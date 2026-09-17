Conte, Spalletti e la Juventus: cinque cose certe. E il valore dell’Europa League...

Cinque cose che a Tuttosport sappiamo con ragionevole certezza su Antonio Conte, Luciano Spalletti e la Juventus. Primo: Conte non è stato contattato né direttamente, né indirettamente dalla Juventus. L’ultima volta che le parti si sono sentite risale a giugno 2025 e non era ﬁ nita proprio benissimo. Conte aveva ascoltato la proposta per prendere il posto di Igor Tudor, aveva chiesto due giorni per pensarci e, in quarantott’ore, si era nuovamente accordato con De Laurentiis. Da allora non ci sono più sentiti. Carnevali, Massara, Ottolini e, soprattutto, Chiellini, che con il suo vecchio tecnico ha un rapporto di solida amicizia, non hanno mai chiamato Conte negli ultimi tre mesi.
Secondo: Conte in questo momento è a casa e, come gli capita sempre quando non allena, smania di tornare in panchina. Ieri sera ha fatto una puntata a San Siro, dove ha visto il Milan perdere male col Benfica. Ovviamente, tra i suoi sogni c’è la Juventus e risponderebbe di corsa alla chiamata (come peraltro molti altri allenatori, nonostante tutto), ma non ha mosso amici, procuratori, intermediari o affini per stimolare l’evolversi della situazione. Insomma, se la Juve non ha chiamato Conte; Conte non ha chiamato la Juve.
Terzo: ovvio che le parti conoscono la rispettiva condizione e che l’ipotesi che, in futuro, Conte possa tornare alla Juve è da tenere in considerazione, perché il legame è forte e Conte resta uno dei migliori tecnici al mondo, forse il migliore di tutti ad agire in criticità complesse.
Futuro Juve, Spalletti e Conte: che orizzonti
Quarto: il problema è stabilire dove è da posizionare quel “futuro”. E qui bisogna entrare nei ragionamenti che accomunano la proprietà della Juve e l’attuale dirigenza. Dopo aver cambiato quattro allenatori negli ultimi due anni (per tacere di Montero e Brambilla), arrivare al quinto tecnico prima che passino tre anni rappresenterebbe un fallimento sportivo e gestionale indegno di una società come la Juventus. Cambiare l’allenatore prima della fine di questa stagione non è uno scenario previsto dalla dirigenza e ancora di meno dalla proprietà, sia per una questione di immagine che di stima personale nei confronti di Spalletti.
Quinto: ovviamente i risultati sono il perno intorno al quale ruota il destino di Spalletti, come quello di qualsiasi allenatore. Ma non basta una sconfitta per cambiare gli scenari e, nel caso specifico, ce ne vorranno tante e ci vorrà una situazione psicoambientale fuori controllo per arrivare a pensare all’esonero. Insomma, uno scenario che, ora come ora, pare lontano. Ma, certo, uno scenario che non si può classificare alla stregua dello sbarco degli alieni.
L'urgenza di tornare ad essere Juve
Il resto sono chiacchiere, che fanno sangue perché Antonio Conte è un nome che accelera il cuore dei tifosi bianconeri, perlopiù per amore ma, per una minoranza, anche per fastidio, figlio delle scorie del 2014 e anche del no dell’estate 2025. Il fatto è che quando la Juventus ricade periodicamente nelle stesse problematiche che hanno caratterizzato gli ultimi cinque anni, come è accaduto domenica sera a Reggio Emilia, il sentimento popolare si avvolge intorno all’idea che solo lui possa scacciare la maledizione e riportare lo spirito della Juve, come gli riuscì nel 2011.
Anche perché, come abbiamo scritto e detto ripetutamente, la Juventus non ha bisogno di tornare a vincere, perlomeno non immediatamente, ma ha l’urgenza di tornare a essere Juventus. Ovvero, una squadra dal carattere solido e dalla personalità inossidabile; un gruppo che si sfalda alla prima difficoltà e che non commette gli errori collettivi commessi contro il Sassuolo; una rosa nella quale spicchino una manciata di leader. Rivedere una cosa simile, magari anche nelle prossime due partite, potrebbe allontanare i fantasmi e i gossip più perfidi. Oltretutto, stasera, inizia una competizione che la Juve, anche questa Juve, può puntare a vincere e, in quel caso, altro che scacciare i fantasmi…
Cinque cose che a Tuttosport sappiamo con ragionevole certezza su Antonio Conte, Luciano Spalletti e la Juventus. Primo: Conte non è stato contattato né direttamente, né indirettamente dalla Juventus. L’ultima volta che le parti si sono sentite risale a giugno 2025 e non era ﬁ nita proprio benissimo. Conte aveva ascoltato la proposta per prendere il posto di Igor Tudor, aveva chiesto due giorni per pensarci e, in quarantott’ore, si era nuovamente accordato con De Laurentiis. Da allora non ci sono più sentiti. Carnevali, Massara, Ottolini e, soprattutto, Chiellini, che con il suo vecchio tecnico ha un rapporto di solida amicizia, non hanno mai chiamato Conte negli ultimi tre mesi.
Secondo: Conte in questo momento è a casa e, come gli capita sempre quando non allena, smania di tornare in panchina. Ieri sera ha fatto una puntata a San Siro, dove ha visto il Milan perdere male col Benfica. Ovviamente, tra i suoi sogni c’è la Juventus e risponderebbe di corsa alla chiamata (come peraltro molti altri allenatori, nonostante tutto), ma non ha mosso amici, procuratori, intermediari o affini per stimolare l’evolversi della situazione. Insomma, se la Juve non ha chiamato Conte; Conte non ha chiamato la Juve.
Terzo: ovvio che le parti conoscono la rispettiva condizione e che l’ipotesi che, in futuro, Conte possa tornare alla Juve è da tenere in considerazione, perché il legame è forte e Conte resta uno dei migliori tecnici al mondo, forse il migliore di tutti ad agire in criticità complesse.