Bremer inedito, a nudo su Spalletti: “Giorno per giorno”. Poi Aristotele e la promessa alla Juve

Bremer tra hobby e calcio: libri, musica e lo svago, utile a tenergli la mente libera nel lungo periodo tra infortunio, operazione e recupero. "Un modo per staccare e vivere la vita in modo più sereno" sottolinea il brasiliano, uno degli interpreti difensivi della Juve e tra quelli a cui Spalletti difficilmente può rinunciare. Il centrale bianconero si racconta alla vigilia della sfida con il NEC.
Bremer: "Tanti difensori hanno lasciato un segno alla Juve"
Bremer al sito dell'Uefa: "Difensori forti alla Juve? Tanti difensori hanno fatto la storia qui, lasciando un segno anche a livello generazionale. Penso soprattutto a un giocatore come Gaetano Scirea, che è stato un difensore leggendario per questo club e anche per la nazionale. Ovviamente, per me sarebbe davvero difficile paragonarmi a loro, perché la pressione è enorme. Ma spero di riuscire a lasciare il segno. È impossibile fare paragoni, ma voglio lasciare il mio segno e darò sempre tutto in campo, così da poter essere ricordato nella storia della Juve".
Sulle caratteristiche: "Sono un difensore molto aggressivo. Sfrutto la mia forza fisica, così come la velocità. Sono abile nel gioco aereo. Cerco sempre di giocare in modo da riuscire a distinguermi. Queste sono alcune delle mie caratteristiche principali, ma ne ho anche altre sulle quali sto lavorando molto con il nostro allenatore, Spalletti, e nelle quali posso ancora migliorare".
Spalletti, la difesa e l'Europa League
Poi il difensore della Juve prosegue sulle indicazioni di Spalletti: "Ci ha dato una direzione, ci ha fatto intraprendere un percorso. Siamo cresciuti molto con lui. È un allenatore di altissimo livello, un campione, e ci sta aiutando giorno per giorno a raggiungere i nostri obiettivi". Sull'Europa League: "Sì, ho giocato questa competizione con il Torino, ormai diversi anni fa. È un torneo davvero difficile. Affrontammo il Wolverhampton negli spareggi; era una grande squadra, che era appena stata promossa in Premier League, e purtroppo fummo eliminati. Con la Juventus, invece, siamo arrivati in semifinale (contro il Sevilla nella stagione 2022/23 ndr); purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la finale e ad avere l'opportunità di alzare il trofeo". Sulle aspettative: "L'Europa League è una competizione prestigiosa. Vogliamo arrivare il più lontano possibile. E se riusciremo a spingerci fino in fondo, chissà: magari potremmo anche vincerla".
Gli hobby di Bremer tra libri
Il difensore brasiliano poi racconta i suoi hobby, tra cui i libri: "Mi è sempre piaciuto leggere, anche prima dell'infortunio e dell'operazione al ginocchio. Dopo l'infortunio, però, la lettura mi ha dato maggiore serenità e mi ha aiutato ad affrontare quel periodo: riuscivo a staccare dal calcio e la filosofia mi ha confortato molto. Ci sono alcune citazioni di Aristotele che mi piacciono particolarmente, così come 'L'arte della guerra' di Sun Tzu. Sono state letture che mi hanno dato serenità, mi hanno aiutato a capire che la vita non è fatta soltanto di calcio. C'è la mia famiglia, ci sono tante altre cose a cui pensare. Tutto questo mi ha permesso di affrontare tutto più serenamente". Sulle citiazioni a cui è legato: "Ce n'è una che mi piace particolarmente e che dice: 'Non sono gli eventi a turbare le persone, ma i giudizi che formulano su di essi'. È una frase che mi ha colpito molto e che ancora oggi è impressa nella mia mente".
Chitarra e musica
Bremer chiude: "A causa dell'infortunio sono rimasto lontano dal campo nove mesi, che sono tanti! Così, per rilassarmi, ho iniziato a suonare la chitarra. Era qualcosa che volevo fare da tempo e da allora è diventata un passatempo. Ho sempre voluto imparare, ma non ne avevo il tempo, quindi ho approfittato del periodo di inattività per fare cose nuove. È stata quasi una terapia. Mi ha anche permesso di tenere la mente lontana dal calcio". E su quale sia la cosa più difficile: "Suonare la chitarra. È più difficile perché ho imparato da adulto. A calcio gioco da quando ero bambino, quindi per me è qualcosa di naturale".
Bremer tra hobby e calcio: libri, musica e lo svago, utile a tenergli la mente libera nel lungo periodo tra infortunio, operazione e recupero. "Un modo per staccare e vivere la vita in modo più sereno" sottolinea il brasiliano, uno degli interpreti difensivi della Juve e tra quelli a cui Spalletti difficilmente può rinunciare. Il centrale bianconero si racconta alla vigilia della sfida con il NEC.
Bremer: "Tanti difensori hanno lasciato un segno alla Juve"
Bremer al sito dell'Uefa: "Difensori forti alla Juve? Tanti difensori hanno fatto la storia qui, lasciando un segno anche a livello generazionale. Penso soprattutto a un giocatore come Gaetano Scirea, che è stato un difensore leggendario per questo club e anche per la nazionale. Ovviamente, per me sarebbe davvero difficile paragonarmi a loro, perché la pressione è enorme. Ma spero di riuscire a lasciare il segno. È impossibile fare paragoni, ma voglio lasciare il mio segno e darò sempre tutto in campo, così da poter essere ricordato nella storia della Juve".
Sulle caratteristiche: "Sono un difensore molto aggressivo. Sfrutto la mia forza fisica, così come la velocità. Sono abile nel gioco aereo. Cerco sempre di giocare in modo da riuscire a distinguermi. Queste sono alcune delle mie caratteristiche principali, ma ne ho anche altre sulle quali sto lavorando molto con il nostro allenatore, Spalletti, e nelle quali posso ancora migliorare".