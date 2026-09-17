Juve, l’ora di Woltemade in tutti i sensi. Tocca anche a Grabara: "Elastico e morbido"

Ma non è solo l’attacco a vivere di novità: anche la porta si avvicina ad un avvicendamento normale, fisiologico nell’ottica delle tre competizioni che la Juve vuole condurre da grande squadra. Tra i pali è il momento di Kamil Grabara . E non per demeriti di Guglielmo Vicario : l’italiano ha ben figurato nelle prime quattro partite e in poco tempo è riuscito a fugare ogni dubbio sulla sua affidabilità dopo un anno molto complicato vissuto al Tottenham. Il cambio d’aria, da Londra a Torino, gli ha fatto sicuramente bene. Contro il Nec, però, Grabara avrà un’opportunità importante per dimostrare di meritare la maglia che gli ha consegnato a sorpresa Frederic Massara una volta concretizzato il passaggio di Perin al Palermo. Il polacco, reduce dalla cocente delusione della retrocessione col Wolfsburg (oltre al Mondiale saltato con la Polonia), ha favorevolmente colpito da subito Spalletti.

La fiducia di Spalletti

Non è un caso che Lucio, subito dopo l’approdo di Kamil alla Continassa, abbia speso elogi a profusione: «Volevo chiudere con una considerazione su Grabara, che io considero per valore un vero e proprio titolare bis - come accaduto lo scorso anno: mi sorprende la sua capacità di essere così elastico e morbido, è come se fosse un calciatore in porta, abile a cambiare subito atteggiamento e a saper giocare all’occorrenza anche con i piedi. Riuscire a portare a casa due portieri di questo livello come lui e Vicario non era affatto scontato». Lo disse prima di Juve-Parma e confermerebbe ogni virgola anche oggi. Per questo Grabara è un serio candidato a difendere i pali bianconeri già da questa sera contro il Nec.