Schreuder e la Juve: “Sono stato tifoso anni fa, un mio amico giocava qui". Schuurs: “Pronto per il derby"

La conferenza stampa di Schuurs: "La Juve ha perso domenica, quindi farà qualche modifica"

Insieme all'allenatore del NEC è intervenuto anche l'ex difensore del Torino Perr Schuurs: "Sono contento di essere tornato qui, per me è una partita speciale. Sono qui anche per farmi vedere e vincere la partita. A Torino sento di stare a casa. Non sono tornato in Olanda da molto, sono stato qui 4 anni. Son qui per giocare una partita importante, non è una gara qualsiasi. So com’è l'Allianz, so che sarà una partita difficile ma sarà una bella sfida per far vedere dove siamo adesso e incontrare una delle più grandi al mondo. Sarà una partita bellissima, lo stadio sarà tutto esaurito. L’atmosfera in Italia è sempre bella. Ex compagni del Torino? Ho sentito diverse persone, diversi giocatori, anche staff medico. Li vedrò probabilmente anche. Ma penso solo alla partita, è molto bello però sentire ex compagni". Poi sui consigli al suo allenatore per affrontare la Juve: "È una partita a sé, la Juve ha perso domenica e allora farà qualche modifica di formazione".