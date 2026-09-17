"La Juve è un sogno", vi ricordate il suo acquisto a gennaio? L'ex bianconero si ritira dal calcio

Ci sono generali che lasciano il segno sul campo di battaglia e altri che lo fanno su quello di calcio. Tomas Rincon fa decisamente parte del secondo gruppo. Il centrocampista venezuelano classe1988, soprannominato appunto El General, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Dopo la fine del suo contratto con il Santos la scorsa estate, termina così a 38 anni la sua esperienza da calciatore, che lo ha portato le maglie di Torino, Genoa, Sampdoria e, per una breve parentesi, anche della Juventus, con cui ha vinto una Serie A e una Coppa Italia.

Rincon si ritira: "Non è facile per me". E tra i commenti ci sono anche Neymar e Dybala Per annunciare il ritiro, Rincon ha scelto di pubblicare un lungo video sui social: "È arrivato il momento di chiudere una tappa che per tantissimi anni è stata la mia vita, e non è facile mettere a parole ciò che significa per me dire addio al calcio giocato. Fin da bambino ho sognato di arrivare lontano, ma non avrei mai immaginato tutto quello che questo cammino mi avrebbe permesso di vivere. Non ho mai preso alla leggera il privilegio di rappresentare il luogo da cui provengo. Me ne vado sereno, sapendo di aver dato tutto quello che avevo ogni volta che sono sceso in campo. Oggi termina la mia tappa da calciatore, ma non il mio rapporto con il calcio. Sarebbe impossibile".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomás Rincón (@tomasrincon8) Tantissimi i commenti di tifosi, addetti ai lavori, ex compagni di squadra e avversari, tutti pronti a celebrare la sua grande carriera. Tra questi è impossibile non notare quelli di Neymar e Paulo Dybala. "General ❤️", il messaggio del fantasista brasiliano. L'argentino, invece, suo compagno di squadra alla Juve, ha scritto: "Formidabile generale. Congratulazioni per la tua incredibile carriera ❤️".