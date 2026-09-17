Juve-Nec, i convocati: tre prime volte assolute in Europa per Spalletti

La sconfitta contro il Sassuolo è stata inaspettata e frutto di una partita ben al di sotto delle possibilità della Juventus , ma ora la Juventus avrà subito la possibilità di tornare in carreggiata. Questa sera alle 21, infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro il NEC , match valido per la prima giornata della League Phase di Europa League . La Vecchia signora vorrà vincere a ogni costo ma Spalletti dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti, da Yildiz fino a Locatelli.

In vista della partita, la Juventus ha comunicato la lista dei convocati e, come anticipato in conferenza stampa , torna Weston McKennie . Ancora out, invece, Andrea Cambiaso , così come tutti gli altri infortunati. Per fare fronte all'emergenza, quindi, l'allenatore bianconero ha deciso di convocare tre giovani della Next Gen, alla prima convocazione in una competizione europea: Pagnucco, Owusu ed Elimoghale .

Portieri : Vicario, Grabara, Pinsoglio

: Vicario, Grabara, Pinsoglio Difensori : Celik, Bremer, Gatti, Kalulu, Lucumi, Pagnucco

: Celik, Bremer, Gatti, Kalulu, Lucumi, Pagnucco Centrocampisti : Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Owusu

: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Owusu Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Alajbegovic, Woltemade, Gonzalez, Elimoghale

Prima convocazione in Europa per Pagnucco, Owusu ed Elimoghale

Nel corso delle ultime stagioni la Next Gen si è dimostrata un bacino importante da cui prendere giocatori giovani e di prospettiva, soprattutto in momento di crisi come questo. Spazio quindi a talenti in rampa di lancio, come il giovanissimo classe 2009 Destiny Elimoghale, tra i giocatori più interessanti del vivaio bianconero. Esterno d'attacco dotato di grande tecnica e rapidità, potrebbe rivelarsi utile nel corso del secondo tempo. Augusto Owusu, invece, è un centrocampista classe 2005, che fa delle prestanza fisica la sua arma migliore grazie alla sua altezza di 1,89m. In un momento in cui la Juve si trova a fare i conti con le assenze di Locatelli e Thuram, un profilo come il suo può diventare molto interessante. Passando a Filippo Pagnucco, è un esterno di centrocampo classe 2006, che preferisce giocare a sinistra e che con la Next Gen in questa stagione ha già segnato 1 gol in 2 presenze in Serie C. Nelle idee di Spalletti, quindi, può essere il sostituto di Cambiaso.

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