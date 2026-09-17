Spalletti show, foga Juve e sciagattoni! “Kolo Muani, due camiate e il ritiro facoltativo”

I pregi del NEC e la sveglia Juve

Alla domanda di Del Piero sul far vedere la partita del NEC ai settori giovanili, Spalletti risponde così: "Quando ci sono situazioni di qualsiasi genere, dove si va a esplorare, creano sempre una sorpresa. Per cui il fatto che ci siano squadre che giocano in questa maniera qui vanno prese seriamente e vanno lette in profondità per avere delle idee nuove da portare avanti. Se una squadra italiana perde una partita contro di loro c'è da venire da voi il giorno dopo. Non sarebbe molto facile dopo aver perso una partita così. Può essere giusto mettere in evidenza il modo di giocare perché loro così hanno vinto tante partite e fatto tantissimi gol. Il calcio sta andando in questa direzione qui, poi c'è la squadra matura che ti concede campo e ti fa abbassare con dieci al limite dell'area. Ma questo modo di giocare a viso aperto e con continue sventagliate che ti mettono in difficoltà e non c'è più un obbligo a dover aver tutti compatti e uniti attorno alla palla, sono cose... come quella del portiere che gioco e colgo l'occasione per fare i complimenti a Grabara perché ha fatto vedere le sue qualità coi piedi, la sua tranquillità e quando ci sono squadre che ti vengono addosso così con queste mini prigioni in tutto il campo, il portiere diventa l'uomo in più. Poi lo vanno ad attaccare e hai uno libero dentro al campo, se riesci a trovarlo si aprono dei corridoi e delle possibilità importanti. C'è sempre da stare belli svegli e vincere i duelli personali perché poi è quello a fare il risultato".