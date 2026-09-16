"Non l'ho toccata": McKennie, no alle flessioni sorridendo. Spalletti, palleggi...imbarazzanti

La Juve si prepara alla Continassa, nella consueta rifinitura della vigilia, per affrontare il NEC , match valido per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Un debutto casalingo per i bianconeri contro gli olandesi e con Spalletti intenzionato a fare qualche cambio rispetto alla gara di qualche giorno fa contro il Sassuolo . Durante la seduta la squadra è apparsa motivata e sorridente, già un aspetto positivo dopo il ko in Serie A, oltre ad altre diverse particolarità.

L'allenamento Juve alla Continassa

La Juventus ha svolto alla Continassa l’ultima seduta prima dell’esordio stagionale in Europa League contro il NEC Nijmegen. I bianconeri hanno lavorato agli ordini di Spalletti, concentrandosi sugli ultimi aspetti tattici e sulla condizione atletica. La giornata si è aperta con una fase di riscaldamento caratterizzata dal classico torello. Il gruppo si è disposto in cerchio, alternando lavoro e momenti di leggerezza tra i giocatori. Sul campo erano presenti anche tre elementi della Next Gen: Owusu, Pagnucco ed Elimoghale. I portieri, invece, hanno iniziato la propria preparazione su un terreno di gioco secondario. A seguire da vicino la seduta c'era anche il direttore sportivo Frederic Massara, presente per osservare il lavoro della squadra.