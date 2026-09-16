Spalletti: "La locandina per Conte, la promessa a Carnevali, la scelta su McKennie e Koopmeiners..."

"Ho imparato ad accettare le pressioni a 10 anni"

"Se sono sereno?", Spalletti ha risposto: "Accettare le pressioni è la medicina per imparare a vivere e l'ho imparato a pochi anni quando a casa dovevo portare roba. A 10 anni quando andavo a scuola dovevo guadagnare qualcosa per la famiglia, quindi figuratevi se mi turba ora che ho messo tante cose a posto di vita. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare, quindi non mi interessa. Nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale no". Poi ha proseguito: "Turnover? Non dico niente della formazione, non vi posso aiutare". Poi ha proseguito: "Se mi ha sorpreso qualcosa delle critiche? Se si comincia a dare ascolto a ciò che viene detto si perde la propria identità. Non va assolutamente fatto, bisogna esser un po’ veri, vivi e reali in quelle che sono le cose che ti circondano, le emozioni che vivi. Non puoi essere compreso da tutti, tu fai le cose che ritieni giuste per il bene del club e della squadra". Poi una domanda secca: "Se dobbiamo vincere il trofeo? Viene detto a più squadre. Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone della Juve. E qui siamo pronti".