Woltemade convocato nella Germania di Klopp, ma nel secondo gruppo: cosa cambia per la Juve

Prime convocazioni da ct della Germania di Jurgen Klopp e prime sorprese. L'ex allenatore del Liverpool, infatti, ha chiamato in tutto 44 calciatori suddividendoli in due liste: un primo blocco da 24 sarà impiegato per le prime due gare di Nations League contro Olanda (24 settembre ad Amsterdam) e Grecia (27 settembre ad Augsburg), poi gran parte dei giocatori tornerà a casa e il gruppo sarà integrato da altri 20 elementi in vista delle successive due partite contro Serbia (1 ottobre a Monaco di Baviera) e ancora Grecia (4 ottobre a Salonicco). Diverse le novità e i ritorni, con Klopp che pesca anche in Italia: nel primo gruppo c'è l'interista Bisseck, nel secondo lo juventino Woltemade. L'ex Liverpool ha anche commentato questa tipologia di convocazioni, dichiarandosi estremamente soddisfatto: "Mi è piaciuto molto stilare questa lista. Abbiamo trovato tanti talenti. Voglio conoscere il maggior numero possibile di giocatori", ha spiegato Klopp, all'esordio sulla panchina della Mannschaft.