juventina è il ritorno in gruppo di Weston McKennie, propedeutico a una convocazione per l’Europa League di domani che a questo punto, a meno di clamorosi colpi di scena, consentirà al centrocampista multiuso di Spalletti di tornare a disposizione dopo un’assenza di tre partite. Con lui si rivede in gruppo Andrea Cambiaso, altra novità positiva per il tecnico bianconero che così avrà la possibilità di ampliare il ventaglio di alternative già contro il Nec, con vista sull’altro impegno casalingo di domenica allo Stadium, in campionato con l’Atalanta.
Non si può ancora dire che l’infermeria bianconera possa considerarsi in via di svuotamento, ma di sicuro recuperare McKennie e Cambiaso consente a Spalletti di avere due carte in più in un mazzo ristretto e già falcidiato dai tanti infortuni traumatici e con tempi lunghi di ripresa. Peraltro il tecnico di Certaldo non ha mai utilizzato le tante defezioni come alibi e non inizierà certo adesso, anche perché è importante, dal suo punto di vista, tenere alti spirito e motivazioni di chi andrà in campo, a partire dalla sfida con il Nec di domani sera allo Stadium che aprirà la campagna europea della Juve.
McKennie, esperienza internazionale al servizio della Juve
Il sorriso di McKennie in allenamento è prezioso per Spalletti, perché l’americano è uno degli elementi con maggiore esperienza internazionale all’interno della rosa bianconera e quello con il maggior numero di presenze in Champions League alla pari con Celik: 43 in carriera, presenze condite pure da 11 gol. Numeri che, se trasportati in Europa League, diventano preziosi per una Juve alla ricerca di leadership e personalità: di certo non mancano al texano che ormai nel club bianconero è uno dei veterani. Però a Spalletti serve anche e soprattutto come arma tattica per provare a cambiare forma e sostanza, sia a partita in corso sia dall’inizio: solo oggi il tecnico bianconero scioglierà i dubbi sulla possibilità di lanciare McKennie titolare già in Europa League oppure se prevarrà la prudenza, anche guardando all’importanza della partita di campionato con l’Atalanta di domenica sera.
Soluzioni in più
Comunque sia McKennie sia Cambiaso, o almeno uno dei due, consentono a Spalletti di valutare pure una modifica di sistema, nell’assetto tattico: con l’americano o l’azzurro su una fascia e Celik su un’altra, la Juve può anche pensare a un progressivo passaggio (anche se sarebbe meglio dire ritorno) al 3-4-2-1 per dare maggiore equilibrio alla fase difensiva e sfruttare le corsie laterali, oltre magari alla fisicità di Pape Sarr al fianco di Douglas Luiz, che l’Europa League l’ha vinta meno di quattro mesi fa con l’Aston Villa, anche se non da protagonista. A maggior ragione senza Locatelli che serviva da equilibratore specialmente per il pacchetto arretrato, ritrovare McKennie offre più soluzioni: affrontare una squadra come il Nec, che gioca solitamente a viso aperto e non mette dieci uomini dietro la linea della palla, permette peraltro ai bianconeri di poter valorizzare le qualità degli esterni offensivi, in attesa che Kolo Muani possa sbloccarsi.
Juve, le assenze contro il Nec e la lista Uefa
Domani la Juve dovrà fare a meno pure di Kelly, squalificato dopo l’espulsione rimediata in Champions League contro il Galatasaray nella passata stagione. Nella lista Uefa non c’è Zhegrova, autore di una doppietta col Sassuolo: a proposito, la Juve aveva valutato la possibilità di sostituire Boga proprio con l’esterno offensivo kosovaro, ma i tempi di recupero del franco-ivoriano potrebbero essere meno lunghi dei 60 giorni necessari per essere sostituiti in lista. Possibile, ma la decisione è ancora al vaglio, che venga sostituito Locatelli, ma con un calciatore italiano, dunque uno tra Ekhator (anche lui infortunato) e Rugani. Intanto è arrivata la convocazione per Nico Gonzalez dalla Nazionale argentina.
TORINO - La miglior notizia della settimana juventina è il ritorno in gruppo di Weston McKennie, propedeutico a una convocazione per l’Europa League di domani che a questo punto, a meno di clamorosi colpi di scena, consentirà al centrocampista multiuso di Spalletti di tornare a disposizione dopo un’assenza di tre partite. Con lui si rivede in gruppo Andrea Cambiaso, altra novità positiva per il tecnico bianconero che così avrà la possibilità di ampliare il ventaglio di alternative già contro il Nec, con vista sull’altro impegno casalingo di domenica allo Stadium, in campionato con l’Atalanta.
Non si può ancora dire che l’infermeria bianconera possa considerarsi in via di svuotamento, ma di sicuro recuperare McKennie e Cambiaso consente a Spalletti di avere due carte in più in un mazzo ristretto e già falcidiato dai tanti infortuni traumatici e con tempi lunghi di ripresa. Peraltro il tecnico di Certaldo non ha mai utilizzato le tante defezioni come alibi e non inizierà certo adesso, anche perché è importante, dal suo punto di vista, tenere alti spirito e motivazioni di chi andrà in campo, a partire dalla sfida con il Nec di domani sera allo Stadium che aprirà la campagna europea della Juve.