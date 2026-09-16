Juventus Next Gen a Cittadella: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen è attesa da una sfida difficile ma, allo stesso tempo, stimolante. L'avversario del quinto turno di campionato, quello infrasettimanale, è la capolista Cittadella ancora imbattuta nel girone A e con quattro vittorie in altrettante sfide. I bianconeri giocheranno ancora in trasferta, dopo il 3-0 subito qualche giorno fa contro l'Ospitaletto , e cercheranno di tornare a Torino con dei punti per tornare a muovere la classifica.

Cittadella-Juve Next Gen, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo sul terreno del Cittadella per la quinta giornata del Girone A di Serie C. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18:30, con il match che si disputerà allo stadio Tombolato. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, mentre per lo streaming sarà possibile seguire l’incontro attraverso NOW e Sky Go, app scaricabili per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire il live testuale su Tuttosport.com.