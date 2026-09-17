Woltemade convocato nella Germania di Klopp, ma nel secondo gruppo: cosa cambia per la Juve

Prime convocazioni da ct della Germania di Jurgen Klopp e prime sorprese. L'ex allenatore del Liverpool, infatti, ha chiamato in tutto 44 calciatori suddividendoli in due liste: un primo blocco da 24 sarà impiegato per le prime due gare di Nations League contro Olanda (24 settembre ad Amsterdam) e Grecia (27 settembre ad Augsburg), poi gran parte dei giocatori tornerà a casa e il gruppo sarà integrato da altri 20 elementi in vista delle successive due partite contro Serbia (1 ottobre a Monaco di Baviera) e ancora Grecia (4 ottobre a Salonicco). Diverse le novità e i ritorni, con Klopp che pesca anche in Italia: nel primo gruppo c'è l'interista Bisseck, nel secondo lo juventino Woltemade. L'ex Liverpool ha anche commentato questa tipologia di convocazioni, dichiarandosi estremamente soddisfatto: "Mi è piaciuto molto stilare questa lista. Abbiamo trovato tanti talenti. Voglio conoscere il maggior numero possibile di giocatori", ha spiegato Klopp, all'esordio sulla panchina della Mannschaft.
Germania, Klopp ne chiama 24: ecco la Lista A
La prima lista composta da 24 calciatori è la seguente:
- Portieri: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax);
- Difensori: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern Monaco), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stoccarda);
- Centrocampisti: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Fuhrich (Stoccarda), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Lennart Karl (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds);
- Attaccanti: Younes Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), Kai Havertz (Arsenal).
Juve, c'è anche Woltemade: Klopp lo manda in Lista B
Il nuovo tecnico della Germania ha selezionato anche 20 elementi che andranno a riempire la Lista B, all'interno della quale è presente il centravanti della Juventus, Nick Woltemade. L'ex Stoccarda dovrà dunque sgomitare per avere la meglio tra i numerosi attaccanti convocati da Klopp.
Lo juventino sarà inoltre impegnato questa sera contro gli olandesi di Nec Nijmegen, nella sfida valevole per la prima giornata della League Phase dell'Europa League. L'attaccante bianconero avrà molto probabilmente l'occasione di partire titolare dal primo minuto, con un'occasione importante anche in vista della Nazionale. Di seguito la seconda parte dell'elenco dei convocati del ct tedesco:
- Portieri: Noah Atubolu (Eintracht Francoforte), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Monaco);
- Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Lipsia), Finn Jeltsch (Stoccarda), Maximilian Mittelstadt (Stoccarda), David Raum (RB Lipsia), Malick Thiaw (Newcastle);
- Centrocampisti: Karim Adeyemi (Barcellona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern Monaco), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Lipsia), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool);
- Attaccanti: Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte), Nick Woltemade (Juventus).
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