Spalletti: "La locandina per Conte, la promessa a Carnevali, la scelta su McKennie e Koopmeiners..."

La Juve deve rialzare subito la testa dopo il ko in Serie A contro il Sassuolo. E ha subito l'occasione per rifarsi in Europa League contro il Nec, una squadra piena di sorprese e che ha tanti intrecci con l'Italia. Spalletti sa bene che non dovrà sottovalutarla per iniziare con il piede giusto la fase a campionato della competizione, dove i bianconeri sono tra i favoriti. Il tecnico della Vecchia Signora ha presentato la sfida in conferenza stampa alla vigilia del match, insieme a Kalulu, e ha toccato tanti temi importanti: le critiche, l'ombra di Conte, i recuperi e come vivere nella pressione, svelando un retroscena sul suo passato. Poi ha parlato anche di qualche singolo, in particolare di McKennie e di Koopmeiners.
Juve-Nec, la conferenza di Spalletti
"Schreuder, l'allenatore del Nec, è un profilo di livello. Ha avuto il coraggio nell'imporre le proprie idee in un paese evoluto, che aveva idee differenti. Si è imposto. Ha vinto un campionato di terza divisione. Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee e dobbiamo essere pronti, altrimenti possiamo rimanere sorpresi. Hanno uno score di due reti segnate a partita, questo lo dice lunga sul suo calcio. Ha giocatori forti, gente come Tadic. Giocano a piede invertito le coppie di fascia, proprio perché vogliono convergere dentro il campo. Poi fanno una continua pressione e bisogna essere pronti a qualsiasi iniziativa, altrimenti può diventare una serata scomoda" - così Spalletti ha presentato la sfida.
Poi ha proseguito: "Come abbiamo vissuto il post Sassuolo? Siamo stati consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato in profondità la cosa. Abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare. Dobbiamo portare dei correttivi affinché non succeda quello che è succeso. Bisogna essere un po' più compressi per togliere qualche linea di passaggio agli avversari e capire quando è il momento giusto per pressare e quando fare un po' più blocco squadra e aspettare la mossa sbagliata dell'avversario. La spiegazione però viene meno nella tattica collettiva, la differenza la fa come interpreti una situazione, il ritmo mentale. Mantenere un buon ritmo mentale è la vera qualità che ti può fare andare oltre i problemi. Chi pensa prima fa tutto un po' prima".
"Ho imparato ad accettare le pressioni a 10 anni"
"Se sono sereno?", Spalletti ha risposto: "Accettare le pressioni è la medicina per imparare a vivere e l'ho imparato a pochi anni quando a casa dovevo portare roba. A 10 anni quando andavo a scuola dovevo guadagnare qualcosa per la famiglia, quindi figuratevi se mi turba ora che ho messo tante cose a posto di vita. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare, quindi non mi interessa. Nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale no". Poi ha proseguito: "Turnover? Non dico niente della formazione, non vi posso aiutare". Poi ha proseguito: "Se mi ha sorpreso qualcosa delle critiche? Se si comincia a dare ascolto a ciò che viene detto si perde la propria identità. Non va assolutamente fatto, bisogna esser un po’ veri, vivi e reali in quelle che sono le cose che ti circondano, le emozioni che vivi. Non puoi essere compreso da tutti, tu fai le cose che ritieni giuste per il bene del club e della squadra". Poi una domanda secca: "Se dobbiamo vincere il trofeo? Viene detto a più squadre. Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone della Juve. E qui siamo pronti".
"Le nuove regole stanno liberando il calcio"
"Cosa vuol dire tenere il ritmo mentale? Il gioco è diventato troppo veloce, ci sono troppe variabili. Il gioco è dipendente dalle micro decisioni dei giocatori. Bisogna andare ad anticipare delle situazioni da soli, immaginarsi che possa esserci una cosa opposta a quella che pensiamo. La logica è quella di rientrare in 6-7 sotto palla o di rimanere in 5 nella metà campo aspettando la pallata. Non si va dietro una sola lettura. E ritorniamo al terzo gol subito contro il Sassuolo. Perché eravamo soli in due nella metà campo? Di là ce ne stavano otto, se si va a girare palla e tirare con tutti quegli uomini... Ora le nuove regole arbitrali proteggono lo spettacolo ma è un incentivo, una indicazione verso il duello, lo sbattimento, la ricerca del contatto fisico e la prigione individuale che ti trovi quando sei nei pressi del fallo laterale. Se non reggi botta ti buttano fuori dal campo, ora non puoi accentuare il fallo. Si gioca di più, diventa visibile che vengono un po’ tirati in superficie i furbetti…Proteggono lo spettacolo e liberano il calcio" - ha spiegato Spalletti.
La fiducia di Carnevali e la nostalgia di Conte
Sulla fiducia di Carnevali e la nostalgia di alcuni tifosi per Conte: "Carnevali è un uomo di calcio, esperto, equilibrato e tutti sanno che persona sia nel calcio. Sa bene cosa deve fare: trasferire serenità affinché la squadra lavori tranquillamente. Io sono un po' meno da quello che ha detto ma non lo deluderò e diventerò ciò quello che lui vuole, per la stima e l'amicizia non posso deluderlo. Per quanto riguarda i tifosi è una cosa che fa parte di tutte le cose dette prima, è giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole. Ora lei si è fatto la locandina per Conte (lo ha detto rivolgendosi al giornalista che ha menzionato il tecnico salentino ndr), lo ha rammendato due volte. Come quando io chiedo di pressare. Ognuno si fa la locandina che vuole. Io continuo ad allenare con gli stessi criteri, con le stesse convinzioni".
Poi ha aggiunto: "Se sono stupito dalle polemiche? No, non sono stupito che dopo 4 giornate siano cambiati due allenatori. Noi dobbiamo sapere che abbiamo delle urgenze: vincere la partita e far vedere che siamo la Juventus. Non dobbiamo far pensare agli altri una cosa diversa rispetto a chi siamo. Chi parla di me non mi conosce, parla su due cose viste e su quelle cose che hanno messo nel mirino e vogliono colpire. Ci sono i tiratori scelti. Ora ci sono anche i social, ognuno dice quello che gli pare. Non mi devo accodare alle opinioni altrui. Noi abbiamo fatto una sconfitta, a quella ci riferiamo".
Come sta McKennie e il messaggio a Koopmeiners
Su McKennie e Cambiaso, rientrati in gruppo dopo gli infortuni: "Fanno parte delle valutazioni. Bisogna stare attenti a chi vogliamo mettere in campo, ne abbiamo due o tre che non possono finire la partita. Io McKennie lo voglio in campo domani all'inizio, per troppi motivo, per cui gioca". Su Koopmeiners: "Quanto sarà importante nella stagione? Quando si veste la maglia della Juve non è importante la stagione, ma come vai a fare la prossima cosa che si va a fare, non la stagione. Koop per noi è un calciatore che viene considerato in modo importante, ci aspettiamo di vedere il suo livello che conosciamo molto bene, però come si diceva prima ci sono delle decisioni individuali da prendere quando si giocano le partite e lui ora ha il dovere di farci vedere qualche decisione importante che prende, perché sappiamo che ce le ha queste decisioni, da calciatore internazionale. Per cui sono convinto e aspetto che mi faccia vedere queste cose già in allenamento, perché abbiamo bisogno di queste cose qui". Infine sul tecnico del Nec Schreuder: "Se ho paura? Per quale motivo? No".
Le dichiarazioni di Kalulu
Anche Kalulu ha parlato in conferenza: "La prossima partita è sempre quella che conta, il passato non si può cambiare, conta il futuro". Poi ha proseguito: "Se condivido le parole di Vicario che ha detto che serve più equilibrio e calma? Rivedendo la partita abbiamo visto cosa è mancato, con la consapevolezza di migliorare. Il Nec attacca tantissimo e dobbiamo stare attenti. Cosa cambia nel giocare di giovedì? A livello di giorni cambia pochissimo, non hai scelta, ci sarà sempre una partita ogni due o tre giorni tutte le volte". Su Kolo Muani: "Conosco bene Randal, sta lavorando e sappiamo che darà un grande aiuto alla squadra. Non ho nessun dubbio sulla sua stagione".
Sugli obiettivi prefissati: "A livello personale ho obiettivi che al momento tengo per me. Ho sempre voglia di fare meglio, sono ancora lontano dal mio massimo". Sull'Europa League come possibile trofeo stagionale: "Per me sarebbe un modo di pensare sbagliato dire che è più facile arrivare così al successo. Questa è una strada differente, con squadre forti da affrontare". Poi ha concluso: "Cambia qualcosa se ho davanti Conceicao o Zhegrova? No, attaccano tutti e due molto bene. Hanno qualità differenti, ma sono sempre io che devo aiutarli a sviluppare al massimo le loro azioni offensive. Non mi cambia tanto tra loro due". Su Koopmeiners: "Dentro lo spogliatoio è uno con cui puoi parlare e scherzare, è tranquillo. Lavora tanto e sul campo ha qualità fisiche e tecniche, può dare buoni palloni con il suo sinistro e penso che questa stagione darà il meglio per noi".
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La Juve deve rialzare subito la testa dopo il ko in Serie A contro il Sassuolo. E ha subito l'occasione per rifarsi in Europa League contro il Nec, una squadra piena di sorprese e che ha tanti intrecci con l'Italia. Spalletti sa bene che non dovrà sottovalutarla per iniziare con il piede giusto la fase a campionato della competizione, dove i bianconeri sono tra i favoriti. Il tecnico della Vecchia Signora ha presentato la sfida in conferenza stampa alla vigilia del match, insieme a Kalulu, e ha toccato tanti temi importanti: le critiche, l'ombra di Conte, i recuperi e come vivere nella pressione, svelando un retroscena sul suo passato. Poi ha parlato anche di qualche singolo, in particolare di McKennie e di Koopmeiners.
Juve-Nec, la conferenza di Spalletti
"Schreuder, l'allenatore del Nec, è un profilo di livello. Ha avuto il coraggio nell'imporre le proprie idee in un paese evoluto, che aveva idee differenti. Si è imposto. Ha vinto un campionato di terza divisione. Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee e dobbiamo essere pronti, altrimenti possiamo rimanere sorpresi. Hanno uno score di due reti segnate a partita, questo lo dice lunga sul suo calcio. Ha giocatori forti, gente come Tadic. Giocano a piede invertito le coppie di fascia, proprio perché vogliono convergere dentro il campo. Poi fanno una continua pressione e bisogna essere pronti a qualsiasi iniziativa, altrimenti può diventare una serata scomoda" - così Spalletti ha presentato la sfida.
Poi ha proseguito: "Come abbiamo vissuto il post Sassuolo? Siamo stati consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato in profondità la cosa. Abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare. Dobbiamo portare dei correttivi affinché non succeda quello che è succeso. Bisogna essere un po' più compressi per togliere qualche linea di passaggio agli avversari e capire quando è il momento giusto per pressare e quando fare un po' più blocco squadra e aspettare la mossa sbagliata dell'avversario. La spiegazione però viene meno nella tattica collettiva, la differenza la fa come interpreti una situazione, il ritmo mentale. Mantenere un buon ritmo mentale è la vera qualità che ti può fare andare oltre i problemi. Chi pensa prima fa tutto un po' prima".