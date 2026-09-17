Gatti, il gesto per Alajbegovic dopo il gol dice tutto: difesa blindata e leader positivo

Ci sono gesti che durano pochi secondi, ma che raccontano molto più di quanto sembri. È il caso di Federico Gatti, protagonista di alcuni momenti significativi in Juve-NEC. Alla prima da titolare della stagione, il difensore bianconero ha mostrato personalità anche fuori dai duelli. Un atteggiamento che può rappresentare un segnale importante per il gruppo, soprattutto dopo il passo falso contro il Sassuolo.

Gatti, il primo a festeggiare con i compagni Gatti è stato tra i primi a condividere la gioia con i compagni in occasione delle reti della Juventus. Dopo l'assist di Grabara per Nico Gonzalez, il difensore è corso subito ad abbracciare il portiere. Poco dopo ha raggiunto Alajbegovic per complimentarsi con lui dopo il gol del 2-0. Lo stesso copione si è ripetuto nella ripresa con Kolo Muani, autore di una giocata decisiva per il 4-0 firmato Celik. Tre episodi diversi, ma accomunati dalla stessa spontaneità: Gatti ha voluto essere vicino ai nuovi compagni. Un modo semplice per trasmettere appartenenza e rafforzare lo spirito dello spogliatoio.

Juventus Alajbegovic si sblocca, sassata dal limite e raddoppio Juve: Spalletti reagisce così Personalità e certezza in difesa Il comportamento di Gatti si è accompagnato a una prestazione convincente sul terreno di gioco. Dopo la serata complicata contro il Sassuolo, il centrale ha risposto con attenzione, carattere e sicurezza. Con il passaggio alla difesa a tre, anche Spalletti ha potuto ritrovare una delle sue certezze nel reparto arretrato. Gatti ha garantito fisicità e personalità, confermandosi un elemento importante per gli equilibri della squadra. Ma il suo peso non sembra limitarsi a ciò che riesce a fare durante i novanta minuti. Con i suoi atteggiamenti, il difensore sta assumendo sempre più il ruolo di riferimento del gruppo, anche dal punto di vista umano. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE