McKennie escluso! Le scelte ufficiali sui convocati, cosa cambia per la Juve

Gli Stati Uniti si preparano ad aprire una nuova fase del proprio percorso. Mauricio Pochettino ha convocato 28 giocatori per il prossimo ciclo di impegni internazionali. Il gruppo sarà impegnato tra settembre e ottobre contro Perù, Cile, Messico e Canada. Il raduno prenderà il via ad Atlanta il 20 settembre, con diversi volti nuovi in squadra. L'obiettivo è gettare le basi del nuovo progetto in vista della Coppa del Mondo FIFA 2030.

Un gruppo tra esperienza e nuovi talenti

Il commissario tecnico statunitense ha scelto un gruppo che combina giocatori già affermati e giovani prospetti. Sono 13 gli elementi presenti nella rosa che ha preso parte all'ultima Coppa del Mondo FIFA 2026. A questi si aggiunge una dozzina di calciatori pronti a ricevere la prima convocazione con la nazionale maggiore. La nuova selezione rappresenta quindi un punto di partenza per costruire la squadra del prossimo quadriennio. Il calendario prevede quattro amichevoli internazionali distribuite tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il primo appuntamento sarà contro il Perù, il 26 settembre all'Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida. Successivamente gli Stati Uniti affronteranno anche Cile, Messico e Canada. Pochettino avrà così l'occasione di valutare diversi giocatori e iniziare a definire le gerarchie del nuovo ciclo.