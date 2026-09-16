Juventus Next Gen a Cittadella: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen è attesa da una sfida difficile ma, allo stesso tempo, stimolante. L'avversario del quinto turno di campionato, quello infrasettimanale, è la capolista Cittadella ancora imbattuta nel girone A e con quattro vittorie in altrettante sfide. I bianconeri giocheranno ancora in trasferta, dopo il 3-0 subito qualche giorno fa contro l'Ospitaletto, e cercheranno di tornare a Torino con dei punti per tornare a muovere la classifica.
Cittadella-Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo sul terreno del Cittadella per la quinta giornata del Girone A di Serie C. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18:30, con il match che si disputerà allo stadio Tombolato. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, mentre per lo streaming sarà possibile seguire l’incontro attraverso NOW e Sky Go, app scaricabili per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire il live testuale su Tuttosport.com.
Le probabili formazioni
Cittadella (4-3-1-2): Zanellati, Gobbato, Toffanin, Martella, Anastasia, D'Alessio, Barberis, Paolucci, Ndrecka; Ekuban, Falcinelli. All. Musso
Juve Next Gen (4-2-3-1): Radu, Savio, Montero, Verde, Grelaud; Macca, Melegoni; Amaradio, Guerra, Merola; Konate. All. Brambilla
Arbitro: sig. Palmieri (Avellino)
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