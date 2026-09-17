Il 10 che ha zittito l’Inter e altri tre: Juve, ecco i convocati con la nuova Italia!

Dopo aver offerto una buona prestazione da sotto età nel torneo di calcio maschile dei XX Giochi del Mediterraneo, disputato in Puglia dal 22 al 30 agosto, la Nazionale Under 18 è pronta a tornare in campo. Gli Azzurrini avevano concluso la competizione al quarto posto, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Marocco nella finale per la medaglia di bronzo, giocata allo Stadio ‘Erasmo Iacovone’ di Taranto. La selezione italiana sarà impegnata in quattro test match in Croazia, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre, contro Cile, Danimarca, Arabia Saudita e Ungheria. Tra i convocati spicca la chiamata di Thomas Corigliano, talento classe 2009 della Juve Primavera: lo scorso anno è stato autore di una doppietta all'Inter nel campionato Under 17. Insieme a lui, convocati altri tre juventini: i difensori Puricelli e Rigo e l'attaccante Mateo Santa Maria.