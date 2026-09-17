McKennie escluso! Le scelte ufficiali sui convocati, cosa cambia per la Juve

Gli Stati Uniti si preparano ad aprire una nuova fase del proprio percorso. Mauricio Pochettino ha convocato 28 giocatori per il prossimo ciclo di impegni internazionali. Il gruppo sarà impegnato tra settembre e ottobre contro Perù, Cile, Messico e Canada. Il raduno prenderà il via ad Atlanta il 20 settembre, con diversi volti nuovi in squadra. L'obiettivo è gettare le basi del nuovo progetto in vista della Coppa del Mondo FIFA 2030.
Un gruppo tra esperienza e nuovi talenti
Il commissario tecnico statunitense ha scelto un gruppo che combina giocatori già affermati e giovani prospetti. Sono 13 gli elementi presenti nella rosa che ha preso parte all'ultima Coppa del Mondo FIFA 2026. A questi si aggiunge una dozzina di calciatori pronti a ricevere la prima convocazione con la nazionale maggiore. La nuova selezione rappresenta quindi un punto di partenza per costruire la squadra del prossimo quadriennio. Il calendario prevede quattro amichevoli internazionali distribuite tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il primo appuntamento sarà contro il Perù, il 26 settembre all'Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida. Successivamente gli Stati Uniti affronteranno anche Cile, Messico e Canada. Pochettino avrà così l'occasione di valutare diversi giocatori e iniziare a definire le gerarchie del nuovo ciclo.
Pochettino: "L'inizio di un nuovo inizio"
Il tecnico argentino ha sottolineato l'importanza di partire con entusiasmo e con un gruppo disposto a seguire le sue idee. "L'inizio di un nuovo inizio per tutti e siamo entusiasti di queste prime partite di portare un gruppo di giocatori esperti insieme ad alcuni giovani talenti con grande potenziale", ha detto Pochettino. L'allenatore ha poi evidenziato la necessità di trasmettere rapidamente ai giocatori i valori della nazionale. "Sarà importante che tutti comprendano la nostra cultura, il nostro modo di lavorare e, naturalmente, i principi di come vogliamo giocare". Il nuovo progetto dovrà quindi poggiare non soltanto sulle qualità individuali, ma anche sulla capacità di lavorare come gruppo. "Soprattutto, devono dimostrare l'impegno a rappresentare il paese nel modo in cui i nostri tifosi meritano". Il nuovo contratto firmato da Pochettino lo legherà alla nazionale statunitense fino al 2030. Le prossime quattro gare saranno dunque il primo banco di prova del percorso verso il prossimo Mondiale.
McKennie e Pulisic fuori dai convocati
Tra le principali novità del gruppo spiccano le assenze di Weston McKennie e Christian Pulisic. Né il centrocampista della Juventus né l'attaccante del Milan figura infatti tra i 28 giocatori scelti da Pochettino. Per entrambi il periodo recente è stato condizionato anche da alcuni problemi di natura fisica. McKennie, in particolare, è stato alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto a saltare alcune giornate di campionato. Il giocatore bianconero è tornato a disposizione soltanto per la sfida di Europa League contro il NEC. Una situazione che ha evidentemente influito sulla sua presenza nel nuovo gruppo della nazionale e che consente alla Juve di averlo a disposizione durante la sosta per portarlo alla condizione migliore. Anche Pulisic arriva da un periodo non semplice, caratterizzato da problemi fisici che ne hanno condizionato la continuità.
I convocati di Pochettino
Di seguito la lista completa dei calciatori chiamati da Pochettino:
PORTIERI: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville SC).
DIFENSORI: George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic), Frankie Westfield (Philadelphia Union).
CENTROCAMPISTI: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Yunus Musah (AC Milan), Brooklyn Raines (New England Revolution), Gio Reyna (RC Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).
ATTACCANTI: Cole Campbell (SV Elversberg); Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Cavan Sullivan (Philadelphia Union).
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Gli Stati Uniti si preparano ad aprire una nuova fase del proprio percorso. Mauricio Pochettino ha convocato 28 giocatori per il prossimo ciclo di impegni internazionali. Il gruppo sarà impegnato tra settembre e ottobre contro Perù, Cile, Messico e Canada. Il raduno prenderà il via ad Atlanta il 20 settembre, con diversi volti nuovi in squadra. L'obiettivo è gettare le basi del nuovo progetto in vista della Coppa del Mondo FIFA 2030.
Un gruppo tra esperienza e nuovi talenti
Il commissario tecnico statunitense ha scelto un gruppo che combina giocatori già affermati e giovani prospetti. Sono 13 gli elementi presenti nella rosa che ha preso parte all'ultima Coppa del Mondo FIFA 2026. A questi si aggiunge una dozzina di calciatori pronti a ricevere la prima convocazione con la nazionale maggiore. La nuova selezione rappresenta quindi un punto di partenza per costruire la squadra del prossimo quadriennio. Il calendario prevede quattro amichevoli internazionali distribuite tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il primo appuntamento sarà contro il Perù, il 26 settembre all'Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida. Successivamente gli Stati Uniti affronteranno anche Cile, Messico e Canada. Pochettino avrà così l'occasione di valutare diversi giocatori e iniziare a definire le gerarchie del nuovo ciclo.