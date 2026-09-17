Conte, Spalletti e la Juventus: cinque cose certe. E il valore dell’Europa League...

Cinque cose che a Tuttosport sappiamo con ragionevole certezza su Antonio Conte, Luciano Spalletti e la Juventus. Primo: Conte non è stato contattato né direttamente, né indirettamente dalla Juventus. L’ultima volta che le parti si sono sentite risale a giugno 2025 e non era ﬁ nita proprio benissimo. Conte aveva ascoltato la proposta per prendere il posto di Igor Tudor, aveva chiesto due giorni per pensarci e, in quarantott’ore, si era nuovamente accordato con De Laurentiis. Da allora non ci sono più sentiti. Carnevali, Massara, Ottolini e, soprattutto, Chiellini, che con il suo vecchio tecnico ha un rapporto di solida amicizia, non hanno mai chiamato Conte negli ultimi tre mesi.