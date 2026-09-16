Juventus-NEC: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming

Juventus-NEC: orario e dove vederla

Juventus e NEC si sfideranno giovedì 17 settembre all’Allianz Stadium, nel match inaugurale della League Phase di UEFA Europa League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, mentre sarà possibile seguirla in streaming attraverso NOW e Sky Go, scaricabili gratuitamente per ogni piattaforma: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.com.