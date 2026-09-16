La Juve pensa al futuro: la 'strategia Gatti' per assicurarsi il giovane talento della Serie A

Palmisani e il precedente di Gatti

Una formula che avrebbe una logica precisa: Palmisani avrebbe la possibilità di misurarsi ancora con il calcio dei grandi, mentre la Juve potrebbe monitorarne da vicino la maturazione prima di inserirlo definitivamente nel proprio progetto. Non sarebbe, del resto, una soluzione completamente nuova nei rapporti tra Juve e Frosinone. Il riferimento naturale è Federico Gatti, preso dai bianconeri e lasciato per un periodo in Ciociaria in B prima del trasferimento. Anche per Palmisani potrebbe quindi prendere forma un’operazione simile: investimento anticipato da parte della Juve e prestito al Frosinone per garantirgli minutaggio e continuità. Agevolato dai buoni rapporti tra Carnevali, Massara e l’agente Pastorello, che cura gli interessi dell’azzurrino.