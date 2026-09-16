"Non l'ho toccata": McKennie, no alle flessioni sorridendo. Spalletti, palleggi...imbarazzanti

La Juve si prepara alla Continassa, nella consueta rifinitura della vigilia, per affrontare il NEC, match valido per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Un debutto casalingo per i bianconeri contro gli olandesi e con Spalletti intenzionato a fare qualche cambio rispetto alla gara di qualche giorno fa contro il Sassuolo. Durante la seduta la squadra è apparsa motivata e sorridente, già un aspetto positivo dopo il ko in Serie A, oltre ad altre diverse particolarità.
L'allenamento Juve alla Continassa
La Juventus ha svolto alla Continassa l’ultima seduta prima dell’esordio stagionale in Europa League contro il NEC Nijmegen. I bianconeri hanno lavorato agli ordini di Spalletti, concentrandosi sugli ultimi aspetti tattici e sulla condizione atletica. La giornata si è aperta con una fase di riscaldamento caratterizzata dal classico torello. Il gruppo si è disposto in cerchio, alternando lavoro e momenti di leggerezza tra i giocatori. Sul campo erano presenti anche tre elementi della Next Gen: Owusu, Pagnucco ed Elimoghale. I portieri, invece, hanno iniziato la propria preparazione su un terreno di gioco secondario. A seguire da vicino la seduta c'era anche il direttore sportivo Frederic Massara, presente per osservare il lavoro della squadra.
McKennie e Cambiaso recuperati
La principale notizia positiva arrivata dalla seduta riguarda il recupero completo di McKennie e Cambiaso. Entrambi hanno lavorato regolarmente con il resto della squadra, prendendo parte all’intero allenamento insieme ai compagni. Per Spalletti si tratta di due recuperi importanti alla vigilia dell’appuntamento internazionale. La situazione dell’infermeria, tuttavia, rimane tutt’altro che risolta e continua a condizionare le scelte dell’allenatore. Restano infatti indisponibili Yildiz, Thuram, Boga e Cabal. Ai quattro si aggiungono Ekhator e Locatelli, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. L’elenco degli assenti resta quindi particolarmente corposo nonostante i rientri di Cambiaso e McKennie.
Il siparietto di McKennie nel torello
Come spesso accade nelle fasi iniziali dell’allenamento, non sono mancati momenti di leggerezza all’interno del gruppo. Durante il torello, McKennie si è ritrovato al centro del cerchio dopo una lunga sequenza di passaggi dei compagni. Il centrocampista statunitense non è riuscito a intercettare il pallone nonostante i numerosi tocchi della squadra. A quel punto è arrivato il momento dei piegamenti previsto per chi resta al centro del gioco. McKennie, però, in un primo momento ha scelto scherzosamente di non eseguire l’esercizio al grido "non l'ho toccata", salvo poi farne qualcuno velocemente prima di rientrare all'interno del torello. La sua reazione ha provocato le risate dei compagni e ha contribuito a creare un clima particolarmente disteso.
Spalletti si unisce ai portieri
Nel corso della seduta c’è stato spazio anche per un momento insolito con protagonista Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero si è infatti avvicinato al gruppo dei portieri durante una delle fasi di lavoro. L'allenatore si è unito ai giocatori e ha iniziato a palleggiare sorridendo, con alcuni palleggi rivedibili, insieme a loro. In campo con lui c’erano Vicario, Grabara e Pinsoglio, impegnati nella preparazione specifica. Per Grabara, intanto, resta concreta la possibilità di partire dal primo minuto nella gara di Europa League. Una scena che ha aggiunto un altro momento di leggerezza all’ultima seduta prima dell’appuntamento europeo.
La Juve si prepara alla Continassa, nella consueta rifinitura della vigilia, per affrontare il NEC, match valido per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Un debutto casalingo per i bianconeri contro gli olandesi e con Spalletti intenzionato a fare qualche cambio rispetto alla gara di qualche giorno fa contro il Sassuolo. Durante la seduta la squadra è apparsa motivata e sorridente, già un aspetto positivo dopo il ko in Serie A, oltre ad altre diverse particolarità.
L'allenamento Juve alla Continassa
La Juventus ha svolto alla Continassa l’ultima seduta prima dell’esordio stagionale in Europa League contro il NEC Nijmegen. I bianconeri hanno lavorato agli ordini di Spalletti, concentrandosi sugli ultimi aspetti tattici e sulla condizione atletica. La giornata si è aperta con una fase di riscaldamento caratterizzata dal classico torello. Il gruppo si è disposto in cerchio, alternando lavoro e momenti di leggerezza tra i giocatori. Sul campo erano presenti anche tre elementi della Next Gen: Owusu, Pagnucco ed Elimoghale. I portieri, invece, hanno iniziato la propria preparazione su un terreno di gioco secondario. A seguire da vicino la seduta c'era anche il direttore sportivo Frederic Massara, presente per osservare il lavoro della squadra.