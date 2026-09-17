Massara sicuro, la risposta su Spalletti e la novità Juve: "Può giocare a priori"

Voglia di reagire in casa Juventus. Dopo il ko in campionato contro il Sassuolo, i bianconeri vogliono rifarsi nella prima gara di Europa League: all'Allianz Stadium c'è il NEC. In uno stadio tutto esaurito i tifosi sono pronti a spingere la squadra, che dunque proverà subito a voltare paginare. E a proposito di voltare pagina, di questo ma non solo ha parlato Frederic Massara, Chief Football Officer del club.

Juve, Massara: "La certezza è che..." Ai microfoni di Sky Sport così si è espresso il dirigente juventino: “Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus non dobbiamo minimizzare neppure 1 punto perso. Detto questo, abbiamo anche l’obbligo di condurre analisi serene, e lo facciamo quotidianamente in società e con l’allenatore. E quest’analisi oggi parte da una certezza, che la squadra è in eccellenti mani: c’è fiducia nell’allenatore e nella squadra stessa. Confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire velocemente. Pesante essere il direttore sportivo della Juventus? E’ una bellissima responsabilità. Se ho mancato qualche obiettivo? Durante il mercato si son fatte molte cose interessanti per la società sempre nei paletti Uefa, c’erano vincoli da rispettare ma siamo soddisfatti".

Juventus Formazione ufficiale Juve contro il NEC: chi gioca in porta, tutte le scelte di Spalletti Mercato, Woltemade e Kolo Muani A proposito del mercato e del tempo fisiologico che servirà alla squadra dopo le tante novità estive: "Abbiamo cambiato molto, stasera 8 calciatori nuovi rispetto all’anno scorso: la Juventus nei primi 5 campionati europei è al settimo posto per minutaggio di giocatori nuovi, sono elementi che ci devono portare alla pazienza e al sapere che stiamo costruendo qualcosa che desideriamo diventi proficuo il prima possibile. Woltemade più in coppia con Kolo Muani o come prima punta? Ma lo abbiamo preso perché lo consideriamo forte, come Kolo Muani, pensavamo potesse portare qualità che mancavano in organico. Può ancheessere complementare con Kolo Muani: il francese è più diretto e verticale, mentre Woltemade può essere più bravo nella fase di palleggio e di far valere la stazza nell’area. Siamo fiduciosi possa fare bene, già da stasera ci aspettiamo possa fare buone cose”. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE