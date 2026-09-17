"La Juve è un sogno", vi ricordate il suo acquisto a gennaio? L'ex bianconero si ritira dal calcio

Ci sono generali che lasciano il segno sul campo di battaglia e altri che lo fanno su quello di calcio. Tomas Rincon fa decisamente parte del secondo gruppo. Il centrocampista venezuelano classe1988, soprannominato appunto El General, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Dopo la fine del suo contratto con il Santos la scorsa estate, termina così a 38 anni la sua esperienza da calciatore, che lo ha portato le maglie di Torino, Genoa, Sampdoria e, per una breve parentesi, anche della Juventus, con cui ha vinto una Serie A e una Coppa Italia.
Rincon si ritira: "Non è facile per me". E tra i commenti ci sono anche Neymar e Dybala
Per annunciare il ritiro, Rincon ha scelto di pubblicare un lungo video sui social: "È arrivato il momento di chiudere una tappa che per tantissimi anni è stata la mia vita, e non è facile mettere a parole ciò che significa per me dire addio al calcio giocato. Fin da bambino ho sognato di arrivare lontano, ma non avrei mai immaginato tutto quello che questo cammino mi avrebbe permesso di vivere. Non ho mai preso alla leggera il privilegio di rappresentare il luogo da cui provengo. Me ne vado sereno, sapendo di aver dato tutto quello che avevo ogni volta che sono sceso in campo. Oggi termina la mia tappa da calciatore, ma non il mio rapporto con il calcio. Sarebbe impossibile".
Tantissimi i commenti di tifosi, addetti ai lavori, ex compagni di squadra e avversari, tutti pronti a celebrare la sua grande carriera. Tra questi è impossibile non notare quelli di Neymar e Paulo Dybala. "General ❤️", il messaggio del fantasista brasiliano. L'argentino, invece, suo compagno di squadra alla Juve, ha scritto: "Formidabile generale. Congratulazioni per la tua incredibile carriera ❤️".
Scudetto, Coppa Italia e quella finale di Champions League persa: l'esperienza alla Juve
La parentesi in bianconero del venezuelano è stata breve ma intensa. Il classe 1988, infatti, dopo un'ottima prima parte di stagione con la maglia del Genoa, nel gennaio 2017 si è trasferito a Torino per circa 8 milioni di euro. Il centrocampista si è così unito alla squadra di Massimiliano Allegri, che aveva bisogno di un rinforzo a centrocampo in grado di dare fisicità al reparto. "Questo è un sogno che è diventato realtà", ha detto nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione: "Quando ho sentito il nome di questo club non ho avuto dubbi, perché qua si gioca per vincere e a me piace lavorare tutti i giorni per questo obiettivo".
In maglia bianconera, però, Rincon non ha giocato moltissimo: soltanto 19 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, con appena 580 minuti in campo. Nonostante questo il venezuelano si è contraddistinto per personalità e carattere, importante nelle rotazioni di Allegri in una stagione terminata con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, ma anche con la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid, che però non ha giocato, rimanendo in panchina.
"Juve? Ho toccato con mano il top delle squadre europee"
In un'intervista a Tuttosport, il classe 1988 parlando della sua parentesi in bianconero ha detto: "Sicuramente è stato un periodo molto importante della mia carriera anche se è durato poco. È stato bellissimo partecipare alla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, col raggiungimento della finale di Champions. Giocai in semifinale di Champions col Monaco. Sono riuscito a toccare con mano il top delle squadre europee. Ho ancora contatti con tutti i ragazzi e lo staff. È stato un piacere giocare alla Juve, una bella esperienza".
Il saluto del Torino: "Buona fortuna per il tuo futuro"
Dopo la fine dell'esperienza alla Juve, Rincon è poi passato dall'altra parte della Mole, vestendo la maglia del Torino. Qui è diventato un pilastro del centrocampo granata, con cui ha collezionato ben 162 presenze, condite da 7 gol e 5 assist. Proprio per questo il Toro ha voluto elogiare la sua carriera con un messaggio sui social: "Grazie per lo spirito, la determinazione e la serietà che ti hanno contraddistinto e per come sei restato sempre vicino al club e all'ambiente granata. Buona fortuna per il tuo futuro fuori dal rettangolo verde, General, e sempre forza Toro".
Ci sono generali che lasciano il segno sul campo di battaglia e altri che lo fanno su quello di calcio. Tomas Rincon fa decisamente parte del secondo gruppo. Il centrocampista venezuelano classe1988, soprannominato appunto El General, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Dopo la fine del suo contratto con il Santos la scorsa estate, termina così a 38 anni la sua esperienza da calciatore, che lo ha portato le maglie di Torino, Genoa, Sampdoria e, per una breve parentesi, anche della Juventus, con cui ha vinto una Serie A e una Coppa Italia.
Rincon si ritira: "Non è facile per me". E tra i commenti ci sono anche Neymar e Dybala
Per annunciare il ritiro, Rincon ha scelto di pubblicare un lungo video sui social: "È arrivato il momento di chiudere una tappa che per tantissimi anni è stata la mia vita, e non è facile mettere a parole ciò che significa per me dire addio al calcio giocato. Fin da bambino ho sognato di arrivare lontano, ma non avrei mai immaginato tutto quello che questo cammino mi avrebbe permesso di vivere. Non ho mai preso alla leggera il privilegio di rappresentare il luogo da cui provengo. Me ne vado sereno, sapendo di aver dato tutto quello che avevo ogni volta che sono sceso in campo. Oggi termina la mia tappa da calciatore, ma non il mio rapporto con il calcio. Sarebbe impossibile".
Tantissimi i commenti di tifosi, addetti ai lavori, ex compagni di squadra e avversari, tutti pronti a celebrare la sua grande carriera. Tra questi è impossibile non notare quelli di Neymar e Paulo Dybala. "General ❤️", il messaggio del fantasista brasiliano. L'argentino, invece, suo compagno di squadra alla Juve, ha scritto: "Formidabile generale. Congratulazioni per la tua incredibile carriera ❤️".