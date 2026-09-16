Arbitri Serie A: Inter schiacciasassi con Massa, per la Roma sconfitte a fila. Juve a Zufferli

Non solo l'Europa League, lo sguardo è rivolto anche al weekend di Serie A, dove la Juve è impegnata nella quinta giornata del campionato, piena di partite interessanti. Per i bianconeri, quella contro l' Atalanta , è una sfida importante per dimenticare il ko col Sassuolo . Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno e ci sono alcuni precedenti da segnalare con protagonisti gli arbitri scelti da Orsato . E oltre alla grande sfida tra la squadra di Spalletti e la Dea, spicca soprattutto Roma-Inter, con la scelta di Massa che porta particolarmente fortuna ai nerazzurri e che ha fatto arrabbiare i tifosi giallorossi nelle ultime sfide dirette. Ma partiamo dal match dello Stadium.

Juve-Atalanta, la squadra arbitrale e i precedenti

La Juve, nel weekend, scenderà in campo per sfidare l'Atalanta dell'ex Sarri. La gara dell'Allianz Stadium, in programma domenica 20 settembre alle ore 18:00, sarà diretta da Luca Zufferli. Il fischietto di Udine sarà affiancato dagli assistenti Tegoni e Colarossi. Il quarto uomo sarà Marcenaro. Il Var Marini, mentre l'Avar Giua. I precedenti con questo direttore di gara sono a favore della Vecchia Signora, che non ha mai perso con lui in campo: 3 vittorie e 3 pareggi. E l'ultima X purtroppo porta alla mente un brutto ricordo del derby della Mole contro il Torino, diventato un incubo sia per il risultato in campo sia per le vicende fuori dallo stadio che hanno coinvolto un tifoso bianconero, ferito e trasportato d'urgenza al pronto soccorso. In quella circostanza al monitor era presente lo stesso arbitro scelto per la sfida contro la Dea.