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La Juve pensa al futuro: la 'strategia Gatti' per assicurarsi il giovane talento della Serie A

Il classe 2004 è reduce da una stagione che l’ha reso uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano: i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza
Paolo Pirisi
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La Juve continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani talenti italiani: in cima alla lista, per la porta del futuro, spicca Lorenzo Palmisani. Il portiere classe 2004 del Frosinone è reduce da una stagione che l’ha reso uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e il suo rendimento, anche alla luce del buon impatto con la Serie A, ha acceso i bianconeri. L’idea è quella di muoversi in anticipo, magari già nel mercato di gennaio, per anticipare una concorrenza destinata ad aumentare per il titolare dell’Under 21.

La strategia

Una strategia che permetterebbe alla Juve di assicurarsi un profilo considerato di prospettiva senza dover necessariamente portare subito Palmisani a Torino. Il punto centrale dell’operazione sarebbe infatti la permanenza in Ciociaria almeno fino a giugno. La Juve, infatti, potrebbe assicurarsi il numero uno e lasciarlo al Frosinone fino al termine della stagione, consentendogli di continuare a giocare con continuità e completare il proprio percorso di crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Palmisani e il precedente di Gatti

Una formula che avrebbe una logica precisa: Palmisani avrebbe la possibilità di misurarsi ancora con il calcio dei grandi, mentre la Juve potrebbe monitorarne da vicino la maturazione prima di inserirlo definitivamente nel proprio progetto. Non sarebbe, del resto, una soluzione completamente nuova nei rapporti tra Juve e Frosinone. Il riferimento naturale è Federico Gatti, preso dai bianconeri e lasciato per un periodo in Ciociaria in B prima del trasferimento. Anche per Palmisani potrebbe quindi prendere forma un’operazione simile: investimento anticipato da parte della Juve e prestito al Frosinone per garantirgli minutaggio e continuità. Agevolato dai buoni rapporti tra Carnevali, Massara e l’agente Pastorello, che cura gli interessi dell’azzurrino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La Juve continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani talenti italiani: in cima alla lista, per la porta del futuro, spicca Lorenzo Palmisani. Il portiere classe 2004 del Frosinone è reduce da una stagione che l’ha reso uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e il suo rendimento, anche alla luce del buon impatto con la Serie A, ha acceso i bianconeri. L’idea è quella di muoversi in anticipo, magari già nel mercato di gennaio, per anticipare una concorrenza destinata ad aumentare per il titolare dell’Under 21.

La strategia

Una strategia che permetterebbe alla Juve di assicurarsi un profilo considerato di prospettiva senza dover necessariamente portare subito Palmisani a Torino. Il punto centrale dell’operazione sarebbe infatti la permanenza in Ciociaria almeno fino a giugno. La Juve, infatti, potrebbe assicurarsi il numero uno e lasciarlo al Frosinone fino al termine della stagione, consentendogli di continuare a giocare con continuità e completare il proprio percorso di crescita.

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