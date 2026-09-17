Giovedì tutto a tinte bianconere. Da una parte la Juve di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il NEC , match valido per la prima giornata della League Phase di Europa League . Il tecnico della Vecchia Signora potrà contare su McKennie, inserito nella lista dei convocati insieme a tre giovani talenti , ma dovrà fare ancora a meno di diversi infortunati. Nonostante questo, servirà una vittoria, utile a ridare fiducia allo spogliatoio e ad allontanare le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte . Dall'altra, invece, la Next Gen sfida il Cittadella in Serie C e, dopo la pesante sconfitta contro l'Ospitaletto, vorrà tornare subito a vincere.

18:46

GOL CITTADELLA

15' - Gobbato si inserisce bene e di testa firma il vantaggio del Cittadella. Primo gol tra i pro per il classe 2007.

18:42

Ci prova la Juve Next Gen

11' - Makiobo fa tutto da solo, salta l'uomo e prova il tiro col mancino: conclusione potente ma centrale, il portiere del Cittadella para in due tempi.

18:38

Occasione Cittadella

6' - Il primo squillo della partita è del Cittadella: Ekuban di testa manda fuori di pochissimo.

18:30

Iniziata la sfida al Tombolato

1' - Iniziata la gara tra Cittadella e Juve Next Gen.

18:18

McKennie escluso da Pochettino

McKennie non è stato convocato dagli Stati Uniti in vista delle prossime uscite della nazionale a stelle e strisce. Il centrocampista americano è rientrato dopo lo stop per un guaio muscolare e per questo motivo Pochettino ha preferito non chiamarlo. Spalletti lo avrà dunque a disposizione durante la sosta per portarlo al 100% della condizione in vista del ritorno in campo per la sesta giornata di Serie A.

18:11

Brambilla sceglie Durmisi in attacco

Occasione per il classe 2008. L'attaccante, in campo anche con la Primavera nello scorso weekend, è la scelta di Brambilla come punto di riferimento offensivo. Opportunità per mettersi in mostra e per provare ad aiutare la seconda squadra a uscire dal momento difficile di risultati.