Conte allo Stadium per Juve-Nec? La verità sulle voci per la sfida di Europa League

Antonio Conte non sarà allo Stadium. L'ex tecnico di Juve e Napoli, che a Torino vive con i propri familiari, non assisterà al debutto europeo degli uomini di Luciano Spalletti, che taglieranno il nastro all'Europa League affrontando in casa il Nec Nijmegen. Un appuntamento a cui i bianconeri si presentano dopo la bruciante sconfitta rimediata sul campo del Sassuolo e che - oltre ad aver cancellato la doppietta Zhegrova - ha gettato ombre sulle sorti di Spalletti, già reduce dalla mancata qualificazione in Champions League e in questa stagione chiamato a ridare dignità ai risultati della Vecchia Signora. Il ko di Reggio Emilia ha così riattivato i rumor sulla panchina della Juve (che dalla fine del primo ciclo Allegri nel 2019 è passata in consegna a 8 allenatori incluso il secondo ciclo di Max) con il nome di Conte a rientrare ancora una volta nell'orbita della Continassa.