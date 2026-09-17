Nico Gonzalez, è garra Juve! Contro il NEC conferma la rinascita chiave per Spalletti

La vera sorpresa stagionale della Juventus è Nico Gonzalez. Il secondo gol stagionale, quello che apre la goleada contro il NEC, è un’altra conferma della trasformazione dell’argentino in giocatore chiave per Spalletti. Lo scatto a sfruttare l'assist di Grabara (chi l'avrebbe detto...) è un indicatore della voglia dell'argentino di mettersi in mostra, per dimostrare a tutti che tipo di giocatore è. Che poi, il gol è probabilmente la cosa meno impressionante della sua partita.

Nico Gonzalez, la garra Juve Gioca col coltello tra i denti e pressa come un forsennato. Con l'ossessione che serve alla Juve per tornare Juve. La garra, quella vera. In estate doveva partire per facilitare uno scambio con l’Atletico Madrid, l’obiettivo era portare a Torino Sorloth e regalare un altro tipo di centravanti a Spalletti. Poi è rimasto e il problema dei gol, in parte, lo sta risolvendo proprio lui.

Juventus Grabara, esordio con assist! Incredibile allo Stadium: Nico Gonzalez ringrazia e Juve in vantaggio Contro il Parma entra col veleno, sblocca il risultato con un gol di pura rabbia. Col Sassuolo è uno dei pochi a salvarsi, colpisce la traversa quando il risultato è ancora sullo 0-0 e non è passato inosservato neanche l'inserimento perfetto in area di rigore non sfruttato da Douglas Luiz. Insomma, una rinascita determinante per gli equilibri della Signora di Luciano Spalletti. Che tanto lo ha voluto, al punto di chiamarlo al telefono in estate ("Spero di contare su di te, sei un giocatore che si adatta alle caratteristiche che cerco per la mia squadra e se l’Atletico non usufruirà dell’opzione di riscatto ti voglio per la prossima stagione"). Luciano, proprio colui che tanto aveva parlato anche della qualità da trovare nella "palude della trequarti", ora si ritrova un Nico che così fa tutta la differenza del mondo.