- 15'M. Gobbato (ass. : A. Ndrecka)
Giovedì tutto a tinte bianconere. Da una parte la Juve di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il NEC, match valido per la prima giornata della League Phase di Europa League. Il tecnico della Vecchia Signora potrà contare su McKennie, inserito nella lista dei convocati insieme a tre giovani talenti, ma dovrà fare ancora a meno di diversi infortunati. Nonostante questo, servirà una vittoria, utile a ridare fiducia allo spogliatoio e ad allontanare le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte. Dall'altra, invece, la Next Gen sfida il Cittadella in Serie C e, dopo la pesante sconfitta contro l'Ospitaletto, vorrà tornare subito a vincere.
18:57
Fatica la Juve Next Gen
25' - La Juve Next Gen fatica sin qui a creare pericoli dalle parti della difesa del Cittadella.
18:46
GOL CITTADELLA
15' - Gobbato si inserisce bene e di testa firma il vantaggio del Cittadella. Primo gol tra i pro per il classe 2007.
18:42
Ci prova la Juve Next Gen
11' - Makiobo fa tutto da solo, salta l'uomo e prova il tiro col mancino: conclusione potente ma centrale, il portiere del Cittadella para in due tempi.
18:38
Occasione Cittadella
6' - Il primo squillo della partita è del Cittadella: Ekuban di testa manda fuori di pochissimo.
18:30
Iniziata la sfida al Tombolato
1' - Iniziata la gara tra Cittadella e Juve Next Gen.
18:18
McKennie escluso da Pochettino
McKennie non è stato convocato dagli Stati Uniti in vista delle prossime uscite della nazionale a stelle e strisce. Il centrocampista americano è rientrato dopo lo stop per un guaio muscolare e per questo motivo Pochettino ha preferito non chiamarlo. Spalletti lo avrà dunque a disposizione durante la sosta per portarlo al 100% della condizione in vista del ritorno in campo per la sesta giornata di Serie A.
18:11
Brambilla sceglie Durmisi in attacco
Occasione per il classe 2008. L'attaccante, in campo anche con la Primavera nello scorso weekend, è la scelta di Brambilla come punto di riferimento offensivo. Opportunità per mettersi in mostra e per provare ad aiutare la seconda squadra a uscire dal momento difficile di risultati.
18:04
Cittadella, le scelte di Musso
Anche Musso, allenatore del Cittadella, ha ufficializzato le sue scelte:
Cittadella: Zanellati, Toffanin, Amatucci, Ekuban, Ihnatov, D’Alessio, Sangalli, Gobbato, Ndrecka, Martella, Fabbro. A disposizione: Maniero, Sommacal, Barberis, Anastasia, Mensah, Antonucci, Falcinelli, Crialese, Paolucci, Frisenna, Zilio, Ceccarelli. Allenatore: Musso.
18:00
Juve Next Gen, le scelte ufficiali di Brambilla
Brambilla ha scelto l'undici titolare per affrontare il Cittadella:
Juventus Next Gen: Radu, Rizzo, Van Aarle, Macca, Makiobo, Oboavwoduo, Durmisi, Savio, Ripani, Corradi, Grelaud. A disposizione: Fuscaldo, Cat Berro, Amaradio, Verde, Guerra, Brugarello, Keutgen, Merola, Leone, Turco, Montero Benia, Melegoni. Allenatore: Brambilla.