Juventus-NEC: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming

La lavora alla Continassa per preparare la prima uscita in Europa League. Spalletti studia qualche cambio di formazione per affrontare gli olandesi del NEC all'Allianz Stadium e dovrebbe ritrovare anche McKennie, dopo il guaio muscolare. La Juve, dal canto suo, vuole anche dimenticare il ko contro il Sassuolo in campionato e partire con il piede giusto nella competizione europea.
Juventus-NEC: orario e dove vederla
Juventus e NEC si sfideranno giovedì 17 settembre all’Allianz Stadium, nel match inaugurale della League Phase di UEFA Europa League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, mentre sarà possibile seguirla in streaming attraverso NOW e Sky Go, scaricabili gratuitamente per ogni piattaforma: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.com.
Le probabili formazioni
Juve (3-4-2-1): Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumì; Celik, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani. All. Spalletti
NEC (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Schreuder
Arbitro: sig. Derevinsky (Ucraina)
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