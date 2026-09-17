Juve-Nec, i convocati: tre prime volte assolute in Europa per Spalletti

La sconfitta contro il Sassuolo è stata inaspettata e frutto di una partita ben al di sotto delle possibilità della Juventus, ma ora la Juventus avrà subito la possibilità di tornare in carreggiata. Questa sera alle 21, infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro il NEC, match valido per la prima giornata della League Phase di Europa League. La Vecchia signora vorrà vincere a ogni costo ma Spalletti dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti, da Yildiz fino a Locatelli.
Juve, i convocati per il NEC: la scelta su McKennie e Cambiaso
In vista della partita, la Juventus ha comunicato la lista dei convocati e, come anticipato in conferenza stampa, torna Weston McKennie. Ancora out, invece, Andrea Cambiaso, così come tutti gli altri infortunati. Per fare fronte all'emergenza, quindi, l'allenatore bianconero ha deciso di convocare tre giovani della Next Gen, alla prima convocazione in una competizione europea: Pagnucco, Owusu ed Elimoghale.
- Portieri: Vicario, Grabara, Pinsoglio
- Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kalulu, Lucumi, Pagnucco
- Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Owusu
- Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Alajbegovic, Woltemade, Gonzalez, Elimoghale
Prima convocazione in Europa per Pagnucco, Owusu ed Elimoghale
Nel corso delle ultime stagioni la Next Gen si è dimostrata un bacino importante da cui prendere giocatori giovani e di prospettiva, soprattutto in momento di crisi come questo. Spazio quindi a talenti in rampa di lancio, come il giovanissimo classe 2009 Destiny Elimoghale, tra i giocatori più interessanti del vivaio bianconero. Esterno d'attacco dotato di grande tecnica e rapidità, potrebbe rivelarsi utile nel corso del secondo tempo. Augusto Owusu, invece, è un centrocampista classe 2005, che fa delle prestanza fisica la sua arma migliore grazie alla sua altezza di 1,89m. In un momento in cui la Juve si trova a fare i conti con le assenze di Locatelli e Thuram, un profilo come il suo può diventare molto interessante. Passando a Filippo Pagnucco, è un esterno di centrocampo classe 2006, che preferisce giocare a sinistra e che con la Next Gen in questa stagione ha già segnato 1 gol in 2 presenze in Serie C. Nelle idee di Spalletti, quindi, può essere il sostituto di Cambiaso.
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