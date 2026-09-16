Ravanelli: “Cosa non mi è piaciuto dopo il Sassuolo. Frattesi? Sarebbe stato perfetto per la Juve". Su Koop...

"Purtroppo domenica la partita ci ha dato tanta delusione però andiamo avanti" , inizia così il lungo intervento di Fabrizio Ravanelli sul canale Youtube di Tuttosport . L'ex attaccante e dirigente della Juventus ha analizzato la pesante sconfitta contro il Sassuolo , cercando di capire come poter far svolare la squadra: " Vanno toccati quei punti che sono importanti nell'orgoglio dei giocatori per tornare in campo e fare una grande prestazione . Bisogna avere i nervi ben saldi, consapevoli che non si è fatta una prestazione all'altezza di questa maglia, veramente deludente . E lo sanno tutti i calciatori e Spalletti. Credo che la società sia molto delusa. Anche da parte del mister e del club ci saranno stati anche dei discorsi all'interno dello spogliatoio per toccare l'orgoglio dei giocatori per avere una reazione forte e immediata. Domani sera non sarà una partita non facile, può sembrarlo ma quando prendi una sberla così grossa ne risenti tantissimo dal punto di vista psicologico . Ci sarà una riprova di chi ha veramente personalità".

Tutti i problemi della Juventus: "Facciamo fatica in fase di impostazione"

Ravanelli ha quindi fatto una lunga analisi dei problemi di questa Juventus: "Secondo la mia modesta opinione, cercando di capire quali siano i problemi della Juventus, penso che la squadra faccia una grande fatica a impostare il gioco. Facciamo fatica a giocare da dietro con i due centrali e l'uscita di Lucumì ci ha messo in difficoltà, perché è l'unico che ha la possibilità di giocare in avanti. Senza possibilità di imbucata il giropalla era lento e prevedibile. Quindi si abbassava uno tra Douglas Luiz e Koopemeiners, che ha fatto una prestazione non degna di essere un giocare della Juventus, e svuotavano il centrocampo, dove il Sassuolo quindi era in superiorità. Di conseguenza gli esterni erano sempre raddoppiati e non avevamo possibilità di fare male agli avversari. Li abbiamo messi in difficoltà solo con due sgruppate di Nico, è stata una Juventus prevedibilissima. Non aveva velocità, soluzioni. I due centrocampisti non hanno la forza di superare, anche solo con il controllo, l'avversario. Kolo non ha ricevuto mai una palla degna per metterlo nelle condizioni accettabili per essere pericoloso".