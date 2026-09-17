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Il 10 che ha zittito l’Inter e altri tre: Juve, ecco i convocati con la nuova Italia!

Il talentino bianconero è stato inserito nella lista della Nazionale U18 dal mister Daniele Franceschini
2 min
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Juventus

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Dopo aver offerto una buona prestazione da sotto età nel torneo di calcio maschile dei XX Giochi del Mediterraneo, disputato in Puglia dal 22 al 30 agosto, la Nazionale Under 18 è pronta a tornare in campo. Gli Azzurrini avevano concluso la competizione al quarto posto, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Marocco nella finale per la medaglia di bronzo, giocata allo Stadio ‘Erasmo Iacovone’ di Taranto. La selezione italiana sarà impegnata in quattro test match in Croazia, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre, contro Cile, Danimarca, Arabia Saudita e Ungheria. Tra i convocati spicca la chiamata di Thomas Corigliano, talento classe 2009 della Juve Primavera: lo scorso anno è stato autore di una doppietta all'Inter nel campionato Under 17. Insieme a lui, convocati altri tre juventini: i difensori Puricelli e Rigo e l'attaccante Mateo Santa Maria.

La lista dei convocati

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Mattia Sonzogni (Atalanta)

Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli), Lorenzo Dattilo (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Edoardo Evangelista (Inter), Davide Gaffurini (Torino), Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus), Giacomo Strata (Roma), Ludovico Varali (Parma)

Centrocampisti: Francesco Ballarin (Roma), Edoardo Biondini (Empoli), Riccardo Cassano (Como), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta)

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Thomas Matarrese (Inter), Alan Orlandi (Empoli), Diego Perillo (Atalanta), Mateo Santa Maria (Juventus), Achille Tigano (Como)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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