Bremer inedito, a nudo su Spalletti: “Giorno per giorno”. Poi Aristotele e la promessa alla Juve

Poi il difensore della Juve prosegue sulle indicazioni di Spalletti : "Ci ha dato una direzione, ci ha fatto intraprendere un percorso. Siamo cresciuti molto con lui. È un allenatore di altissimo livello, un campione, e ci sta aiutando giorno per giorno a raggiungere i nostri obiettivi ". Sull'Europa League: "Sì, ho giocato questa competizione con il Torino, ormai diversi anni fa. È un torneo davvero difficile. Affrontammo il Wolverhampton negli spareggi; era una grande squadra, che era appena stata promossa in Premier League, e purtroppo fummo eliminati. Con la Juventus, invece, siamo arrivati in semifinale (contro il Sevilla nella stagione 2022/23 ndr); purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la finale e ad avere l'opportunità di alzare il trofeo". Sulle aspettative: " L'Europa League è una competizione prestigiosa. Vogliamo arrivare il più lontano possibile . E se riusciremo a spingerci fino in fondo, chissà: magari potremmo anche vincerla".

Gli hobby di Bremer tra libri

Il difensore brasiliano poi racconta i suoi hobby, tra cui i libri: "Mi è sempre piaciuto leggere, anche prima dell'infortunio e dell'operazione al ginocchio. Dopo l'infortunio, però, la lettura mi ha dato maggiore serenità e mi ha aiutato ad affrontare quel periodo: riuscivo a staccare dal calcio e la filosofia mi ha confortato molto. Ci sono alcune citazioni di Aristotele che mi piacciono particolarmente, così come 'L'arte della guerra' di Sun Tzu. Sono state letture che mi hanno dato serenità, mi hanno aiutato a capire che la vita non è fatta soltanto di calcio. C'è la mia famiglia, ci sono tante altre cose a cui pensare. Tutto questo mi ha permesso di affrontare tutto più serenamente". Sulle citiazioni a cui è legato: "Ce n'è una che mi piace particolarmente e che dice: 'Non sono gli eventi a turbare le persone, ma i giudizi che formulano su di essi'. È una frase che mi ha colpito molto e che ancora oggi è impressa nella mia mente".