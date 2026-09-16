Arbitri Serie A: Inter schiacciasassi con Massa, per la Roma sconfitte a fila. Juve a Zufferli

Non solo l'Europa League, lo sguardo è rivolto anche al weekend di Serie A, dove la Juve è impegnata nella quinta giornata del campionato, piena di partite interessanti. Per i bianconeri, quella contro l'Atalanta, è una sfida importante per dimenticare il ko col Sassuolo. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno e ci sono alcuni precedenti da segnalare con protagonisti gli arbitri scelti da Orsato. E oltre alla grande sfida tra la squadra di Spalletti e la Dea, spicca soprattutto Roma-Inter, con la scelta di Massa che porta particolarmente fortuna ai nerazzurri e che ha fatto arrabbiare i tifosi giallorossi nelle ultime sfide dirette. Ma partiamo dal match dello Stadium.
Juve-Atalanta, la squadra arbitrale e i precedenti
La Juve, nel weekend, scenderà in campo per sfidare l'Atalanta dell'ex Sarri. La gara dell'Allianz Stadium, in programma domenica 20 settembre alle ore 18:00, sarà diretta da Luca Zufferli. Il fischietto di Udine sarà affiancato dagli assistenti Tegoni e Colarossi. Il quarto uomo sarà Marcenaro. Il Var Marini, mentre l'Avar Giua. I precedenti con questo direttore di gara sono a favore della Vecchia Signora, che non ha mai perso con lui in campo: 3 vittorie e 3 pareggi. E l'ultima X purtroppo porta alla mente un brutto ricordo del derby della Mole contro il Torino, diventato un incubo sia per il risultato in campo sia per le vicende fuori dallo stadio che hanno coinvolto un tifoso bianconero, ferito e trasportato d'urgenza al pronto soccorso. In quella circostanza al monitor era presente lo stesso arbitro scelto per la sfida contro la Dea.
Il tifoso ferito, la partita sospesa e la protesta
Il 24 maggio 2026, nell’ultima giornata di campionato, il derby tra Torino e Juventus è passato alla storia non soltanto per il 2-2 che ha sancito definitivamente l’esclusione dei bianconeri dalla corsa Champions, ma soprattutto per quanto accaduto prima del fischio d’inizio. Durante il corteo dei tifosi juventini, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, venne gravemente ferito alla testa: trasportato alle Molinette, fu sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e ricoverato in terapia intensiva. La dinamica del ferimento, inizialmente incerta, è stata successivamente ricondotta dalla Procura all'utilizzo di un lacrimogeno da parte di un agente del Reparto Mobile.
La notizia raggiunse lo stadio e provocò la protesta dei tifosi bianconeri, che chiesero di non disputare il derby. Locatelli fu chiamato sotto la curva per confrontarsi con i sostenitori, mentre il calcio d’inizio venne rinviato: Torino-Juve cominciò alle 21.51, quasi un’ora dopo gli altri incontri. Una volta iniziata la partita, i tifosi juventini abbandonarono lo stadio in segno di protesta. Sul caso è poi arrivata la svolta giudiziaria con il poliziotto sospeso dal servizio per un anno.
Quel gol di De Sciglio e due pesi due misure
Il gol dell'ex è ormai una costante contro la Juve ed è successo anche con De Sciglio il 2 febbraio 2025. Una rete che però fece molto discutere, anche se non risultò decisiva visto che i bianconeri vinsero 4-1. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, l'ex difensore bianconero, sorprese Di Gregorio, con il pallone che passò sotto le gambe del portiere juventino. La rete venne convalidata nonostante la posizione di fuorigioco di Cacace: il laterale empolese, infatti, non partecipò attivamente all’azione.
Una decisione potenzialmente corretta dal punto di vista tecnico, ma che inevitabilmente riaccese il dibattito in casa Juventus: infatti alla Vecchia Signora vennero annullati diversi gol in situazioni apparentemente simili, alimentando dubbi e recriminazioni sulla uniformità delle valutazioni arbitrali. E che ora tutte le squadre sperano di vedere meno con Orsato designatore. Anche se la scelta dell'arbitro per Roma-Inter sta facendo storcere un po' il naso ai tifosi giallorossi....
L'arbitro e il Var di Roma-Inter
Sarà Massa a dirigere Roma-Inter, in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico, con un bilancio storico decisamente diverso per le due squadre. Il fischietto di Imperia ha arbitrato i capitolini 34 volte in Serie A, con 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte: l’ultimo successo giallorosso risale al 1° ottobre 2022, proprio contro l’Inter a San Siro, dopodiché sono arrivate dieci gare senza vittorie, sette sconfitte e sei ko consecutivi, compresi due Roma-Inter terminati 0-1. Anche le ultime direzioni hanno lasciato strascichi, dal contatto Rrahmani-Koné contro il Napoli all’espulsione di Wesley contro il Como. Decisamente più favorevole il bilancio con i nerazzurri, che con Massa vantano 22 vittorie, 4 pareggi e appena 4 sconfitte in 30 partite, oltre a una striscia aperta di otto successi consecutivi. Quello di sabato sarà inoltre il quinto confronto diretto arbitrato da Massa: nei quattro precedenti, due vittorie per l'Inter, un pareggio e una vittoria della Roma. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, che ha incrociato la squadra di Gasperini 52 volte davanti allo schermo, con 28 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte.
Serie A, quinta giornata: le designazioni
Di seguito tutte le designazioni per quanto riguarda la quinta giornata del campionato di Serie A:
MONZA – SASSUOLO Venerdì 18/09 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – COLAIANNI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: BARONI
BOLOGNA – TORINO Sabato 19/09 h. 15.00
GUIDA
BACCINI – ZANELLATI
IV: ALLEGRETTA
VAR: SANTORO
AVAR: CAMPLONE
UDINESE – CAGLIARI Sabato 19/09 h. 15.00
MANGANIELLO
BIANCHINI – PISTARELLI
IV: RAPUANO
VAR: COSSO
AVAR: GHERSINI
ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00
MASSA
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
VENEZIA – LAZIO Sabato 19/09 h. 20.45
SOZZA
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: BONACINA
VAR: PEZZUTO
AVAR: PICCININI
FIORENTINA – NAPOLI h. 12.30
DOVERI
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – COMO h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – ROSSI M.
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: RUTELLA
PARMA – GENOA h. 15.00
MARIANI
BINDONI – ZEZZA
IV: DI MARCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MAZZOLENI
JUVENTUS – ATALANTA h. 18.00
ZUFFERLI
TEGONI - COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
MILAN – LECCE h. 20.45
LA PENNA
LO CICERO – VECCHI
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: SANTORO
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Non solo l'Europa League, lo sguardo è rivolto anche al weekend di Serie A, dove la Juve è impegnata nella quinta giornata del campionato, piena di partite interessanti. Per i bianconeri, quella contro l'Atalanta, è una sfida importante per dimenticare il ko col Sassuolo. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno e ci sono alcuni precedenti da segnalare con protagonisti gli arbitri scelti da Orsato. E oltre alla grande sfida tra la squadra di Spalletti e la Dea, spicca soprattutto Roma-Inter, con la scelta di Massa che porta particolarmente fortuna ai nerazzurri e che ha fatto arrabbiare i tifosi giallorossi nelle ultime sfide dirette. Ma partiamo dal match dello Stadium.
Juve-Atalanta, la squadra arbitrale e i precedenti
La Juve, nel weekend, scenderà in campo per sfidare l'Atalanta dell'ex Sarri. La gara dell'Allianz Stadium, in programma domenica 20 settembre alle ore 18:00, sarà diretta da Luca Zufferli. Il fischietto di Udine sarà affiancato dagli assistenti Tegoni e Colarossi. Il quarto uomo sarà Marcenaro. Il Var Marini, mentre l'Avar Giua. I precedenti con questo direttore di gara sono a favore della Vecchia Signora, che non ha mai perso con lui in campo: 3 vittorie e 3 pareggi. E l'ultima X purtroppo porta alla mente un brutto ricordo del derby della Mole contro il Torino, diventato un incubo sia per il risultato in campo sia per le vicende fuori dallo stadio che hanno coinvolto un tifoso bianconero, ferito e trasportato d'urgenza al pronto soccorso. In quella circostanza al monitor era presente lo stesso arbitro scelto per la sfida contro la Dea.