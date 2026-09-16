Sandro Campagna: "Juve, pensa positivo. E trova due leader"

«C’è troppa negatività. Io, poi, sono in certe chat di tifosi della Juve e, a volte non ce la faccio più». Alessandro Campagna è in vacanza, dopo un’estate intesa e culminata con i Giochi del Mediterraneo. Ci risponde all’alba da Los Angeles, ma per vedere Sassuolo-Juve ha sfidato le difficoltà di connessione dal parco di Yellowstone: «Mi sono perso qualche aquila e qualche orso per vedere la partita», ammette con un sorriso autoironico. Ma, al contrario di quella parte di tifosi che, ultimamente, hanno deciso di non guardare la Juventus, quei tifosi raccontati nel nostro pezzo di prima pagina del giornale di ieri, il ct della Nazionale di pallanuoto non molla. «Per certi versi, l’amore per la Juventus è perfino più forte di quello che posso avere per la pallanuoto, perché ho iniziato a tifare a sei anni, mentre la pallanuoto è venuta dopo». Il tema iniziale della chiacchierata è proprio questo: l’umore dei tifosi della Juve, ma si finisce a parlare, inevitabilmente, di cosa lo condiziona in modo pesante, cioè la squadra. Sandro, cosa pensi di una sconfitta come quella con il Sassuolo? Cioè, di come è arrivata, dalla scarsa personalità mostrata dalla squadra. «È da un po’ di anni che questo è un tasto dolente. Secondo me, l’aspetto caratteriale si trasmette dai giocatori della vecchia guardia ai nuovi. Da qualche stagione, per svariati motivi che vanno dalla scelta dei giocatori sbagliati ai problemi economici, non siamo riusciti a trovare gli uomini giusti per tramandare il nostro dna ai nuovi».

Campagna: "Juve, manca solidità gerarchica e leadership" Cosa pensi di questo inizio di stagione? «L’anno scorso è chiuso al quinto o sesto posto, sbagliando le ultime due partite, ma si intravedevano sprazzi di gioco e di squadra con una certa solidità che si basava su Bremer, Kalulu, Locatelli, Yildiz, McKennie. Ecco, tre di questi non ci sono e due non li avremo per un po’. Vengono a mancare i pilastri sui avevi pensato di costruire la squadra che, adesso, si aggrappa a gente che fino al 30 agosto speravano di andare via. Vedi Nico Gonzalez, vedi Gatti, vedi Zhegrova. Quindi manca solidità gerarchica e manca solidità di leadership, insomma non c’è un punto di riferimento».

"L'allenatore deve diventare un giocatore" Da allenatore come agiresti? «Quando la squadra è senza punti di riferimento, il principale punto di riferimento deve essere l’allenatore. Non entro nel merito specifico, perché dovrei vedere allenamenti, sentire discorsi, quindi è un giudizio da esterno, prendetelo come un pensiero generale. L’allenatore in questi momenti deve levarsi la giacca e la cravatta e mettersi metaforicamente maglietta e pantaloncini. Deve diventare giocatore. Deve stare con loro, perché in questo momento di difficoltà è inutile fare delle belle sedute di tattica, trasmettere delle idee di calcio stupende, quando vedi che i giocatori in campo non ce la fanno. Allora ti devi mettere lì, devi dare fiducia, ottimismo. Anche la postura dell’allenatore, se c’è un errore, deve incoraggiare. Non abbassare le spalle, ma avere un atteggiamento positivo. Bisogna incoraggiare, ci vuole molta energia per superare il momento. La Juventus ha bisogno di energia positiva. Le sedute video, per esempio, io le farei corte e mostrerei soltanto le cose positive. Non farei vedere gli errori, perché li deprimi ancora di più».