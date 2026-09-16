Sandro Campagna: "Juve, pensa positivo. E trova due leader"

«C’è troppa negatività. Io, poi, sono in certe chat di tifosi della Juve e, a volte non ce la faccio più». Alessandro Campagna è in vacanza, dopo un’estate intesa e culminata con i Giochi del Mediterraneo. Ci risponde all’alba da Los Angeles, ma per vedere Sassuolo-Juve ha sfidato le difficoltà di connessione dal parco di Yellowstone: «Mi sono perso qualche aquila e qualche orso per vedere la partita», ammette con un sorriso autoironico. Ma, al contrario di quella parte di tifosi che, ultimamente, hanno deciso di non guardare la Juventus, quei tifosi raccontati nel nostro pezzo di prima pagina del giornale di ieri, il ct della Nazionale di pallanuoto non molla. «Per certi versi, l’amore per la Juventus è perfino più forte di quello che posso avere per la pallanuoto, perché ho iniziato a tifare a sei anni, mentre la pallanuoto è venuta dopo». Il tema iniziale della chiacchierata è proprio questo: l’umore dei tifosi della Juve, ma si finisce a parlare, inevitabilmente, di cosa lo condiziona in modo pesante, cioè la squadra. Sandro, cosa pensi di una sconfitta come quella con il Sassuolo? Cioè, di come è arrivata, dalla scarsa personalità mostrata dalla squadra. «È da un po’ di anni che questo è un tasto dolente. Secondo me, l’aspetto caratteriale si trasmette dai giocatori della vecchia guardia ai nuovi. Da qualche stagione, per svariati motivi che vanno dalla scelta dei giocatori sbagliati ai problemi economici, non siamo riusciti a trovare gli uomini giusti per tramandare il nostro dna ai nuovi».
Campagna: "Juve, manca solidità gerarchica e leadership"
Cosa pensi di questo inizio di stagione? «L’anno scorso è chiuso al quinto o sesto posto, sbagliando le ultime due partite, ma si intravedevano sprazzi di gioco e di squadra con una certa solidità che si basava su Bremer, Kalulu, Locatelli, Yildiz, McKennie. Ecco, tre di questi non ci sono e due non li avremo per un po’. Vengono a mancare i pilastri sui avevi pensato di costruire la squadra che, adesso, si aggrappa a gente che fino al 30 agosto speravano di andare via. Vedi Nico Gonzalez, vedi Gatti, vedi Zhegrova. Quindi manca solidità gerarchica e manca solidità di leadership, insomma non c’è un punto di riferimento».
"L'allenatore deve diventare un giocatore"
Da allenatore come agiresti? «Quando la squadra è senza punti di riferimento, il principale punto di riferimento deve essere l’allenatore. Non entro nel merito specifico, perché dovrei vedere allenamenti, sentire discorsi, quindi è un giudizio da esterno, prendetelo come un pensiero generale. L’allenatore in questi momenti deve levarsi la giacca e la cravatta e mettersi metaforicamente maglietta e pantaloncini. Deve diventare giocatore. Deve stare con loro, perché in questo momento di difficoltà è inutile fare delle belle sedute di tattica, trasmettere delle idee di calcio stupende, quando vedi che i giocatori in campo non ce la fanno. Allora ti devi mettere lì, devi dare fiducia, ottimismo. Anche la postura dell’allenatore, se c’è un errore, deve incoraggiare. Non abbassare le spalle, ma avere un atteggiamento positivo. Bisogna incoraggiare, ci vuole molta energia per superare il momento. La Juventus ha bisogno di energia positiva. Le sedute video, per esempio, io le farei corte e mostrerei soltanto le cose positive. Non farei vedere gli errori, perché li deprimi ancora di più».
Sui leader: "Prima erano Locatelli e McKennie, ora..."
Secondo te un leader lo si può costruire un pezzo per volta? «Secondo me le caratteristiche di un leader non vengono incise in poche settimane. Però ogni allenatore dà le chiavi del gioco a qualcuno. Nella pallanuoto siamo in sette e io solitamente le do a due. Sono quelli che hanno il più alto minutaggio, sono quelli che chiamano gli schemi quando c’è da chiamarli, che devono dare tranquillità nei momenti di sbandamento. E quindi queste persone vanno individuate. Nella Juve, prima erano Locatelli e... non lo so… McKennie, adesso non ci sono questi due, vanno individuate le due o tre persone con chiarezza dentro lo spogliatoio. L’allenatore deve dire: qui parla Nico Gonzalez, qui parla Bremer, qui parla Douglas Luiz, dico per esempio naturalmente. Anche se Nico mi sembra avere il carettare. Ma l’investitura va data, perché sennò ognuno si sente deresponsabilizzato».
"A Kolo Muani manca il gol ed ha sbagliato troppo"
Kolo Mauri, secondo te, vive un momento difficile più sotto l’aspetto psicologico o tecnico? «Tutti e due, ma penso più all’aspetto psicologico. Poi, forse vado controcorrente, non è che mi spiace come gioca, soprattutto quando riesce a superare la prima parte del pressing e lo ha fatto diverse volte. Gli manca è il gol e ne ha sbagliati un po’, purtroppo. E mi auguro che al primo gol, anche facile e banale, si possa sbloccare e possa riuscirgli anche la giocata un po’ più difficile, il tiro che si prende la responsabilità di azzardare. Quelle giocate tipiche da centravanti di cui abbiamo bisogno».
Campagna: "Ci sono stati cicli senza vittorie per 7 anni o più"
Torno al tema iniziale: i tifosi sono delusi dal modo in cui arrivano le sconfitte, senza quella ferocia agonistica che hanno sempre ritenuto essere l’essenza della squadra. «Vero. Io però dissento da questa negatività dei tifosi. Faccio parte di alcune chat bianconere nelle quali c’è sempre una negatività così forte che, a volte, non ce la faccio più neanche a leggere i messaggi. Perché effettivamente siamo troppo viziati, perché i cicli della Juventus che non si vince per 7, 8, 9 anni ci sono sempre stati anche nel passato. Dobbiamo credere un po’ nella fortuna e dobbiamo riportare un po’ di entusiasmo. Ecco, questo che manca alla Juventus è l’entusiasmo. Dobbiamo riaccenderlo, certo, devono essere i giocatori, devono essere gli allenatori, ma anche noi tifosi dobbiamo dare il contributo con i commenti pubblici e soprattutto allo stadio».
"Sosteniamo l'allenatore e aiutiamolo"
Un consiglio per i tifosi? «Non guardiamo la classifica e pezzetto per pezzetto costruiamo qualcosa di importante. Io sono fiducioso, perché la società mi sembra ottima: mi è piaciuta molto la dichiarazione di ieri di Carnevali, sullo stare vicino alla squadra. Massara è bravo, non so se Chiellini si occupa direttamente della squadra, ma resta una figura molto positiva. L’allenatore è bravo, sosteniamolo e aiutiamolo in questo momento e pezzo per pezzo noi possiamo andare a costruire. Ci deve essere un collante, un collante solido, che sia di natura tattica, sia di natura tecnica, sia a livello di aggressività, di determinazione. Troviamolo il più presto possibile e facciamolo vedere in campo».
Su Alajbegovic: "Se l'avesse preso la Roma staremmo..."
Cosa pensi di un talento come Alajbegovic? «Bene. Contro il Sassuolo ha giocato un’ottima partita. Ha ancora un po’ di timore, ma è un 2007, bisogna sostenerlo. E farlo giocare. Se l’avesse preso la Roma saremmo tutti a invidiare la Roma e Gasperini lo farebbe giocare sempre. Per noi è un “giocatorino”, uno da non bruciare. No! Va fatto giocare e perdonato se sbaglia, ma gli va data fiducia».
"Fabregas ha belle idee di calcio, ma la Juve..."
Fabregas è il nuovo che avanza? «Ha energia. Ha entusiasmo, trasmette fiducia e incoraggio. Poi si incazzerà pure e attaccherà al muro qualche suo giocatore, ma lo fa in maniera sempre positiva. Anche l’arrabbiatura deve essere positiva, non deve ammazzare i giocatori. Bisogna trasmettere questo. Le sue idee di calcio sono belle, fresche, ma non è che la Juve non abbia avuto allenatori con idee nuove e fresche, come Thiago Motta, per esempio, ma la differenza la fa sempre come le trasnetti queste idee, come riesci a comunicarle ai giocatori che ti devono vedere come la persona che li può migliorare. Devi avere energia positiva nella didattica, altrimenti non attecchisce».
«C’è troppa negatività. Io, poi, sono in certe chat di tifosi della Juve e, a volte non ce la faccio più». Alessandro Campagna è in vacanza, dopo un’estate intesa e culminata con i Giochi del Mediterraneo. Ci risponde all’alba da Los Angeles, ma per vedere Sassuolo-Juve ha sfidato le difficoltà di connessione dal parco di Yellowstone: «Mi sono perso qualche aquila e qualche orso per vedere la partita», ammette con un sorriso autoironico. Ma, al contrario di quella parte di tifosi che, ultimamente, hanno deciso di non guardare la Juventus, quei tifosi raccontati nel nostro pezzo di prima pagina del giornale di ieri, il ct della Nazionale di pallanuoto non molla. «Per certi versi, l’amore per la Juventus è perfino più forte di quello che posso avere per la pallanuoto, perché ho iniziato a tifare a sei anni, mentre la pallanuoto è venuta dopo». Il tema iniziale della chiacchierata è proprio questo: l’umore dei tifosi della Juve, ma si finisce a parlare, inevitabilmente, di cosa lo condiziona in modo pesante, cioè la squadra. Sandro, cosa pensi di una sconfitta come quella con il Sassuolo? Cioè, di come è arrivata, dalla scarsa personalità mostrata dalla squadra. «È da un po’ di anni che questo è un tasto dolente. Secondo me, l’aspetto caratteriale si trasmette dai giocatori della vecchia guardia ai nuovi. Da qualche stagione, per svariati motivi che vanno dalla scelta dei giocatori sbagliati ai problemi economici, non siamo riusciti a trovare gli uomini giusti per tramandare il nostro dna ai nuovi».
Campagna: "Juve, manca solidità gerarchica e leadership"
Cosa pensi di questo inizio di stagione? «L’anno scorso è chiuso al quinto o sesto posto, sbagliando le ultime due partite, ma si intravedevano sprazzi di gioco e di squadra con una certa solidità che si basava su Bremer, Kalulu, Locatelli, Yildiz, McKennie. Ecco, tre di questi non ci sono e due non li avremo per un po’. Vengono a mancare i pilastri sui avevi pensato di costruire la squadra che, adesso, si aggrappa a gente che fino al 30 agosto speravano di andare via. Vedi Nico Gonzalez, vedi Gatti, vedi Zhegrova. Quindi manca solidità gerarchica e manca solidità di leadership, insomma non c’è un punto di riferimento».
"L'allenatore deve diventare un giocatore"
Da allenatore come agiresti? «Quando la squadra è senza punti di riferimento, il principale punto di riferimento deve essere l’allenatore. Non entro nel merito specifico, perché dovrei vedere allenamenti, sentire discorsi, quindi è un giudizio da esterno, prendetelo come un pensiero generale. L’allenatore in questi momenti deve levarsi la giacca e la cravatta e mettersi metaforicamente maglietta e pantaloncini. Deve diventare giocatore. Deve stare con loro, perché in questo momento di difficoltà è inutile fare delle belle sedute di tattica, trasmettere delle idee di calcio stupende, quando vedi che i giocatori in campo non ce la fanno. Allora ti devi mettere lì, devi dare fiducia, ottimismo. Anche la postura dell’allenatore, se c’è un errore, deve incoraggiare. Non abbassare le spalle, ma avere un atteggiamento positivo. Bisogna incoraggiare, ci vuole molta energia per superare il momento. La Juventus ha bisogno di energia positiva. Le sedute video, per esempio, io le farei corte e mostrerei soltanto le cose positive. Non farei vedere gli errori, perché li deprimi ancora di più».